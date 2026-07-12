"Joga nav tikai vingrošana." Antra Aizupiete pēc smagiem pārbaudījumiem sāka dzīvi no jauna
Pēc dzīves pārbaudījumiem Antra Aizupiete atrada ceļu uz veselību un iekšējo līdzsvaru, pievēršoties jogai. Šodien viņa ir jogas pasniedzēja un ir pārliecināta – labsajūta sākas ar disciplīnu un rūpēm par sevi. Vai ar jogu var ravēt sevi kā burkānus vagā – par to šī saruna.
Skaistā vietā Vidzemes ziemeļaustrumos Lejasciemā, nogriežoties no lauku ceļa, simtgadīgas liepas liecina, ka mūs sagaida māja ar vēsturi. Un tā arī ir. Pagalma vidū lepni slejas dižozols un dižliepa, un basām kājām smaidīga no mājas iznāk tās saimniece – Antra Aizupiete. Gadsimtu senajā mājā viņa saimnieko sen, māju kopā ar ģimeni atjaunojusi, pārbūvējusi un iekārtojusi pēc mājas harmonijas likumiem – lai laba enerģija un viegla dzīvošana. Jo smaguma viņas dzīvē bijis gana. Pirms teju 20 gadiem, saprotot, ka kaut kas jāmaina, viņa paklausījusi jaunākās meitas ieteikumam nodarboties ar jogu un no mūzikas pedagoģes pārtapusi par jogas skolnieci, tagad jau pasniedzēju. Vai ar jogu var ravēt sevi kā burkānus vagā – par to šī saruna.
Tulkojumā no sanskrita vārds joga tiek skaidrots kā “saite”, “vienotība”, “harmonija”. Joga tiek aprakstīta kā garīgo, psihisko un fizisko prakšu kopums, kas vērsts uz sava patiesā “es” izzināšanu. Kā jūs traktētu jēdzienu “joga”?
Nav nekā sarežģītāka par cilvēka uzbūvi. Mēs taču visi skaidri zinām, kā mēslot zemi, kā stādīt burkānu, kā tos ravēt un kopt, lai tiktu pie dārzeņa, kuru varam ielikt groziņā. Kāpēc mēs tik maz zinām par cilvēka miesas un gara kopšanu? Tas ir labs jautājums, kas tad ir joga. Pēdējā laikā jogas pasniedzēju ir ļoti daudz, un nav nepareizu atbilžu. Katram ir jāatrod savs skolotājs, lai pilnveidotos un augtu. Nevajag arī ļoti sarežģīti skatīties uz teorijām. Parasti, kad man vienkārša darba darītāji prasa, kas ir joga un vai man to vajag, es atbildu, ka joga ir sevis kopšanas māksla ar disciplīnu. Disciplīna ir visa pamatā. Cilvēks pēc dabas ir slinks, bet, kad iedodam zināšanas, kas izravē iekšējo un ārējo “es”, viss sāk sakārtoties. Svarīgi, vai kustamies un kā kustamies, kā elpojam, ko ēdam, ko runājam. Viss ir saistīts, lai cilvēks justos labi. Precīzāka atbilde, kas varbūt saprotamāk šķitīs, joga ir senas izcelsmes fizisko un garīgo prakšu sistēma no Indijas, kas palīdz cilvēkam justies labāk – gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi. Un tā nav tikai vingrošana, āsanas un pareizs mošanās un gulētiešanas režīms, bet arī veids, kā nomierināt prātu, uzlabot elpošanu un rast līdzsvaru ikdienā.
Ilgus gadus bijāt mūzikas pedagoģe, mācījāt bērnus, bet tad par jūsu dzīves pedagoģiju kļuva joga… Pastāstiet, lūdzu, kāpēc nolēmāt pievērsties garīgajai praksei un kāds bija ceļš līdz jogai?
