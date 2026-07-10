Latvijā veiksmīgi veikta jau 50. sirds transplantācija - jaunam cilvēkam dota otrā iespēja dzīvot
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā veiksmīgi veikta jau 50. sirds transplantācija, kas ir nozīmīgs sasniegums Latvijas sirds ķirurģijā un transplantoloģijā. Pacienta veselības stāvoklis pēc operācijas ir stabils, un tuvākajā laikā viņu plānots izrakstīt no slimnīcas.
Sirds transplantācija ir augstākās sarežģītības ārstēšanas metode pacientiem, kuriem citas ārstēšanas iespējas vairs nav efektīvas. Katra veiksmīgi īstenota transplantācija ir ne tikai medicīnas sasniegums, bet arī konkrēta cilvēka iespēja turpināt dzīvot. Vienlaikus tā nebūtu iespējama bez orgānu donora un viņa tuvinieku nesavtīgā lēmuma glābt cita cilvēka dzīvību.
Jubilejas transplantāciju īstenoja augsti specializēta multidisciplināra komanda. Tajā piedalījās kardioķirurgi: Uldis Strazdiņš, Ints Putniņš un Jānis Lācis; anestezioloģes Ivita Freiberga un Ilze Kreile; perfuzionistes Biruta Mozule un Ingrīda Upelniece; operāciju māsas Signe Šoluhova-Līduma un Valentīna Šlepiha, kā arī intensīvās terapijas speciālisti, transplantācijas koordinatori un citi profesionāļi.
50. sirds transplantācija ir kopīgs visas Latvijas veselības aprūpes sistēmas sasniegums. Tā nebūtu iespējama bez Latvijas slimnīcu intensīvās terapijas speciālistu profesionalitātes, savlaicīgi identificējot potenciālos donorus un nodrošinot viņu medicīnisko aprūpi līdz orgānu izņemšanai, kā arī bez Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta darba, koordinējot orgānu ziedošanas procesu un nodrošinot tā nepārtrauktību visā valstī.
Pacienta pēcoperācijas periods norit sekmīgi, veselības stāvoklis ir apmierinošs, un tuvākajā laikā plānota izrakstīšana no slimnīcas, lai turpinātu rehabilitāciju un turpmāko ambulatoro novērošanu.
"50 Latvijā veiktas sirds transplantācijas liecina par briedumu, ko sasnieguši Latvijas Sirds ķirurģijas centra un citu iesaistīto slimnīcas struktūrvienību darbinieki. Ilgās darba stundās esam norūdījušies, uzkrājuši pieredzi, protam to likt lietā un esam gatavi jebkuram izaicinājumam," norāda Sirds ķirurģijas centra akūtās kardioķirurģijas virsārsts asociētais profesors Uldis Strazdiņš.
"Milzīgs prieks par 50. sirds transplantācijas pacientu – jaunu cilvēku, kuru šonedēļ izrakstām no stacionāra. Viņam ir dota lieliska iespēja dzīvot un strādāt jaunā kvalitātē. Domāju un ceru, ka šis un daudzi citi veiksmes stāsti veicina sabiedrības un tai skaitā mediķu saimes uzticību šai apbrīnojamajai medicīnas nozarei,” norāda Strazdiņš.
“Vēlos vienlaikus izteikt pateicību donoru tuviniekiem, kuri tik skumjā brīdī raduši sevī spēku pieņemt šo tik cilvēcīgo, nesavtīgo lēmumu, kas ļauj neglābjami slimiem cilvēkiem atgriezties dzīvē. Lai gan esmu piedalījies praktiski visās sirds transplantācijās Latvijā, joprojām ainu, kad donora sirds sāk pukstēt recipienta ķermenī, uzskatu par brīnumu, " turpina profesors.
Tikmēr Sirds ķirurģijas centra virsārste kardioloģijā Baiba Barone uzsver: "Pacientam ar smagu un progresējošu sirds mazspēju sirds transplantācija ir dzīvības dāvana – iespēja no jauna atgriezties dzīvē ar pavisam citu dzīves kvalitāti, atstājot smagu slimības posmu aiz muguras. Ceļš līdz sirds transplantācijai un arī pēc tās ir visas komandas kopīgs darbs, kurā nozīmīga loma ir ikvienam iesaistītajam – ārstiem, māsām, transplantācijas koordinatoriem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, rehabilitācijas komandai, kā arī pašam pacientam un viņa tuviniekiem. Tikai cieša sadarbība un savstarpēja uzticēšanās ļauj sasniegt iespējami labākos ārstēšanas rezultātus un nodrošināt pacientam iespēju atgriezties pilnvērtīgā dzīvē."
Sirds transplantācijas Latvijā tiek veiktas kopš 2002.gada
Sirds transplantācijas Latvijā tiek veiktas kopš 2002.gada, kad profesora Romana Lāča vadībā tika veikta pirmā šāda operācija valstī. Šobrīd Latvijā ar transplantētu sirdi dzīvo 27 pacienti, kuru uzraudzību nodrošina Stradiņa slimnīca un Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Ilgākais laiks pēc transplantācijas sasniedzis jau 19 gadus, apliecinot, ka savlaicīgi veikta transplantācija un kvalitatīva ilgtermiņa aprūpe ļauj cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu un ilgu dzīvi.
Sirds transplantācijas programmas pamatlicējs Latvijā profesors Romans Lācis, komentējot vēsturisko sasniegumu, norāda: "Piecdesmitā sirds transplantācija ir izcils notikums un gods Latvijai, un es kā pirmās šādas operācijas veicējs Latvijā 2002.gadā ļoti lepojos ar to. Ne visās valstīs šādas operācijas vispār notiek. Tāpēc es aicinu valdību un sabiedrību turpināt atbalstīt šo programmu, lai varētu glābt vēl vairāk dzīvību un attīstīt mūsu medicīnas nākotni."
Sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors Pēteris Stradiņš uzsver, ka "piecdesmitā sirds transplantācija ir nozīmīgs apliecinājums tam, ka Latvijā iespējams nodrošināt pasaules līmeņa augsti specializētu sirds ķirurģiju. Šādu rezultātu esam sasnieguši, pateicoties mūsu komandas ikdienas pieredzei, lielajam darba apjomam un ilgstošai mērķtiecīgai programmas attīstībai. Sirds ķirurģijas centrs šodien ieņem vienu no vadošajām pozīcijām Baltijā un arvien vairāk nostiprina savu vietu arī plašākā Ziemeļeiropas un Austrumeiropas reģionā. Tieši šī pieredze un nepārtrauktā profesionālā attīstība ļauj sekmīgi īstenot arī vissarežģītākās operācijas, tostarp sirds transplantācijas, sniedzot pacientiem iespēju atgriezties pilnvērtīgā dzīvē."
Stradiņa slimnīca izsaka visdziļāko pateicību orgānu donoriem un viņu tuviniekiem par nesavtīgo lēmumu, kas ļauj glābt citu cilvēku dzīvības. Tieši šādu cilvēku drosme un līdzcilvēku atbalsts ir transplantācijas medicīnas pamats un dod cerību pacientiem, kuri joprojām gaida savu iespēju dzīvot.
Šis sasniegums apliecina ne tikai Latvijas medicīnas profesionāļu augsto kompetenci, bet arī valsts apņemšanos nodrošināt iedzīvotājiem augsti specializētu, pilnībā valsts apmaksātu transplantācijas ārstēšanu. Tas sniedz iespēju pacientiem ar neārstējamu sirds mazspēju saņemt dzīvību glābjošu ārstēšanu bez finansiāla sloga.