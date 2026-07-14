"Ķivere ir drošībai, nevis aksesuārs," par galvas traumu sekām brīdina mediķi
Katru vasaru mediķi redz vienu un to pašu tendenci – brīdī, kad bērniem pieaug aktivitāte ārpus telpām, pieaug arī kritienu un traumu skaits. Daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni lietotu aizsargaprīkojumu. Galvas traumas var atstāt ilgstošas sekas, tāpēc ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis.
Pirmajos sešos mēnešos Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bijuši ar gūtām traumām. Īpaši gada siltajos mēnešos pieaug ar aktīvu brīvā laika pavadīšanu saistīto traumu skaits, tai skaitā traumas, kas gūtas pēc kritieniem no dažādiem mikromobilitātes rīkiem.
Gada pirmajā pusē Neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērni pēc traumām, kas gūtas, braucot ar velosipēdu, 200 bērnu pēc kritieniem no skrejriteņa, vairāk nekā 250 bērni traumas guvuši uz batutiem, bet vēl 250 – šūpolēs un rotaļu laukumos.
Īpašu satraukumu mediķiem rada aizsargķiveru nelietošana. Bērnu slimnīcas dati liecina, ka no vairāk nekā 1200 bērniem, kuri guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem mikromobilitātes rīkiem, tikai aptuveni 40% lietojuši aizsargķiveri. Tas nozīmē, ka lielākā daļa traumēto bērnu nav izmantojuši vienu no efektīvākajiem galvas traumu profilakses līdzekļiem.
"Katru vasaru redzam vienu un to pašu tendenci – brīdī, kad bērniem pieaug aktivitāte ārpus telpām, pieaug arī kritienu un traumu skaits. Daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni lietotu aizsargaprīkojumu. Galvas traumas var atstāt ilgstošas sekas, tāpēc ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis," uzsver Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra virsārste Dace Barkeviča.
Īpaša loma drošības paradumu veidošanā ir vecākiem. Bērni ne vienmēr spēj izvērtēt riskus, tāpēc pieaugušo pienākums ir ne tikai iegādāties ķiveri un citus aizsargus, bet arī pārliecināties, ka tas tiek lietots ikreiz, dodoties braucienā.
Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem,aizsargķiveres lietošana ir obligāta velosipēdistiem un elektroskrejriteņu vadītājiem līdz 17 gadu vecumam ieskaitot. Tomēr no traumu profilakses viedokļa ķivere ir ieteicama ikvienam neatkarīgi no vecuma.
“Bērnu drošības paradumi sākas ģimenē. Lai gan bērni un pusaudži nereti nevēlas lietot ķiveri, lēmums par tās lietošanu ir pieaugušo atbildība. Viņa iesaka ļaut bērnam piedalīties savas aizsargķiveres izvēlē. Ja ķivere bērnam vai pusaudzim patīk pēc izskata, krāsas un formas, tā daudz biežāk tiks lietota ikdienā. Vienlaikus vecākiem jāatceras, ka būtiskākais ir nevis dizains, bet atbilstība izmēram un pareiza lietošana,” atgādina virsārste Dace Barkeviča.
Kā pareizi lietot ķiveri?
- ķiverei jābūt atbilstoša izmēra;
- tai jābūt novietotai taisni uz galvas, nosedzot pieri;
- zoda siksnai jābūt aizsprādzētai un pietiekami cieši pievilktai;
- ķivere jālieto, braucot ar velosipēdu, elektroskrejriteni, skrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli un citām līdzīgām ierīcēm;
- pēc spēcīga trieciena ķivere jānomaina, pat ja redzamu bojājumu nav.
Bērnu slimnīcas speciālisti aicina vecākus būt par piemēru saviem bērniem. Ja pieaugušie paši konsekventi lieto ķiveri, arī bērni daudz biežāk pieņem to kā pašsaprotamu drošības normu. Tāpat svarīgi atcerēties, ka nav "pārāk īsa" brauciena, lai atteiktos no ķiveres – daudzas traumas notiek tieši ierastos ikdienas maršrutos, netālu no mājām.