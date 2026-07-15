"Izlietot līdz" un "ieteicams līdz" - daudzi joprojām jauc šos uzrakstus uz pārtikas iepakojumiem. PVD skaidro būtisko atšķirību
Atverot ledusskapi, daudzi rīkojas pavisam vienkārši – paskatās uz datumu uz iepakojuma un, ja tas ir pagājis, produktu izmet. Taču ne vienmēr tas ir nepieciešams. Uz pārtikas produktiem ir divi atšķirīgi marķējumi – "izlietot līdz" un "ieteicams līdz" –, un to sajaukšana var novest gan pie liekas pārtikas izšķērdēšanas, gan veselības riskiem.
Lai noskaidrotu, kā pareizi interpretēt šos apzīmējumus, Jauns.lv skaidrojumu lūdza Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākajai ekspertei Svetlanai Aļminovičai-Miļjanovičai.
"Izlietot līdz" – pēc šī datuma produktu lietot nedrīkst
PVD eksperte skaidro, ka marķējums "izlietot līdz" tiek izmantots produktiem ar īsu derīguma termiņu, kas ātri bojājas. Uz iepakojuma norādītais datums ir pēdējais, līdz kuram pārtiku drīkst lietot uzturā.
"Pēc šī datuma pārtiku uzturā lietot nedrīkst," uzsver eksperte.
Šādu marķējumu visbiežāk var atrast uz svaigas gaļas un zivīm, maltās gaļas, svaigiem piena produktiem, gataviem ēdieniem un citiem atdzesētiem produktiem ar īsu glabāšanas laiku.
Tas nozīmē, ka arī tad, ja, piemēram, vistas fileja vizuāli izskatās laba un tai nav nepatīkamas smakas, pēc norādītā "izlietot līdz" datuma to lietot uzturā nav droši.
"Ieteicams līdz" attiecas uz kvalitāti
Savukārt marķējums "ieteicams līdz" nenozīmē, ka pēc konkrētā datuma produkts automātiski kļūst nederīgs.
Kā skaidro PVD, šis ir minimālais derīguma termiņš, līdz kuram ražotājs garantē, ka produkts saglabās tam raksturīgo garšu, aromātu, konsistenci un citas kvalitātes īpašības, ja ievēroti uzglabāšanas nosacījumi.
Pēc šī datuma produkts var kļūt mazāk kraukšķīgs, zaudēt daļu aromāta vai mainīt tekstūru, taču tas nenozīmē, ka tas kļuvis bīstams veselībai.
Šāds marķējums visbiežāk sastopams uz makaroniem, rīsiem, miltiem, putraimiem, kafijas, tējas, konserviem un citiem ilgstoši uzglabājamiem produktiem.
Kad produktu vēl var droši lietot?
PVD norāda, ka produktus ar marķējumu "ieteicams līdz" arī pēc norādītā datuma daudzos gadījumos joprojām var lietot uzturā.
Tomēr pirms tam jāizvērtē vairāki faktori. Produktam jābūt glabātam atbilstošos apstākļos, iepakojumam jābūt nebojātam, un nedrīkst būt redzamas bojāšanās pazīmes, piemēram, pelējums.
Tāpat ieteicams novērtēt produkta smaržu un izskatu. Ja radušās kaut mazākās aizdomas, labāk no produkta atteikties.
PVD iesaka plānot pirkumus
Lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu, PVD aicina jau iepērkoties izvērtēt, vai iegādāto pārtiku izdosies izlietot derīguma termiņa laikā.
Speciālisti arī atgādina, ka produktus ar marķējumu "izlietot līdz" iespējams sasaldēt vēl to derīguma termiņa laikā. Tas ļauj pagarināt produkta izmantošanas laiku, nezaudējot tā drošumu.
Vienlaikus eksperte uzsver, ka pēc "izlietot līdz" termiņa beigām produktu vairs nedrīkst ne gatavot, ne sasaldēt, pat ja tas izskatās un smaržo labi.
Vai sieru drīkst ēst pēc termiņa beigām?
Viens no biežākajiem jautājumiem ir par sieru, jogurtu vai krējumu, ja termiņš tikko beidzies.
Arī šeit viss atkarīgs no marķējuma. Ja uz produkta norādīts "ieteicams līdz", tas, iespējams, vēl būs lietojams, ja pareizi uzglabāts un tam nav bojāšanās pazīmju. Savukārt, ja uz iepakojuma norādīts "izlietot līdz", pēc šī datuma produktu lietot uzturā nedrīkst.
Tieši šī atšķirība ir galvenais iemesls, kāpēc daudzi joprojām lieki izmet pilnīgi lietojamu pārtiku vai, gluži pretēji, nepamatoti riskē ar savu veselību. Zinot, ko patiesībā nozīmē abi marķējumi, iespējams gan samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, gan pieņemt drošākus lēmumus ikdienā.