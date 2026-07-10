ASV slimnīcas morgā atrod dzīvu bērniņu
Ar šokējošu ziņu dalījusies ASV Arizonas štata policija: zīdainis, kuru bez dzīvības pazīmēm bija atraduši baseinā un pasludinājuši par mirušu, vēlāk atklāts dzīvs slimnīcas morgā.
Nelaime notika 8. februārī, kad Fīniksas piepilsētā Gilbertā kāda ģimene izsauca policiju, atrodot 18 mēnešus veco Vinsentu Lorenco Fiordilino peldam baseinā ar seju uz leju. Tajā laikā ģimene mājās kopā skatījās NFL “Super Bowl” spēli.
Glābēji veica reanimācijas pasākumus, pēc tam bērnu aizveda uz “Mercy Gilbert Medical Center” slimnīcu, kur pēc nepilnas stundas vietējais ārsts konstatēja viņa nāvi. Vismaz tā viņam šķita.
Kaut gan policisti un bērna mamma vērsuši slimnīcas ārsta Arjana Tūsija uzmanību uz to, ka viņi joprojām pamanījuši bērna dzīvības pazīmes, ārsts viņus “atšuvis”.
“Ja nav iebildumu, es gribētu fiksēt nāves laiku,” paziņojis ārsts, kura teiktais ierakstīts policista ķermeņa kamerā. “Nāves laiks – 18.20. Godināsim ar klusuma brīdi.”
Saskaņā ar policijas dokumentiem vēl plkst. 18.26 māte vaicājusi: “Viņš elpo, vai tas ir normāli?” teikusi bērna mamma. Medmāsa piebildusi, ja sajūt pulsu, bet policists norādījis, ka bērns “iespējams, vēl elpo, ņemot vērā to, kā kuņģa un krūšu rajons paceļas un nolaižas”, teikts policijas ziņojumā.
“Lūdzu, dariet savu darbu un ļaujiet man darīt savējo,” atteicis ārsts. “Es studēju medicīnas skolā ne jau tāpat vien.”
Kādu laiku Vinsenta ķermenis atradās neatliekamās palīdzības sniegšanas nodaļā un vēl plkst. 19.18 policists ziņoja, ka saklausīja “vēl vienu dzirdamu elpas vilcienu”, kamēr nodaļas darbinieki puiku gatavoja pārvešanai uz morgu. Šis policists paziņoja, ka atgriezās, lai nofotografētu ķermeni un pēc stundas “atkal konstatēja kaut ko tādu, kas šķita kā elpas vilciens vai gaisa izlaišana”. “Medmāsa atkal paziņoja, ka tā ir agonijas elpošana un paskaidroja, ka to izraisīja saspiešana, skābeklis un iespējamais spiediens, kad ģimenes locekļi atvadījās,” teikts ziņojumā.
Morga durvis aizvērās plkst. 19.23.
Plkst. 23.52 bērna “līķi” savākt ieradās Marikopas apgabala Tiesu medicīnas ekspertīzes biroja darbinieks, kurš konstatēja, ka mazulis joprojām elpo, teikts policijas ziņojumā. Puiku ar helikopteru nekavējoties nogādāja Fīniksas bērnu slimnīcā, kur viņš pēc atkopšanās tika izrakstīts.
Policija ierosina izvirzīt bērna vecākiem apsūdzības par nolaidību. Ziņojumā norādīts, ka izmeklētāji mājā sajutuši spēcīgu marihuānas smaržu, kas ļauj uzskatīt, ka bērns pirms iekrišanas baseinā nebija pieskatīts. Vēlāk vecāki atzinās, ka no rīta tiešām bija smēķējuši marihuānu un spēles skatīšanās laikā dēlam pārāk lielu uzmanību nepievērsa, vēsta kanāls KBTX. Viņiem ir trīs mazi bērni.
Savukārt ģimene grasās vērsties tiesā pret Tūsiju un slimnīcu. Ģimenes advokāts paziņojis, ka puikam ir nopietnas medicīniskas problēmas un viņam visu mūžu būs nepieciešama aprūpe. Kā liecina informācija līdzekļu vākšanas vietnē “GoFundMe”, Vinsents elpo ar ventilatora palīdzību, un kaut gan viņam nav smadzeņu bojājumu, būs nepieciešama pastāvīga medicīniska novērošana un terapija.
“Mercy Gilbert Medical Center” paziņojis, ka veikts "visu sniegtās aprūpes aspektu vispusīgs novērtējums, lai noskaidrotu, kas noticis, un ieviestu būtiskas izmaiņas pacientu aprūpes uzlabošanā”. Slimnīca šo gadījumu raksturoja kā “sirdi plosošu situāciju”, bet sīkāku informāciju sniegt atteicās. Tāpat slimnīca neatklāja, vai šis doktors Tūsijs joprojām tur strādā.
Arī agrāk ārsti kļūdaini konstatējuši cilvēku nāvi. Piemēram, 2020. gada 23. augustā Mičiganas štata Sautfīldā operatīvo dienestu darbinieki tika izsaukti pie 20 gadus vecās Tamišas Bočampas, kura sirga ar cerebrālo trieku. Sievietei bija elpošanas problēmas, un kad kļuva pavisam slikti, glābēji telefoniski sazinājās ar neatliekamās palīdzības nodaļas ārstu. Kaut gan ģimenes locekļi apgalvoja, ka sieviete vēl elpo, glābēji to skaidroja ar ievadīto zāļu efektu un ārsts telefoniski paziņoja par cietušās nāvi. Kad pēc dažām stundām apbedīšanas biroja darbinieks atvēra līķa maisu, atklājās, ka Bočampas acis ir atvērtas un viņa kampj gaisu. Sievieti nekavējoties nogādāja slimnīcā, taču skābekļa bada izraisīto smadzeņu bojājumu rezultātā pēc diviem mēnešiem viņa nomira. Tiesvedības rezultātā Bočampas ģimene no Sautfīldas pilsētas saņēma 3,25 miljonu ASV dolāru kompensāciju.