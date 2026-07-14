Dabasspēks
Šodien 07:04
Domāji, ka dari sev labu? Ikdienas lietas, kas var ietekmēt tavu zarnu mikrobiomu
Mutes skalojamais līdzeklis, uztura bagātinātāji un pat populārie tievēšanas medikamenti – lietas, ko daudzi izmanto veselības uzlabošanai, dažkārt var ietekmēt arī mūsu organismā dzīvojošo baktēriju līdzsvaru.
Par zarnu mikrobiomu pēdējos gados runā arvien vairāk. Tas ir triljoniem mikroorganismu kopums, kas dzīvo mūsu gremošanas traktā un palīdz ne tikai sagremot pārtiku, bet arī ietekmē imūnsistēmu, vielmaiņu un kopējo pašsajūtu.
Taču ne tikai antibiotikas vai neveselīgs uzturs var mainīt šo sarežģīto sistēmu. Arī daži ikdienas ieradumi var atstāt ietekmi.
Kā palīdzēt savam mikrobiomam?
- Speciālisti visbiežāk iesaka pavisam vienkāršas lietas:
- Ēst daudzveidīgi;
- Katru dienu uzņemt šķiedrvielas;
- Neizmantot antibakteriālus līdzekļus bez vajadzības;
- Kustēties;
- Rūpēties par miegu;
- Izvairīties no nevajadzīgām diētām un krasām uztura izmaiņām.