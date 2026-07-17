Vai populārajās baskāju takās var tikt pie kāju sēnītes?
Baskāju takas aicina lielus un mazus izstaigāt gan čiekuru un akmentiņu celiņus, gan iekāpt kūtsmēslos un iepazīstināt savas pēdas ar vēl citiem dažādiem segumiem. Taču ir satraukums, vai šādās vietās var inficēties ar nagu un pēdu sēnīti. Konsultē dermatoloģe, veneroloģe Inga Mētra.
Pavadīt pusi dienas kādā baskāju takā nudien ir aizraujoši kā lieliem, tā maziem, turklāt veselīgi – trenē imunitāti, dažādie segumi izmasē pēdas, un netrūkst arī smieklu, jo uzjautrinoša ir gan blakus gājēju vaidēšana, piemēram, iekāpjot čiekuros, gan arī dažādas neveiklības, ko piedzīvo teju ikviens kādā no takas posmiem. Jautrība sit augstu vilni, un tas ir forši, bet vai droši no infekciju viedokļa?
Ādas ārste Inga Mētra teic – nav vis! Mēs jau zinām, ka dažādas sēnītes dzīvo visapkārt, pat uz mūsu ādas. Arī nagu un pēdu sēnīte. Īpaši noturīga un vairoties spējīga tā ir siltā, mitrā un ēnainā vidē. Inficēties ar nagu vai pēdu sēnīti var pat pludmalē, paurbinot ar nagiem smiltis, jo ultravioletais starojums skar tikai smilšu virsējo kārtu un to dezinficē, dziļāk ne.
Baskāju takas lielākoties noēno koki, un ja vēl gadījusies silta un mitra vasara, sēnītēm tā ir ideāla mājvieta. “Tā nevajadzētu darīt, bet, visticamāk, baskāju takas apmeklē arī cilvēki, kuriem jau ir sēnīšu infekcija. Vienalga, vai ārstēšanas process ir sākts vai ne, viņš var inficēt citus. Sēnīšu infekcijas veicina ādas zvīņošanos, tā lobās, un mikrodaļiņas nonāk ārējā vidē. Cits cilvēks tās uzķer, ejot pa tām pašām takām, īpaši, ja pēdu ādā ir kāda mikroplaisa,” iespējamo scenāriju ieskicē dermatoloģe. Tāpēc, piemēram, cukura diabēta pacientiem neiesaka staigāt basām kājām publiskās vietās – lai pasargātos no inficēšanās, jo “mikrotraumas ir ieejas vārti sēnītēm”.
Kā sevi pasargāt?
Skaidrs, ka nagu vai pēdu sēnītes iespējamais apdraudējums nav iemesls, lai atteiktos no tik vērtīgas un jaukas laika pavadīšanas. Inga Mētra iesaka – pirms došanās uz vietām, kur iecerēts pavadīt laiku basām kājām, tostarp uz pludmali, iegādājies kādu no aptiekās vai lielveikalos nopērkamajiem līdzekļiem ar antimikotisku iedarbību. Vienalga, izsmidzināmu vai ziežamu. Tie nomāc sēnīšu spēju attīstīties un vairoties. “Tā nav terapija, ja cilvēks jau ir inficējies. Šie līdzekļi paredzēti profilaksei, lai gadījumā, ja sēnīte nokļūst uz ādas vai nagiem, tā neiedzīvotos,” norāda ārste.
Pēc pastaigas vēlams kājas uzreiz nomazgāt ar ziepēm, jo sēnītēm nepatīk sārmaina vide. Pēc tam kārtīgi jānosusina pēdas, arī starp pirkstiem, lai nepaliek mitrums. Citādi, uzvelkot zeķes un apavus, pēdas sutīs, un sēnītes to tik vien gaida.
Inga Mētra vēl uzsver, ka siltajā gadalaikā ieteicams nevalkāt slēgtus apavus – lai pēdas vēdinās. “Sēnītēm tas nepatiks. Epidemioloģiskie pētījumi pārliecinoši rāda, ka pēdu sēnīte faktiski nav novērojama pasaules reģionos, kur klimata īpatnību dēļ iedzīvotāji nelieto slēgtus apavus.” Toties slēgti sintētiski apavi, sintētiska auduma zeķes, kas veicina pastiprinātu svīšanu un neuzsūc mitrumu, ļauj sēnītēm justies kā kūrortā.
Ārste piebilst, ka sēnīšu infekcijas slimība ir izplatīta, bet ne visi, kuri ar to saskaras, saslimst. “Tāpēc ir jākopj kājas, jo, piemēram, sēnītēm patīk dzīvot irdenajos sabiezētas papēžu ādas audos. Jāvalkā sezonai atbilstoši apavi, pirms publisku vietu apmeklējuma vēlams lietot jau minētos pretsēnīšu līdzekļus. Aizrauties gan nevajag, jo tie gatavoti uz spirta bāzes un sausina ādu. Ja imunitāte ir laba, tad viss būs kārtībā.”
Zināšanai
Sēnīšu infekcijas skar arī bērnus. To apliecina ne vien pasaules, bet arī Latvijas dati. Profilakses, inficēšanās, slimības pazīmju un ārstēšanas scenārijs bērniem ir tāds pats kā pieaugušajiem.
Apstādini pašā sākumā
Ja parādās nieze pirkstu starpā, apsārtums, dodies uz aptieku un palūdz farmaceitam kādu no bezrecepšu līdzekļiem, jo sākuma stadijā tie parasti palīdz tikt galā ar sēnīšu infekciju. Ņem vērā, ka gels labāk iesūcas ādā, taču darbojas īsāku laiku, savukārt krēms iesūksies lēnāk, toties darbosies ilgāk.