Uz pāris dienām pazust rehabilitācijas centrā
Dziedātāja Annija Putniņa: “Man tik ļoti šo vajadzēja!”
Dziedātāja Annija Putniņa kliedē mītu, ka uz rehabilitācijas centru dodas tikai tad, ja gadījusies hroniska saslimšana vai nopietna trauma. Viņa veselības veicināšanas programmā Kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” atjauno spēku pirms nākamā intensīva darba cēliena.
“Man tik ļoti šo vajadzēja!” pēc trīs dienu veselības veicināšanas programmas rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” saka dziedātāja Annija Putniņa. Ir bijis intensīvs posms līdz pat maijam, jo Annija izdevusi savu pirmo debija albumu “Daudz domu”, kas prasījis ne tikai daudz domu, bet arī daudz enerģijas un darba jaudas. Koncerti, intervijas un ļoti daudz stresa.... “Darba dunā sevi allaž motivēju ar apņemšanos – labi, tagad strādāšu melnu muti, bet tad ieplānošu atvaļinājumu, kārtīgi atpūtīšos,” stāsta dziedātāja. Taču kā jau tas dzīvē notiek – darbs dzen darbu un skrejošais ikdienas ritms pats no sevis nekad neapstājas – nav citu variantu kā vien apzināti ieplānot laiku, ko veltīt sev.
Īstais brīdis ir tieši tagad, nevis kad “salūzti”
Studējot Londonā un iegūstot muzikālā teātra aktrises izglītību, Annijas ikdiena bija piepildīta ar kardiotreniņiem un vingrošanu. Tas ir vienlīdz svarīgi gan fiziskajai formai, gan tam, lai balss labi skanētu. Tomēr ikdienas rutīnā muskuļiem patīk paslinkot. “Ja muskulatūra nav trenēta un pēkšņi gadās lielāka slodze, tā uzreiz atrod ķermeņa vārīgāko punktu. Manā gadījumā tā ir muguras vidusdaļa un saspringtie pleci,” stāsta Annija.
Pēc trim dienām “Jaunķemeros” dziedātāja mājup dodsies ar vērtīgu atziņu: nedrīkst gaidīt kritisko brīdi, kad ķermenis jau sāk teikt atteikties. Šodiena ir labākā diena, kad sākt rīkoties savas veselības labā!
Restartēšanās prieks
Annijas dienas rehabilitācijas centrā paiet spraigi un procedūru grafiks ir blīvs. Jāmostas agri, jāpaspēj uz brokastīm, jo drīz vien sākas pirmās nodarbības. “Taču sākumā – konsultācija pie ārsta,” teic Annija. “Daktere izmēra man asinsspiedienu (ar to viss labi), tad uzliek rokas uz pleciem, patausta un secina – “ciets kā akmens!”. Tāpēc manā rehabilitācijas plānā atzīmē gan masāžas, gan fizioterapiju. Vispār grūti iedomāties, ka kādam, kurš atbraucis uz “Jaunķemeriem” uzlabot veselību, šajās dienās atliek laiks vēl kādai citai nodarbei kā tikai procedūrām. To ir patiešām daudz!
Pirmajā dienā guļot minerālūdens vannā, bija grūti pilnībā atslābināties un nedomāt par darbiem. Pa galvu aizvien maisījās daudz rūpju un domu par darbu, bet veselības uzlabošana ir veids kā atslēgt šādu domu uzbrukumu. Tas ir kā restartēt datoru – jāsniedz arī ķermenim šis restartēšanās prieks.”
