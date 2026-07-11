Garšo piededzis šašliks? Lūk, ko par to saka uztura speciāliste
Vasara ir grilēšanas sezona, kad šašliks brīvdienās ir teju vai obligāta maltīte. Cik bieži to var ēst? Un vai grilēta gaļa ir laba mūsu organismam? Skaidro Meijas un Havensones dietoloģijas ārste, uztura speciāliste Guna Havensone.
Dod oglēm laiku!
Ko grilēsim? Šis jautājums nereti nemaz netiek uzdots, jo atbilde ir skaidra – gaļu! Vislabāk – cūkgaļu. Parasti gatavai gaļai blakus uz šķīvja parādās kečups un labākajā gadījumā kāds gurķis vai tomāts. Daudzveidības trūkums ir viena no lielākajām problēmām, jo patiesībā grilēt var gandrīz visu – ne vien gaļu, bet arī zivis, dārzeņus un pat augļus.
Nereti grilēšana notiek lielā steigā, un tā ir pirmā kļūda, tāpēc ka oglēm nepieciešama sagatavošana. Tās nav gatavas grilēšanai, tiklīdz liesma izdegusi un ogles sākušas kūpēt. Vispirms jāizdeg degšķidrumam, lai ar dūmiem tā daļiņas nenonāktu uz grilējuma. Oglēm jādod vēl nedaudz laika, lai tās būtu gatavas vislabākajā kvalitātē paveikt savu darbu. Ir viena pazīme, kas liecina, ka maltīti var likt uz grila, – kad ogles pārklājušās ar gaišu pelnu kārtiņu. Lai tas notiktu, nepieciešama aptuveni pusstunda. Līdzīgs stāsts ir par briketēm, ko arī dažkārt izmanto grilēšanai.
Piedeguša šašlika ļaunie darbi
Lai grilētu maltīti varētu nosaukt par veselīgu, jāievēro vēl citi principi. Viens no tiem – produkta izvēle. Runājot par gaļu – izvēlies pēc iespējas liesāku, vislabāk putnu gaļu. Var jaut teikt, ka grilēta gaļa tik un tā būs liesāka, jo tās pagatavošanā netiek izmantotas taukvielas, kā tas ir, gatavojot uz pannas. Tomēr nevajag pieļaut, lai grilēšanas laikā uz oglēm pil tauki, bet tas neizbēgami notiks, ja gatavosi treknu cūkgaļu. Ja tomēr brīvdienu ēdienkartē ir grilēts cūkgaļas šašliks, speķi ieteicams nogriezt pirms gatavošanas. Tas tāpēc, ka, taukiem pilot uz oglēm, tās sāk vairāk dūmot un pat degt, piededzinot arī gaļu.
Netrūks cilvēku, kuri iebildīs – tas ir labi, tie ir visgaršīgākie gabaliņi! Vēl kāds teiks – dabīgā oglīte ir laba gremošanai. Pat ja kādam tie ir visgaršīgākie gabaliņi, apdegušu šašliku par veselīgu uzskatīt nevar. Tieši otrādi – piedegušu grilētu gaļu ēst nevajag, jo tajā ir izveidojušies kancerogēni jeb vēzi izraisoši savienojumi, ko sauc par policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem. Viens no šādiem savienojumiem ir benzopirēns, kas sastopams gan uz grila piededzinātā gaļā, gan kūpinātos produktos. Izpētīts, ka daudz vairāk benzopirēnu ir dārza ballītē grilētā gaļā nekā veikalā nopērkamos kūpinājumos.
Gudras grilēšanas principi
Lai dārza ballītē uz grila pagatavota maltīte būtu ne vien garda, bet arī veselīga, ievēro dažus vienkāršus principus.
* Grilējot putnu gaļu, uz oglēm nepilēs tauki, turklāt tā ātrāk būs gatava, kas samazina potenciālo negatīvo ietekmi. Putnu gaļai pirms grilēšanas noņem ādu, jo tajā ir visvairāk tauku.
* Marinādē izmanto garšaugus – tie ir bagāti ar antioksidantiem. Iepriekš marinēta gaļa jāgatavo īsāku laiku.
* Ne vien zivis, bet arī dārzeņus un gaļu var gatavot folijā. Tad kancerogēnas vielas neveidosies.
* Raugies, lai attālums starp oglēm un produktiem nebūtu mazāks par vienas plaukstas platumu un produkti neaizdegtos.