Ja godīgi, pagātnē nevēlos dziļi iebrist. Jādzīvo uz priekšu, lai attīstītos. Kas tad cilvēku izmaina? Tikai ciešanas. Arī manā dzīvē bija grūti brīži. Pēc vīra nāves veselība bija pilnībā sagrauta. Tirpa rokas, sāpēja visas maliņas, piedzīvoju smagas operācijas, līdz mana meita Iluta man teica: “Mamma, tev jāsāk nodarboties ar jogu.” Es savā ģimenē ar meitām un znotu jutos kā privātskolā, kurā garīgums aug un līdztekus pārveido mani. Mani vislabākie skolotāji ir bērni un mazbērni. Mēs esam komanda. Tas mani stiprināja. Es braucu no Lejasciema uz Rīgu, klausījos lekcijas, gāju vingrot. Mani pirmie skolotāji bija no “Šivas Centra” Šiva Vākja Siddha Baba, Atis Zariņš. Pēc tam sekoja studijas arī Krievijā, Portugālē, Austrijā. Lasīju daudz garīgo literatūru un veidoju ap sevi domubiedru grupas. Mēs nodarbojāmies ar jogu, rīkoju vasarās retrītus, tas ir garš, vairāk nekā 20 gadu darbs.
Nenoliegšu, mūzika bija un ir mans garīgais spēks. Mūzikas pedagoģijā pavadīju 40 gadus. Tas ir daudz. Redzēju bērnus, kas, savilkti kā kamoliņi, atbrīvojas, atraisās mūzikā. Arī tur es kalpoju ar sirdi un priecājos par katru, kas uzvarēja neticību, ka var dziedāt. Esmu savā pedagoģes praksē neskaitāmas reizes pierādījusi, ka dziedāt var iemācīties katrs, lai arī liekas, ka lācis ir uzkāpis uz ausīm. Paldies maniem vecākiem, kas man iedeva mūzikas izglītību un interesi par to. Arī mūzika savā ziņā ir joga, kas prasa milzīgu disciplīnu. Bez gammām nevar spēlēt ne Mocartu, ne Raimondu Paulu.
Es uzskatu, ka mūzika dziedina un dziedina arī joga. Abās šajās nodarbēs redzu saistību. Tagad mana mazmeita Katrīna Mačuka turpina to, ko manas dzimtas mūziķi pat sapņos nevarētu iedomāties. Viņa spēlē kokli, veido skaņu terapijas nodarbības, un cilvēki klausoties spēj atslābināt savu nervu sistēmu un satraukumu, kas ikdienā nomoka. Cilvēki sirgst ar nervu sistēmas nelīdzsvarotību, maz guļ, runā tikai sliktas lietas, dzīvo aizvainojumā. Skaidrs, ka agri vai vēlu sāksies neatgriezeniskas slimības. Garīga mūzika un joga, disciplīna būtu pamati, kas jāmāca jau skolā. Es priecājos par Klusuma skolu, kas veido programmas pedagogiem un bērniem. Tā ir mūsu nākotne veselai sabiedrībai.
Kas jogā ir galvenais?
Vienā teikumā – tā ir iepazīšanās ar sevi. Kad esi iepazinis sevi, disciplīna, censties neizlaist nodarbības, censties pa mazai pilītei pilnveidot sevi. Man patīk vērot, kā jogas nodarbību apmeklētāji, apsēžoties uz sava vingrošanas paklājiņa, vienmēr nopūšas un jūtas nevarīgi, bet pēc nodarbības – piepacelti un laimīgi. Cilvēki nedzīvo uz vientuļas salas, cilvēks cilvēkam var dot ļoti daudz. Jātic cilvēkiem un jāsāk sevi “ravēt”. Es nodarbībās bieži saku, ka visgrūtākais ir nodarbībā izklāt vingrošanas paklājiņu uz grīdas. Ticiet man, tā tas arī ir. Kāds pienāk uz ielas un paprasa jogas nodarbību laikus, bet uz nākamo nodarbību vaicātājs nav atnācis. Cilvēki izdomā sev atrunas, attaisnojumus, nespēka un veselības problēmas. Ticiet man, būtu mana teikšana, es ar ķerru katru aizstumtu, lai pēc nodarbības varētu laimīgs iziet ārā. Nav jau jogā brīnumu, ja pats negrib, bet, kas grib, tālu tiek. Laimes formula ir katrā pašā, jautājums, kā mēs to pamodinām. Var ar pirti, var ar jogu, bet čipsu paka, TV un glāze vīna ir īslaicīgs kaifs, kas patiesībā klusi un lēni degradē. Izklausās pēc lekcijas. Nē, tā nav, gribu teikt, ka cilvēki mūsdienās ir brīnišķīgi. Esmu satikusi tik daudz fantastisku cilvēku, kas grib augt un pilnveidoties. Priecājos par studentiem, kas domā mūsdienīgi un ir atvērti garīgām praksēm. Es domāju pozitīvi! Man apkārt ir burvīgi cilvēki. Bet jogā galvenais, lai iepazītu sevi, sākt nodarboties ar jogu. Jogā ir jāmācās savienot ķermeni, prātu un garu!