Kā limfodrenāža un broma vanna iekustināja manu vielmaiņu
“Šodien devos uz limfodrenāžas aparātprocedūru kājām. Guļot uz kušetes ar limfodrenāžas zābakiem kājās, jokoju, ka šie ir labākie zābaciņi, kādi man jebkad bijuši! Bet ja nopietni – jā, man mēdz būt problēmas ar sajūtu, kad kājas smagas, piedzītas, tūskainas. Speciālisti saka, ka tas tāpēc,jo limfa manā organismā cirkulē pārāk lēni. Šķiet, ka limfodrenāža ļoti palīdzēja šo procesu uzlabot. Vispirms baudīju minerālūdens vannas, kas atslābināja muskuļus, pēc tam limfodrenāžas aparātprocedūra kājām. Ideāla kombinācija! Pēc abām procedūrām jutu pastiprinātu vajadzību apmeklēt labierīcības un kad šos savus vērojumus stāstīju speciālistiem, viņi apstiprināja – tas ir normāli un tas liecina, ka vielmaiņa ir iekustināta, organisms izvada lieko šķidrumu, no kura nekā citādāk līdz šim nevarēja atbrīvoties.”
Mugura priecājas vingrot ūdenī
“Ar patiesu prieku apmeklēju fizioterapeita vadītās vingrošanas nodarbības baseinā. Ūdenī vingrot vispār ir daudz patīkamāk un labāk mugurai, locītavām. Man nekad nav patikuši fitnesa klubi, sporta un trenažieru zāles – neredzu tam jēgu, ja ar fiziskām aktivitātēm varam nodarboties ārā, svaigā gaisā. “Jaunķemeros”, protams, ir trenažieru zāle, šeit pacienti nāk uz saviem kardiotreniņiem. Tas ir svarīgi, ņemot vērā, cik dinamiska ir pacientu ikdiena rehabilitācijas centrā.
Es pēc vingrošanas nodarbības ūdenī jutos patiesi atslābusi, nebija vairs muskuļu saspringuma sprandā un pamazām varēju gatavoties masāžai.”
Ar ko atšķiras SPA no medicīniskas masāžas?
“Es dievinu masāžas! Nekad neesmu pat iedomājusies, ka mēdz būt cilvēki, kuriem masāžas nepatīk. “Jaunķemeros” man sanāca aprunāties arī ar citiem pacientiem un pirmo reizi uzzināju, ka tomēr ir cilvēki, kam nepatīk pieskārieni, masāžu vietā viņi priekšroku dod citām procedūrām. Nekad neesmu guvusi gandarījumu no SPA masāžām – jā, tas ir skaisti un smaržīgi, bet rezultātā – tāda paglaudīšana patīkamā atmosfērā vien sanāk. Savukārt “Jaunķemeros” var tikt pie masieriem, kuriem ir zināšanas medicīnā. Tas nozīmē, ka masāžu veic cilvēks, kurš pazīst muskuļus, zina, kur jāpieskaras, lai iedarbotos uz pareizajiem punktiem, lai mugura tiek atbrīvota un top vesela.
Kādreiz uzskatīju, ka masāža ir luksus lieta, bet tagad saprotu, ka manai mugurai masāža vismaz reizi nedēļā ir nepieciešamība. Kad spranda nav savilka, mugura jūtas labi, arī domāšanas process norit raitāk un prātā nāk tikai labas domas.”
Pareiza stāja – vizītkarte un koptēls
“Pēkšņi atceros, ka par to aizmirsu ārstei pastāstīt – pusaudžu gados divreiz lauzu astes kaulu, tāpēc nevaru veikt vingrinājumus, kas rada spiedienu uz šo zonu. Nekas – to vēlāk pastāstīšu savai fizioterapeitei!
Esmu sajūsmā par fizioterapeiti, ko iepazinu rehabilitācijas centrā! Viņa laikam kļūs par manu šī gada lielāko atklājumu! Alise tik daudz zina, redz un tik dziļi izprot, kā strādā ķermenis. Viņa jau pēc pirmās konsultācijas norādīja uz problēmām, ko man savā stājā būtu jāuzlabo jau šobrīd, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Zinu, ka arī man ir jākoriģē sava stāja. Krūšu izmērs kombinācijā ar vājiem muguras muskuļiem liek pleciem un kaklam liekties uz priekšu, mainot gan seju, gan stāju. Viss ķermenī ir savstarpēji saistīts. Pēdējā laikā jūtu arī spiedienu uz galvu, kas visticamāk ir viena no daudzajām sekām nepareizai stājai. Taču man kā skatuves cilvēkam pareiza stāja ir daļa no mana koptēla. Visi saka – vajag tikai iztaisnot muguru! Tas ir tas pats, ja es kā pedagogs savam skolniekam pateiktu – vajag dziedāt uz elpu! Bet kāpēc tas ir jādara un kā to pareizi izdarīt – tā, lūk, ir māksla un zināšanas. Fizioterapeite mani ir iedvesmojusi!”
