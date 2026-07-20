Kardiologs brīdina: pēc sešiem vakarā izvairieties no šiem ieradumiem
Pazīstamais kardiologs doktors Frančesko Lo Monako (Francesco Lo Monaco), "National Heart Clinic" dibinātājs, nosaucis sešus ikdienas ieradumus, ko daudzi piekopj tieši vakaros. Pēc viņa teiktā, tie lieki noslogo sirdi un paaugstina asinsspiedienu laikā, kad organismam vajadzētu atpūsties.
1. Spēcīgu mutes skalojamo līdzekļu lietošana
Daudzi pirms gulētiešanas izmanto spēcīgus antibakteriālus mutes skalojamos līdzekļus. Pēc doktora Frančesko Lo Monako teiktā, tie iznīcina arī labvēlīgās baktērijas mutes dobumā, kas palīdz pārvērst uzturā esošās vielas slāpekļa oksīdā.
Šī viela palīdz saglabāt asinsvadu elastību. Ja šīs baktērijas vakarā tiek iznīcinātas, tas var veicināt asinsspiediena paaugstināšanos laikā, kad organismam būtu jāatjaunojas.
2. Zilās gaismas iedarbība (viedtālruņi un citas ierīces)
Viedtālruņa lietošana pirms gulētiešanas kavē melatonīna izstrādi. Šis hormons ir svarīgs ne tikai kvalitatīvam miegam – tas ir arī viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas aizsargā asinsvadus. Ilgstošs melatonīna trūkums var palielināt slodzi uz artērijām.
3. Intensīvi statiskie vingrinājumi
Planks, pietupiens pie sienas un karāšanās pie stieņa var paaugstināt asinsspiedienu uz vairākām stundām. Ja diena jau bijusi saspringta, intensīva fiziskā slodze vēlu vakarā uztur nervu sistēmu paaugstinātas aktivitātes stāvoklī. Intensīvākus treniņus ieteicams ieplānot dienas pirmajā pusē, bet vakaru atstāt vieglām fiziskām aktivitātēm.
4. Nomierinoši uztura bagātinātāji un tējas
Lai gan zaļā tēja un tajā esošā aminoskābe L-teanīns tiek uzskatīti par nomierinošiem, tie ietekmē nervu sistēmu un organisma reakciju uz stresu, kas ir cieši saistīta ar sirds ritmu. Nepareiza deva vai lietošana vakarā var pasliktināt miega kvalitāti un ietekmēt normālu sirds ritmu.
5. Ilgstoša elpas aizturēšana (nepareizi veikti elpošanas vingrinājumi)
Elpošanas vingrinājumi var būt ļoti noderīgi, taču atkārtota vai pārāk ilga elpas aizturēšana samazina skābekļa daudzumu organismā un rada papildu slodzi sirdij. Tā kā ātrās acu kustību (REM) miega fāzē asinīm ir lielāka nosliece sarecēt, šāda papildu slodze cilvēkiem ar slēptām veselības problēmām var būt bīstama.
6. Ēšana mazāk nekā trīs stundas pirms gulētiešanas
Kardiologs stingri iesaka starp vakariņām un gulētiešanu ievērot vismaz trīs stundu intervālu. Vēla ēšana aktivizē simpātisko nervu sistēmu – paātrina pulsu un uztur organismu paaugstinātas gatavības stāvoklī –, lai gan šajā laikā tam būtu jāatjaunojas. Trīs stundu pārtraukums starp pēdējo ēdienreizi un miegu samazina slodzi uz asinsvadiem un mazina sirds nepieciešamību pēc skābekļa.