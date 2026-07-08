Mūžībā devusies NMPD pirmā vadītāja Renāte Pupele
Pēc smagas slimības mūžībā aizsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veidotāja un tā pirmā direktore, izcila veselības aprūpes vadības profesionāle, ārste Renāte Pupele, vēstī NMPD.
Savas dzīves 45 gadus Renāte Pupele veltījusi darbam veselības aprūpē, vēstī viņas bijušie kolēģi. Rūpēs par pacientiem pirmos darba soļus sākusi kā māsas palīgs, vēlāk ieguvusi ārsta grādu. Jau drīz pēc ārstes darba gaitu uzsākšanas Mazsalacas slimnīcā, jaunā speciāliste nebaidījās uzņemties arī tās vadību. Pabeidzot klīnisko ordinatūru iekšķīgajās slimībās, sāka strādāt neatliekamās palīdzības nodaļā Gaiļezera slimnīcā Rīgā. Saskatot viņas līderības un organizatora talantu, Rīgas domes Veselības pārvalde aicināja pievienoties komandai, kurā bija jāstrādā pie nozīmīgām strukturālām izmaiņām veselības jomā – primārā veselības aprūpes sistēmas, ģimenes medicīnas ieviešanas un citu veselības pakalpojumu attīstīšanas un plānošanas Rīgas pilsētā. Arī turpmākie gadi aizrit rūpēs par veselības aprūpes sistēmas un pakalpojumu attīstību, strādājot Rīgas novada slimokasē, Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā un vēlāk vadot toreizējā Katastrofu medicīnas centra Operatīvo medicīnisko daļu, kas nodrošināja augstākās kvalifikācijas ārstu speciālistu atbalstu mediķiem slimnīcās visā Latvijā.
2009.gadā, valdībai lemjot par vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veidošanu mūsu valstī, to veidot un vadīt uzticēja Renātei Pupelei. Tas valstī bija dziļas krīzes laiks, kurā viņa izcili novadīja organizatoriski un strukturāli ārkārtīgi sarežģītu procesu, apvienojot decentralizētās reģionu brigādes vienotā valsts dienestā. Šajā darbā viņa ielika visu savu sirdi, mīlestību pret pacientiem, saviem kolēģiem un dienesta misiju – glābt un saglabāt cilvēku dzīvības.
Par izcilu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas labā Renāte Pupele 2019.gadā tika iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Saņemot valsts augstāko apbalvojumu, viņa to pieņēma kā visa dienesta komandas darba augstu novērtējumu. Jau tolaik viņa saredzēja dienesta lielo nozīmi, kādā intervijā uzsverot - “tas ir augstākais novērtējums dienestam, kas ir viens no pamatakmeņiem veselības aprūpes sistēmā un arī valsts aizsardzības sistēmā." Renāte Pupele bija tas cilvēks, kura tolaik lika stiprus un stabilus pamatus vienota dienesta darbam un iedzīvotāju drošībai šodien. Novērtējot ieguldījumu vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidē, viņa 2019.gadā saņēma arī dienesta augstāko apbalvojumu “Par nopelniem”.
Mērķtiecība, viedums, stratēģisks redzējums, neizsīkstošas darba spējas, diplomātija, empātija un pāri visam – sirsnība un cilvēcīgums – tā bijušie kolēģi atcerēsies Renāti Pupeli.
Paldies par mūžu, kas dedzis citu labā, lai atstātu aiz sevis drošāku pasauli!