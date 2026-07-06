Stiprās lietusgāzes likušas Stradiņa slimnīcā pārvietot daļu pacientu
Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī no 5. uz 6.jūliju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) 32. korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra.
Visvairāk skarta Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra nodaļa (14. nodaļa ēkas 6.stāvā), savukārt atsevišķās zemāk esošajās nodaļās konstatētas nelielas ūdens noplūdes.
Ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts, un šobrīd notiek seku likvidēšana. Tehniskie speciālisti ir izvērtējuši telpu tehnisko stāvokli un elektrodrošību – darbinieku un pacientu drošība nav apdraudēta.
Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums 14. nodaļas 32 pacientus pārvietot uz citām slimnīcas nodaļām.
Saistībā ar notikušo atsevišķos profilos uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Par visām izmaiņām slimnīca individuāli informēs pacientus, kuru plānotā hospitalizācija varētu tikt uz laiku atlikta.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamās palīdzības sniegšanu, slimnīca ir ciešā saziņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD). Atsevišķos pacientu profilos ir pārvirzīta neatliekamo pacientu plūsma uz laiku līdz tālākiem lēmumiem.
Neviens pacients vai darbinieks incidentā nav cietis. Slimnīcas tehniskie dienesti turpina darbu pie situācijas seku novēršanas, un ārstniecības process slimnīcā turpinās. Situācija tiek kontrolēta.