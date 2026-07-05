Ērces kļuvušas izteikti bīstamas: pērn visvairāk saslimušo ar Laimas slimību pēdējo 13 gadu laikā
Pagājušajā gadā Laimas slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.
Iepriekš lielāks saslimušo skaits reģistrēts 2012. gadā, kad Laimas slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem.
Laimas slimība jeb borelioze ir bakteriāla infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficētas ērces. Slimību ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet, ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas, nervu sistēmu un sirdi.
Patlaban to ērču īpatsvars, kas pārnēsā Laimas slimības izraisītāju borēlijas baktēriju, ir 50% līdz 70%, un šis skaits pēdējos gados ir audzis, norādīja Spuņģis. Viņš skaidroja, ka Laimas slimība Latvijā ir "samērā jauna" un tās izplatību lielā mērā ietekmē savvaļas dzīvnieku īpatsvaru konkrētā teritorijā.
"Baktērija borēlija dzīvo dzīvnieku zarnu traktā un dabā nepārtraukti cirkulē starp ērcēm un savvaļas dzīvniekiem. Ērce piesūcas, piemēram, zaķim, kas inficējas ar baktēriju, vēlāk zaķi apēd lapsa un to var nodot citam dzīvniekam. Tā veidojas infekcijas aprite dabā, kurā, ja nonāk cilvēks, var inficēties," stāstīja entomologs.
Jo vairāk ir gan mazo, gan lielo dzīvnieku, un jo lielāka to daudzveidība, jo veidojas labvēlīgāki apstākļi inficētu ērču izplatībai. Īpaši raksturīgi tas ir pamestās biotopu teritorijās. "Savvaļas dzīvnieki ir kā rezervuārs, kurā uzkrājas borēliju baktērijas. Vietās, kur sastopami mazie dzīvnieki – piemēram, strupastes, eži un zaķi, savairojas lapsas un citi plēsēji, kā arī lielie meža dzīvnieki, veidojot labvēlīgu vidi infekcijas apritei," skaidroja entomologs.
Kā sevi pasargāt no ērcēm
SPKC atgādina, ka ērces biežāk pieķeras cilvēkiem 5-15 cm augstumā no zemes. Pirmkārt, dodoties pļavās vai mežā, apģērbu ieteicams izvēlēties tādu, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt. Piemēram, vēlams ielikt bikšu galus zeķēs vai zābakos un izvēlēties apģērbu, kam aproces un apkakles ir pēc iespējas pieguļošākas.
Otrkārt, ērces var pieķerties arī parka vai piemājas zālājā, tādēļ svarīgi regulāri kopt zāli, to nopļaujot, sagrābt pērno zāli, neatstāt pagalmā kokus un zarus, kā arī pļaut zāli zem krūmiem. Bērnu rotaļu laukumus rekomendē būvēt saulainās vietās, nostāk no krūmiem un citiem augiem.
Treškārt, pastaigas laikā vēlams laiku pa laikam apskatīt apģērbu, lai savlaicīgi pamanītu un notrauktu ērces. Tās vislabāk pamanāmas uz gaiša apģērba. Pēc pastaigas rūpīgi jāpārbauda ķermenis un drēbes.