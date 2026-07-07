Tievēšana sākas nevis “uz šķīvja”, bet zarnās
Izrādās, cilvēka zarnu mikroflora ietekmē daudz vairāk, nekā esam pieraduši domāt, – ne tikai gremošanu, bet arī vielmaiņu. Palīdz regulēt izsalkuma sajūtu un to, kā organisms uzkrāj taukus. Ja mikrofloras līdzsvars ir izjaukts, ķermenis var turēties pie svara pat tad, ja kustamies vairāk un ēdam saprātīgi. Par faktoriem, kas ietekmē svaru stāsta preventīvās medicīnas ārste un dermatoloģe Dr. med. Jana Janovska.
Kas izjauc zarnu mikrofloru?
Visbiežāk to izjauc uzturs, kurā ir daudz cukura un pārstrādāti produkti, maz šķiedrvielu, antibiotiku lietošana kā arī hronisks stress, nepietiekams miegs un mazkustīgs dzīvesveids. Ja šis līdzsvars ir traucēts, var parādīties vēdera pūšanās, gremošanas problēmas, nogurums un pat novājināta imunitāte. Lai uzturētu veselīgu mikrofloru, ikdienā svarīgi ēst daudzveidīgu, šķiedrvielām bagātu uzturu, regulāri kustēties, pietiekami izgulēties. Visātrāk un efektīvāk harmoniju zarnu mikroflorā var atgriezt papildinot uzturu ar labajām baktērijām.
Vai labās baktērijas var palīdzēt samazināt svaru?
Labās baktērijas palīdz atjaunot zarnu mikrofloras līdzsvaru un uzturēt zarnu veselību. Pētījumi rāda, ka labās baktērijas iedarbojas dažādos veidos – stiprina imunitāti, regulē mikrofloru un uzlabo vielmaiņu. Savukārt viens no būtiskākajiem ieguvumiem svara samazināšanai ir iekaisuma un oksidatīvā stresa mazināšana organismā.1
Ir svarīgi zināt, ka labās baktērijas pašas par sevi nerada strauju svara zudumu, taču dažas baktēriju sugas ir pētītas saistībā ar ķermeņa svara, tauku masas, apetītes un vielmaiņas regulēšanu. Šie pētījumi liecina, ka, ikdienā esot fiziski aktīvam, sakārtojot ēšanas paradumus un uzņemot labās baktērijas, iespējams panākt ievērojamu ķermeņa svara un līdz ar to ķermeņa masas indeksa samazinājumu.2
Meta-analīzes rāda, ka labās baktērijas dažās populācijās var dot nelielu, bet statistiski nozīmīgu ietekmi uz vidukļa apkārtmēru, glikozes metabolismu, insulīna rādītājiem un dažiem lipīdu parametriem. Īpaši 2024. gada meta-analīzē sievietēm ar lieko svaru vai aptaukošanos tika konstatēta labvēlīga ietekme uz vidukļa apkārtmēru, insulīnu un ZBL holesterīnu, uzņemot Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum un Bifidobacterium lactis baktēriju sugas, taču efekts bija atkarīgs no intervences ilguma un dzīvesveida fona.3
Kā izvēlēties kvalitatīvas labās baktērijas?
Pirmkārt, uz produkta etiķetes jābūt norādītai ne tikai baktēriju ģintij un sugai, bet arī konkrētajam celmam, piemēram, Lactobacillus gasseri (LGA6369) vai Bifidobacterium lactis (BIO5764).
Otrkārt, būtiski ir skaidri norādīta ieteicamā diennakts deva, uzglabāšanas nosacījumi un zinātniskais pamatojums.
Treškārt, svarīgi, lai norādītais baktēriju daudzums pēc iespējas mazāk mainītos no produkta ražošanas brīža līdz derīguma termiņa beigām.
Uz šiem kritērijiem norāda arī Starptautiskā zinātniskā organizācija International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics.4 Nozīme ir arī iepakojumam, jo mitrums, temperatūra un skābeklis ietekmē produkta stabilitāti. Tāpēc blisteriepakojums, kurā katra kapsula ir atsevišķi noslēgta, ir priekšrocība.
Vai saviem pacientiem iesakāt lietot labās baktērijas?
Jā. Visbiežāk tās apsveru antibiotiku terapijas laikā vai uzreiz pēc tās, jo daļai pacientu noteikti celmi var samazināt antibiotiku izraisītas caurejas risku, īpaši, ja lietošanu sāk pirmajās 48 stundās pēc antibiotiku kursa sākuma. Šajā ziņā labi sevi pierādījusi rauga sēnīte Saccharomyces boulardii, kas ir LYLBIOTIC sastāvā.
Iesaku arī pacientiem ar funkcionāliem gremošanas traucējumiem, piemēram, vēdera pūšanos vai lēnāku zarnu darbību, pēc zarnu infekcijām vai ilgstoša stresa periodiem, kā arī gadījumos, kad ir ādas problēmas, atkārtota vagināla piena sēnīte, paaugstināts holesterīna līmenis vai sūdzības par glikozes toleranci, īpaši, ja vienlaikus ir arī kuņģa un zarnu trakta traucējumu simptomi. Vienmēr gan uzsveru, ka labās baktērijas neaizstāj diagnostiku, sabalansētu uzturu un pamata terapiju.
Kāpēc LYLBIOTIC?
Šo labo baktēriju kompleksu oficiāli atzinusi Latvijā vadošā profesionālā organizācija gremošanas veselības jomā – Gremošanas Slimību biedrība. LYLBIOTIC formulā ir apvienotas plaši pētītas baktēriju ģintis, kā arī iekļauta rauga sēnīte Saccharomyces boulardii.
Papildus pievienota prebiotika – inulīns – un kapsulām tiek izmantots DRcaps® apvalks, kas aizsargā baktērijas no kuņģa skābes iedarbības, garantējot dzīvotspēju un ļaujot tām aktivizēties tikai pēc nokļūšanas zarnās.
Svarīgi arī tas, ka produkta aprakstā ir skaidri norādīts sastāvs – vienā kapsulā ir 34 miljardi baktēriju, 9 sugas –, ieteicamā diennakts deva – 1 kapsula – un uzglabāšanas nosacījumi, kas no praktiskā viedokļa pacientiem ir būtiski. LYLBIOTIC kapsulas apvalks un baktēriju liofilizācijas tehnoloģija nodrošina iespēju šīs labās baktērijas uzglabāt istabas temperatūrā un ērti paņemt līdzi, dodoties ikdienas gaitās.
Vienlaikus kā praktizējoša ārste vienmēr uzsveru, ka labo baktēriju izvēlei jābūt individuālai un balstītai iedarbības pierādījumos. Manā skatījumā LYLBIOTIC apvieno vairākus kvalitātes elementus, kas ir loģiski no klīniskā viedokļa un ērti pacientam.
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Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.