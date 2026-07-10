"Cilvēks neelpo..." NMPD dalās stāstā ar laimīgām beigām, kā veikala darbiniece izglāba apmeklētāja dzīvību
Cilvēks neelpo – šādās situācijās ātrai rīcībai ir liela nozīme. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi dalās stāstā, kur jūnija sākumā kādam apmeklētājam veikalā pēkšņi kļuva slikti, un viņa dzīvību glāba veikala darbinieces zibenīgā rīcība.
Lūk, stāsts, ar kuru dalījušies NMPD mediķi:
"Ir jūnijs. Pats darba nedēļas sākums. Saņemam zvanu no kāda veikala, kurā tā apmeklētājs pēkšņi zaudēja samaņu un pārstāja elpot. Kamēr mūsu komanda steidzās palīgā, zvanītāju savieno ar dispečercentra ārstu-konsultantu, lai kopīgiem spēkiem glābtu cilvēka dzīvību.
Cilvēks neelpo – šādās situācijās ātrai rīcībai ir liela nozīme. Brīdī, kad jāķeras pie palīdzības sniegšanas, atskan kādas darbinieces balss: “es zinu, kā palīdzēt”. Kamēr mūsu ārsts pa tālruni saka priekšā, kā pareizi novietot rokas netiešās sirds masāžas veikšanai, izrādījās, viņa bez vilcināšanās jau to bija uzsākusi un telefona skaļrunī varēja dzirdēt, kā darbiniece skaita: “..divdesmit, divdesmit viens, divdesmit divi….”.
Nākamajās minūtēs līdz brigādes ierašanās brīdim, palīdzīgu roku pielika arī citi. Mediķi ieradās ātri un pārņēma atdzīvināšanas darbus, un kopdarbs vainagojās panākumiem - mums izdevās atjaunot pacienta sirdsdarbību un nogādāt slimnīcā.
Kā pēcāk noskaidrojām no palīdzības sniedzējas, viņa pirms diviem mēnešiem bija apguvusi pirmās palīdzības kursus. Jauniegūtās zināšanas tajā brīdī esot devušas nešaubīgu pārliecību, ka viņa var un nepaliks malā.
NMPD saka paldies veikala darbiniekiem, kuri darbojās kā vienota komanda – kāds zvanīja ārkārtas tālrunim, kādi sniedza palīdzību, bet citi atbrīvoja telpu no citiem apmeklētājiem un sagaidīja mūsu brigādi, lai viņi ātrāk nokļūtu pie pacienta.
Piemērs, no kura mācīties ikvienam!"