Dabas zelts procedūrās
“Nebeidzu pārstāt domāt – diez’ kurš bija pirmais, kurš atklāja dūņu pozitīvo iedarbību uz veselību? Kurš bija pirmais, kurš saprata, ka minerālūdens spēj pozitīvi iedarboties uz organismu? Tik daudz derīgo izrakteņu atrodas mums tepat līdzās dabā, ko varam izmantot savai veselībai.
Zinu, ka mūsu sabiedrībā netrūkst galējībās domājošu cilvēku – ir tādi, kuri kategoriski noliedz dabas dziedniecisko spēku un izvēlas tikai medicīnu, bet ir arī tādi, kuri tic, ka apskaujot koku, var izārstēties. Man patīk Kūrorta rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” pieeja, kurā mūsdienīgā rehabilitācijā ir profesonāli integrētas procedūras, izmantojot mūsu dabas zeltu – dūņas, minerālūdeni, svaigo piejūras gaisu, sāli... Šis ir tas veselīgais vidusceļš!
Iesaku nevilcināties un negaidīt līdz brīdim, kad veselība ir īpaši jāveicina un jāstimulē. Parūpēties par sevi savlaicīgi un sistēmātiski ir gudrāk, izdevīgāk un patīkamāk. Gribētos turpmāk šādu programmu ieplānot vismaz reizi sezonā. Kaut uz 3 dienām! Ir tāds mīts, ka rehabilitācija ir domāta tikai senioriem. Neesmu Z paaudze, esmu milleniālis un drīz man būs jau 40 gadu. Zinu, ka laiks par sevi sākt domāt vairāk! Telefonos regulāri atjaunojam programmas,lietotnes, iestatījumus, bet tas pats būtu jādara ar savu ķermeni – atjaunot savus iekšējos veselības iestatījumus. Domāju, ka manā ģimenē turpmāk būs jauna tradīcija – svētkos dāvināt dāvanu karti veselības uzlabošanai, kas būs vērtīgi gan omītei, gan vīram, gan mammai – ikvienam!”
Jautājumi, ko vēlējās noskaidrot arī Annija
1.Vai veselības veicināšanas programmās atsevišķas nodarbības vai procedūras varu aizstāt ar citām?
Diemžēl nē. Veselības veicināšanas programmā iekļautās procedūras nevar aizstāt vai samainīt. Taču programmu var papildināt, iegādājoties vēl citas papildu procedūras, ja ārsts tās rekomendējis.
2.Kā var tikt pie tādas programmas, kurā būtu tikai tās procedūras un nodarbības, kuras vēlos un kas nepieciešamas tieši manai veselībai?
Šajā gadījumā vislabāk būtu izvēlēties individuālās medicīniskās rehabilitācijas kursu (minimālais ilgums 7 dienas), kur jau pirmajā dienā konsultācijas laikā ārstam varēsi pastāstīt savas vēlmes un vajadzības. Ja nebūs kontrindikāciju - veselības apsvērumu, kādēļ šīs procedūras nebūtu ieteicamas, ārsts tās iekļaus Tavā rehabilitācijas plānā.
3.Kādu programmu labāk uzdāvināt vīram?
Ja nav pārliecības, vai vīrs būs priecīgs par izvēlēto programmu, var dāvināt vienkārši KRC “Jaunķemeri” dāvanu karti, ko attiecīgi dāvanas saņēmējs izmanto pēc saviem ieskatiem, saņemot jebkurus rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” pakalpojumus.
REZERVĀCIJAI:
Ārstniecības iestādes kods 1300-64003