Jogai ir daudz sistēmu, jums tuva ir Hatha joga. Kāpēc tieši šī?
Hatha joga ir lielisks veids, kā sākt nodarboties ar jogu. Fiziskie vingrinājumi (āsanas), elpošanas tehnikas, koncentrēšanās un reakcijas ir pamats jogas sākumam. Nav jau tikai hatha joga. Man patīk nutricioloģija, vēdiskā astroloģija, numeroloģija. Es varu daudz lasīt un pētīt, meditēt, bet hatha iedod stabilo pamatu. Kā tas ir tulkojumā teikts, ha – vīrišķā enerģija, labā puse, prāta daba, erudīcija tiek pielīdzināta saulei, bet Tha nozīmē sievišķo enerģiju, kreiso pusi, kurā liela nozīme ir intuīcijai un jūtām. Par to atbild Mēness. Lai diagnosticētu cilvēka problēmas, atliek atnākt uz jogu, un labs speciālists pateiks, kādā enerģijas pasaulē cilvēks dzīvo. Joga ir brīnišķīga – izkustinot ķermeni, varam izkustināt prātu, atbrīvoties, ieraudzīt sevi no malas un satikt to savu “es”, lai saprastu, kas jāmaina dzīvē. Tā jau būtu varena lieta, ja cilvēki ietu gulēt līdz ar sauli un pamostos ar saullēktu. Arī tā būtu joga un savā ziņā askēze, lai ķermenis atpūstos. Tā es šodien domāju, bet nav jau tā, ka es visu spēju, man ir daudz gadu. Es mācos kopā ar saviem domubiedriem, un hatha ir pamats, pie kā turēties.
Joga ir dzīves filozofija, dzīvesveids. Kāda bija pārsteidzošākā atklāsme, sākot jogot?
Pārsteidzošākais bija tas, ka sapratu, pateicoties jogai, varu atrast prieku it visā. Man nav jālieto alkohols, lai dejotu vai priecātos. Es agri ceļos, eju pasēdēt zem ozola, skatos, kā saule lec, vēroju lietu, man patīk, kā miglas vāli izklīst uz tīruma. Joga nav reliģija, joga ir zinātne. Cilvēki bieži jauc un domā, ka jogisti ir visi tie, kas staigā ar iezīmētu trešo aci un sari mugurā. Tā gluži nav. Joga ir labs skolotājs, lai iemīlētu sevi un apkārtni. Pārsteidzoši, bet fakts – kad es sāku mainīties ar jogu, sāka mainīties arī mans vīrs Andris. Viņš bija mednieks, bet tagad mēs abi varam nodarboties ar jogu, un nav jāņem nevienam plinte rokās. Viņš meditē un vingro tad, kad pats to grib, es nevienu nespiežu. Bet šādi brīži kopā ir fantastiski. Vīrietim ir jābūt savai pasaulei un īpaši šodien, kad mēs raudam par Ukrainu, bet, ja vīrietis atrod laiku garīgām lietām, tas tikai ienes lielāku līdzsvaru mājās. Vīrieši diezgan maz nāk uz nodarbībām, viņiem nav tik elastīga apziņa kā sievietēm. Katrs var vingrinājumus pildīt atbilstoši savām spējām. Joga nav sacensības. Virzību uz mērķi veicina tas, ka jogā katrā pozā var ieiet arvien dziļāk, regulāri pildot vingrinājumus. Pakāpeniska pozu pildīšana palīdz pārvarēt neziņu, bailes, māca sevis pieņemšanu, pazemību. Tā aug līdzsvars un izgaist dusmas. Priecājamies par doto dzīvi, lai cik tā sūra būtu. Sakām labus vārdus, smaidām, klausāmies mūziku, ejam pirtiņā, darām to, kas patīk. Viss slēpjas vienkāršībā, šīs atziņas man deva joga.
Ja agrāk sēdēju līdz 2.00 naktī pie skolēnu kontroldarbu lapām, gatavoju notis nākamajai dienai un izdzēru vīna glāzi pēc darba, no rīta īgna modos un steigā nevarēju visu paspēt, tad tagad viss ir mainījies. Dzīve ir kļuvusi rimtāka. Es mostos agri kopā ar saules lēktu, eju gulēt līdz saules rietam. Cenšos ne vēlāk kā 21.30. Ēdu veselīgu pārtiku. Taisu gavēņa dienas. Dzeru siltu ūdeni un daudz tēju. Esmu atklājusi skaistu garšvielu pasauli ājurvēdas ēdienos. Garšvielas, silts un svaigs ēdiens vai pretēji – askēze tikai ar ūdeni – labo manu ķermeni. Man svarīgi šķiet, ka cilvēks nevar tikai aplaimot sevi, ir jādalās ar informāciju, ir jāpalīdz citiem. Man bija ļoti interesanti studēt ājurvēdu. Tā es uzzināju savu ķermeņa tipu, uzbūves pamata īpatnības. Ājur – tulkojumā nozīmē dzīvība, vēda – zinātne. Ājurvēda – dzīvības zinātne. Tā māca dzīvot jēgpilni. Uztura un ājurvēdas virtuves zināšanas noder manā ikdienā. Ēdiens ir zāles. Garšu raksturojums, kas ar kuru ēdienu labāk draudzējas. Svarīga manā virtuvē ir garšvielu pasaule, dārzeņu nozīme, augļu nepieciešamība. Visam ir savs laiks, vieta, ievērojot dienas ritmu un pat gadalaikus. Cenšos lietot uzturu atbilstoši gadalaikam, videi un fiziskajām vajadzībām. Gotiņa taču arī neēd svaigu zāli ziemā, bet kaltētu sienu vasarā. Tāpat arī cilvēkam ir savs ritms un sezonas dārzeņi, augļi. Virtuvē pavadu daudz laika.
Kā jūs domājat, kāpēc cilvēkiem, kuri nokrāvušies ar darbiem, nav apmierināti ar dzīvi, ir tik grūti saņemties un kaut ko mainīt savā ikdienā? Kā sevi motivēt?
Motivācija ir iekšējais stāvoklis vai ārējie apstākļi, kas virza cilvēku rīkoties, lai sasniegtu konkrētus mērķus. Slikti, ka cilvēkam nākas saskarties ar ciešanām un tikai tad viņš ir gatavs mainīties. Es ieteiktu nesagaidīt lūzuma punktu, lai mainītos. Es ieteiktu sākt ātrāk. Svarīgi ir uzstādīt mērķi. Cilvēks ir domājoša būtne, var lasīt garīgo literatūru, var klausīties lekcijas, mūsdienās ir tik daudz iespēju internetvidē. Jāmeklē garīgie skolotāji un pašam jāaug. Var sākt ar mājas tīrīšanu un izmest visu ārā, kam gadu neesi pieskāries. Cilvēki krāj emocijas un krāj mantas, tas mums no padomju laikiem, kad sitāmies ar nabadzību. Mājas tīrība tīra arī galvu, un visās pažobelēs arī vajag iepūst gaisu. Es domāju, ka šodien cilvēki kalpo naudai, karjerai, bet aizmirst par savu dvēseli, savu ķermeni. Galvas un telpas tīrība ir pirmais solis, lai atdzimtu veselīgi.
Kas vēl ir svarīgs veselīgai atdzimšanai?
Krāsas, garšas, enerģija… Esmu studējusi ājurvēdu un zinu, ka katrai dienai ir sava nozīme, katrai dienai atbilst ne tikai lietas, ko drīkst, ko nav ieteicams darīt, bet arī kādas krāsas apģērbu labāk izvēlēties attiecīgā dienā. Piemēram, svētdienas pamatkrāsa ir oranža, tā ir Saules diena. Pirmdienā ir baltā krāsa, tā ir Mēness diena. Otrdiena ir Marsa diena – tai atbilst tumši sarkanā krāsa, bet trešdiena ir Merkura diena – pamatkrāsa ir zaļā. Ceturtdiena ir Jupitera krāsa – dzeltenā. Piektdiena ir Veneras diena, kurā ir visas varavīksnes krāsas, bet pamatā – perlamutra. Sestdienā ir tumši zilā krāsa, jo tā ir Saturna diena. Skaidrs, ka mēs nevaram katru dienu ģērbties no galvas līdz kājām tikai sarkanā vai zaļā, svarīgi būtu, lai vismaz kāda detaļa, kaut vai apakšveļā, ir attiecīgās dienas krāsā.
Jāpiebilst, ka uz produktiem arī attiecas dienu krāsas. Taču nevajag ēst kādu no dārzeņiem, ja ir alerģija vai, piemēram, ja ir daudz iekšējo dusmu, ja ir neapmierinātība ar dzīvi, tad ēdot sarkanus tomātus, dusmas tikai pastiprināsies. Labāk ēst zaļus salātus un otrdienā, kad ir sarkanā krāsa, pierīvēt bieti. Vēl, protams, interesanta lieta ir enerģijas. Esmu mācījusies, studējusi arī par pirmelementiem, kā sakārtot māju, savu apkārtni, lai būtu laba enerģija un dzīvošana. Pati dzīvē esmu pārliecinājusies, kā šīs enerģijas strādā, – pārtaisījām citā vietā ieejas durvis no rietumiem uz ziemeļiem, un ticiet vai neticiet, dzīve kļuva vieglāka. Arī ziemeļaustrumu pusei mājā vajadzētu būt pilnīgi brīvai, jo tā ir tīra, laba, vieda enerģija, bet, ja to nosprosto, tad nekā tīra vairs nav. Māja jau ir kā cilvēka ķermenis, galva ir ziemeļaustrumu stūris. Un tad iedomājieties: ja galvai virsū uzliek skapi! Par šīm lietām var daudz un gari runāt…
Kādi ir jūsu labsajūtas priekšnoteikumi?
Pamatu ievērošana ir svarīga. Vakarā iet agri gulēt, līdz 22.00, un celties 6.00. Rīta joga – vienu stundu. Meditācija pie savas svētvietas. Sakārtot domas dienai un darbam. Sakārtot savu vidi, nomazgāt traukus un saklāt gultu. Kā jau minēju, viss vienkāršais. Sekot sirdsapziņai, pildīt pienākumus pret sevi un citiem. Brokastis man ir pēdējais darbs skaistajā rīta cēlienā.
Jūs pasniedzat jogu arī citiem. Kas ir galvenais vēstījums, ko cenšaties nodot saviem sekotājiem?
Es cenšos iemācīt mīlēt sevi un apkārtni caur disciplīnu. Būt patiesiem, bez meliem, ar grūtību pārvarēšanu. Viegli ir uzgriezt muguru problēmām, šķirties, aizcirst durvis, pateikt sliktus vārdus, noniecināt otru. Tā nedrīkst. Dievs visu redz!
Vai esat bijusi Indijā, mācījusies pie citiem guru?
Indijā neesmu bijusi. Man bija tāds sapnis, bet vairs pat negribas. Es satieku garīgos līderus arī no Indijas cituviet Eiropā. Anglijā, Portugālē, Austrijā, kur bijušas garīgas prakses. Man nav ilūziju, kāda ir Indija. Daudz esmu dzirdējusi no savas meitas un mazmeitas, kas šo zemi ir apciemojušas.
Paldies jāsaka maniem Skolotājiem, kuri deva svētību un iniciācijas. Tā kā esmu saņēmusi iniciāciju Krija jogā, tad mans skolotājs ir Paramahamsa Pradžnanananda, kas ir Indijas kultūras garīgais skolotājs. Satikšanās ir bijusi brīnišķīga un neaizmirstama ar Mooji – jamaikiešu Advaita Dzagī Vāsudevs garīgajiem skolotājiem. Mani skolotāji ir manas meitenes Agita ar skaņu pirti, Katrīna ar mūzikas terapiju un Iluta ar vēdisko astroloģiju. Laime nav jāmeklē ārpus savām mājām. Mainies, un mainīsies tava apkārtne. Mana laimes zeme, mana jogas citadele ir Lejasciems. Es ar savu darbu esmu pierādījusi sev, ka varu ar jogu nodarboties, dzīvojot laukos, un ar to man pietiek, lai būtu laimīga. Mēs ravējam sevi kā burkānus vagā, un viss sāk sakārtoties. Galvenais, neapstāties!