Slims bērns bez ēdiena 6 līdz 10 stundas vai pat ilgāk - vāc parakstus par valsts apmaksātu ēdināšanu bērniem dienas stacionārā
Slims bērns nedrīkst palikt bez pilnvērtīga uztura tikai tāpēc, ka ārstēšanās notiek dienas stacionārā, tāpēc tiek vākti paraksti, lai ēdināšanas izmaksas tiek segtas no Latvijas valsts budžeta kā daļa no veselības aprūpes pakalpojuma.
Sabiedrības iniciatīvu portālā "ManaBalss" sākta parakstu vākšana par valsts apmaksātu ēdināšanu bērniem, kuri ārstējas dienas stacionārā. Kā iniciatīvas autors norādīts Vladimirs Kustovs. Viņš aicina grozīt normatīvos aktus, nosakot, ka visiem bērniem līdz 18 gadu vecumam ārstēšanās laikā dienas stacionārā ir tiesības saņemt valsts apmaksātu pilnvērtīgu ēdināšanu.
Kustovs vēlas, lai ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta kā daļa no veselības aprūpes pakalpojuma, kā arī lai ēdināšana tiek nodrošināta atbilstoši bērna vecumam un ārsta nozīmētajai diētai, ja tāda nepieciešama.
Kā skaidro Kustovs, šobrīd bērni dienas stacionārā bieži pavada 6 līdz 10 stundas vai pat ilgāk, saņemot ķīmijterapiju, infūzijas, diagnostiskos izmeklējumus un citas medicīniskas procedūras, taču valsts neparedz pienākumu nodrošināt viņiem ēdināšanu dienas stacionārā, un daudzviet slimnīcas to nepiedāvā.
Viņš uzskata, ka slims bērns nedrīkst palikt bez pilnvērtīga uztura tikai tāpēc, ka ārstēšanās notiek dienas stacionārā.
Kustovs pauž, ka, ieviešot šādas izmaiņas, neviens bērns ārstēšanās laikā nepaliks izsalcis, kā arī pilnvērtīgs uzturs uzlabošot ārstēšanās procesu un atveseļošanos. Tāpat viņš uzskata, ka tādējādi samazināsies finansiālais slogs ģimenēm, īpaši tām, kuru bērni ārstējas ilgstoši, kā arī visās Latvijas slimnīcās būs vienota un taisnīga pieeja bērnu aprūpei.
Līdztekus tādējādi tiks stiprināta bērnu tiesību un viņu vislabāko interešu ievērošana veselības aprūpē, pauž iniciatīvas autors.