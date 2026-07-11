Turcijā sāk apkarot ķeizargriezienu veicējus
Turcijas Veselības ministrija sodījusi vairāk nekā simt dzemdību speciālistus par pērmērīgi lielui ķeizargrieziena operāciju skaitu, sestdien vēstīja laikraksts "BirGun".
Turcijā ir lielākais ķeizargrieziena operāciju skaits Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 38 dalībvalstu vidū. Jaunākie dati, kas apkopoti par 2023. gadu, liecina, ka no 1000 dzemdībām, kurās jaundzimušais piedzima dzīvs, tika pieņemtas ar ķeizargrieziena operāciju.
Mediķi norāda, ka ķeizargrieziena operācijas ļauj ietaupīt darbinieku laiku, ķeizargriezienam nepieciešamas 30 minūtes pretstatā vairākām stundām dabiskās dzemdībās, un samazina juridisku seku risku saistībā ar komplikācijām.
Pērn Turcijas valdība sāka kampaņu cīņai pret dzimstības samazināšanos, īstenojot prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana iniciatīvu "Ģimenes desmitgade", kas tiek uzskatīta par centieniem vairāk kontrolēt, kādas dzemdības sievietes izvēlas.
Erdogans uzstāj uz dabisku dzemdību nepieciešamību un vajadzību samazināt augsto izvēlēto ķeizargriezienu skaitu. Pērn aprīlī Turcijas valdība aizliedza ķeizargriezienus privātās veselības aprūpes iestādēs, ja vien tiem nav medicīniska pamata.
Kā, atsaucoties uz mediķu profesionālo organizāciju datiem, ziņoja "BirGun", vairāk nekā simt ārstu ir sodīti par ķeizargriezienu veikšanu. Tas ir izraisījis speciālistu sašutumu.
Antaljas ārstu kameras mājaslapā tiek vēstīts, ka dzemdību speciālistiem ir "izteikti brīdinājumi, pret viņiem ir veiktas disciplinārizmeklēšanas, viņi ir uz laiku atstādināti no darba un spiesti apmeklēt pirmsdzemdību apmācības kursus, pamatojoties uz augsto ķeizargriezienu skaitu visā valstī".