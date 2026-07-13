"Liktenīga apstākļu sakritība" - bērna nāves lietā apsūdzētā BKUS medmāsa atzīst savu vainu
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmāsa Jeļena Ugurenko, kura apsūdzēta krimināllietā par bērna nāvi pēc pacientam paredzēto medikamentu sajaukšanas, atzīst savu vainu un nožēlo notikušo.
To pirmdien pirms tiesas sēdes žurnālistiem sacīja apsūdzētās aizstāvis Aldis Liepiņš. Viņš norādīja, ka notikušais bijusi "liktenīga apstākļu sakritība" un liela nelaime. Viņš arī sacīja, ka neviens nekļūst par medmāsu ar nodomu pieļaut šādu traģēdiju.
Pēc advokāta teiktā, viņa kliente notikušo pārdzīvo katru dienu, ir atvainojusies cietušajiem, atzīst vainu un nožēlo izdarīto. Liepiņš arī informēja, ka sākta kaitējuma kompensācijas segšana, taču tās apmēru neatklāja.
Advokāts norādīja, ka lietā ir arī jautājumi par darba organizāciju un medikamentu uzglabāšanu. Viņaprāt, būtu vērtējams, vai bīstamos medikamentus nevajadzētu uzglabāt atsevišķi no citiem preparātiem, lai mazinātu līdzīgu kļūdu risku nākotnē.
Tiesas sēdes sākumā procesa dalībnieki lūdza lietu turpmāk skatīt slēgtās sēdēs. Uzklausot lietas dalībnieku viedokļus, tiesa lēma lūgumu apmierināt, nosakot, ka lietu turpmāk izskatīs aiz slēgtām durvīm, bet lēmumu paziņos atklātā tiesas sēdē.
Jau ziņots, ka medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei, informēja prokuratūra.
Prokuratūra norāda, ka apsūdzētā, būdama ārstniecības persona, pagājušā gada novembra beigās savas maiņas laikā veica ārsta nozīmētā nātrija bikarbonāta šķīduma sagatavošanu ievadīšanai pacientei nākamajā dienā. Kā teikts apsūdzībā, nolaidīgi pildot savus profesionālos pienākumus, medmāsa nepārliecinājās par pareizu medikamentu sagatavošanu - gatavojot infūzijas maisu, nātrija bikarbonāta šķīduma vietā viņa sagatavoja kālija hlorīda šķīdumu, bet uzlika marķējumu ar uzrakstu "Nātrija bikarbonāts".
Nākamās dienas rītā pacientei tika sākta nepareizi sagatavotā šķīduma ievade. Neilgi pēc tam viņai parādījās sūdzības par galvas reiboņiem un problēmām ar elpošanu.
Neskatoties uz veiktajiem reanimācijas pasākumiem, pacientes dzīvību neizdevās glābt. Kāliju saturošā šķīduma ievades dēļ bērnam notika neatgriezeniska sirds apstāšanās un iestājās cietušās nāve.
Patlaban apsūdzētajai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī kā papildu drošības līdzeklis - nodarbošanās aizliegums.
Jau vēstīts, ka pēc gadījuma, kad medikamentu sajaukšanas dēļ BKUS gāja bojā bērns, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) uzdeva veikt vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās.