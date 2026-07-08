Vēža pacientiem trūkst valsts atbalsta veseļojoties. Evija Rača: "Viss šobrīd lielā mērā ir uz pacienta pleciem"
Vēža pacienti grib ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot kvalitatīvu, pilnvērtīgu dzīvi, taču valsts apmaksātā rehabilitācija, psiholoģiskais atbalsts un medicīniskais papilduzturs ne vienmēr sasniedz pacientus ar smago diagnozi - pacientiem bieži ir jāpaļaujas uz pašu spēkiem vai tuvinieku atbalstu, kas ne visiem ir iespējams.
Hodžkina limfomas paciente Evija Rača kopš 2021. gada ārstēšanās laikā pārcietusi aptuveni 80 ķīmijterapijas procedūru, kaulu smadzeņu transplantāciju, biežas sāpes, vemšanu un nespēju ilgstoši ēst, taču garajā ārstēšanas ceļā iztrūka saprotamas rekomendācijas par uzturu un atveseļošanos.
“Psihologa palīdzība, prāta treniņi, uzturs, vingrinājumi - tas viss šobrīd lielā mērā ir uz pacienta pleciem. Ārsti ir ļoti noslogoti un bieži nespēj sniegt visu nepieciešamo informāciju, bet pacientam pašam meklēt risinājumus ir ārkārtīgi grūti, reizēm pat neiespējami, tāpēc ir jādomā, kā šo situāciju mainīt,” saka Evija Rača.
Dr. med. Laila Meija, RSU asociētā profesore, Austrumu slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra vadītāja, piekrīt, ka situācija nav ideāla, taču vienlaikus norāda – pašlaik saistībā ar uzturu un onkoloģiskajiem pacientiem vērojama situācijas uzlabošanās.
Pacienta ceļā nereti iztrūkst veselības aprūpes speciālista, kas savlaicīgi novērtē pacientu, atpazīst malnutrīciju, uztura nepietiekamību. Svarīga loma šajā procesā ir ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam, kuram ir līgumattiecības ar valsti un kurš izvērtē riskus un novirza pacientu uz konsultāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Klīniskās barošanas kabinetā, kur pacienti ar malnutrīciju un citām diagnozēm var saņemt valsts apmaksātu medicīnisko papilduzturu vai cita veida mājas barošanu.
“Ja pacients sāk zaudēt svaru, ēd ievērojami mazāk, nespēj ēst rīšanas grūtību dēļ, cieš no vemšanas, caurejas vai citiem uzturvielu zudumiem, par to nekavējoties jāinformē ārstējošais vai ģimenes ārsts. Jebkurš ārsts, kuram ir līgumattiecības ar valsti, var nosūtīt pacientu uz Klīniskās barošanas kabinetu, kas nodrošina uztura atbalstu arī mājas apstākļos,” atgādina Laila Meija. Tiesa, lai šī palīdzība pacientu sasniegtu laikus un neveidotos rindas, kā tas ir šobrīd, nepieciešama plašāka pacientu informēšana un lielāks uztura speciālistu skaits Klīniskās barošanas kabinetā, atzīst L. Meija.
Par to, kā uzlabot vēža pacientu dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas, diskutēs arī Sarunu festivālā LAMPA. 10. jūlijā no plkst. 12.30 līdz 13.30 onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” teltī “Vēžojam kopā” Cēsīs notiks diskusija “Ne tikai izdzīvot, bet dzīvot: dzīves kvalitāte pēc onkoloģiskās ārstēšanas”. Diskusijā piedalīsies diētas ārste Lolita Neimane, “Onkoalianses” pārstāve Evita Zālīte, Austrumu slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas vadītāja Illa Mihejeva, psihiatrs Māris Taube, Austrumu slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra uztura speciāliste Zane Timpare, bet sarunu vadīs žurnāliste Arta Lāce.
Diskusijā tiks meklētas atbildes, kā pacientam savlaicīgi nonākt pie uztura vai rehabilitācijas speciālista, kā pamanīt malnutrīcijas un psiholoģisko grūtību risku, kāda ir ģimenes ārsta loma un kā mazināt nevienlīdzību starp Rīgu un reģioniem atbalsta saņemšanā. Diskusiju papildinās pacientu pieredzes video un brīvais diskusijas krēsls, dodot iespēju sarunā iesaistīties arī pacientiem, tuviniekiem un festivāla apmeklētājiem.
“Mums ir jāpanāk, lai atbilstošu uzturu, rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību saņem ne tikai tie pacienti, kuri paši spēj un zina, kur to meklēt, bet tā ir ērti un saprotami pieejama visiem pacientiem kā daļa no ārstēšanas un atveseļošanās ceļa,” uzsver “Onkoalianses” pārstāve Evita Zālīte.
10. un 11. jūlijā “Onkoalianse” LAMPĀ rīkos deviņu diskusiju ciklu par būtiskiem onkoloģijas jautājumiem “Vēžojam kopā”, pulcējot vairāk nekā 40 dažādu jomu profesionāļu un pacientu. Sarunās tiks apspriesta dzīve pēc vēža diagnozes, attiecības un seksualitāte, vēža profilakse, pētniecība un jaunākās inovācijas, mākslīgā intelekta loma, veselības politikas lēmumi un citi jautājumi.
Visas diskusijas varēs vērot arī tiešraidē “Onkoalianses” Facebook kontā.