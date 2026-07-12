Vai Latvijā tiešām SPF jālieto katru dienu? Dermatologs skaidro, kad saule kļūst bīstama
Daudziem vasara asociējas ar saules aizsargkrēmu – SPF jāuzklāj no rīta, jāatjauno dienas laikā un jālieto pat tad, ja lielāko dienas daļu pavadām telpās. Taču vai Latvijā tas patiešām nepieciešams katru dienu? Dermatologs norāda – svarīgākais nav kalendārs, bet gan konkrētā brīža ultravioletā starojuma intensitāte.
“Saules aizsardzība, tostarp SPF līdzekļi un aizsargājošs apģērbs, nepieciešama tad, kad UV indekss ir 3 vai augstāks,” skaidro dermatologs Dr. Raimonds Karls no “Derma Clinic Riga”.
UV indeksu iespējams pārbaudīt gan laikapstākļu prognozēs, gan mobilajās lietotnēs. Tas ļauj daudz precīzāk saprast, vai konkrētajā dienā nepieciešama papildu aizsardzība.
Dermatologs uzsver – Latvijā nav nepieciešams akli sekot principam “SPF katru dienu visu gadu”.
“Piemēram, novembrī, decembrī, janvārī un februārī Latvijā UV rādītāji parasti ir nulle, tāpēc speciāla saules aizsardzība šajos periodos nav nepieciešama,” skaidro Karls.
Vienlaikus situācija mainās, ja diena ir saulaina, UV indekss ir augsts vai ir mainīgs mākoņu daudzums.