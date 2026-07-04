Kāpēc odi vienus cilvēkus “apēd”, bet citus gandrīz neaiztiek?
Vasaras vakaros tas ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem: kāpēc viens cilvēks sēž mierīgi, kamēr odi viņu ignorē, bet otrs kļūst par īstu “magnētu”? Izrādās, tas nav tikai iespaids — odi tiešām izvēlas savus upurus pēc vairākām konkrētām pazīmēm.
Zinātnieki un pētījumi par odiem rāda, ka šo kukaiņu “izvēli” ietekmē vesels saraksts faktoru, un daļu no tiem mēs pat nevaram kontrolēt. Tomēr ir arī lietas, kuras varam mainīt savā ikdienā, lai kļūtu odiem mazāk pievilcīgi.
Ogļskābā gāze – galvenais “signāls” odiem
Viens no spēcīgākajiem faktoriem ir ogļskābā gāze (CO₂), ko cilvēks izelpo. Odi to uztver no vairāku metru attāluma un izmanto kā “ceļa rādītāju” uz potenciālo upuri.
Jo vairāk CO₂ cilvēks izdala (piemēram, fiziskas slodzes laikā vai vienkārši lielāka ķermeņa masa), jo vieglāk odi viņu atrod.
Ķermeņa temperatūra
Odiem patīk siltums. Cilvēki ar augstāku ķermeņa temperatūru vai tie, kas tikko kustējušies, var kļūt īpaši pievilcīgi.
Tāpēc bieži vien tieši pēc sportošanas vai aktīvas pastaigas odi “uzbrūk” visvairāk.
Sviedri – ne tikai mitrums
Sviedri paši par sevi odiem nav tik interesanti, bet to sastāvs gan. Tajos ir pienskābe, amonjaks un citas vielas, kas signalizē odiem, ka tuvumā ir “ēdiens”.
Turklāt sviedru smarža pastiprina cilvēka dabisko aromātu, padarot to vieglāk atpazīstamu kukaiņiem.
Ādas baktērijas – neredzamais faktors
Uz katra cilvēka ādas dzīvo unikāls baktēriju “mikrobioms”, un tieši tas lielā mērā nosaka ķermeņa smaržu.
Daži baktēriju kompleksi rada odiem pievilcīgākas smaržas nekā citi. Tāpēc divi cilvēki vienā vidē var tikt sakosti pilnīgi atšķirīgi.
Tumšs apģērbs
Odi nav tikai “smaržas mednieki” – viņi izmanto arī redzi. Tumšas krāsas, īpaši melns un tumši zils, odiem ir vieglāk pamanāmas. Savukārt gaišs apģērbs padara cilvēku mazāk izteiktu fonā.
Alkohols
Interesants fakts, ka alkohola lietošana var palielināt odu interesi. Pētījumi rāda, ka pēc alkohola lietošanas mainās gan ķermeņa temperatūra, gan sviedru sastāvs, un cilvēks kļūst pievilcīgāks odiem. Pat neliels daudzums var ietekmēt.
Ja odi tevi izvēlas pārāk bieži, ir vairāki vienkārši veidi, kā samazināt risku:
- Izvēlies gaišu apģērbu. Gaiši toņi (balts, bēšs, gaiši pelēks) padara tevi mazāk pamanāmu odiem.
- Samazini sviedru un smaržu “signālus”. Pēc sporta vai karstas dienas nomazgājies, lai noņemtu sviedru un baktēriju aromātu.
- Lieto repelentus. Efektīvi ir līdzekļi ar icaridīnu vai citām aktīvām vielām, kas traucē odiem tevi atrast.
- Izvairies no alkohola lietošanas vakaros ārā. Īpaši siltās vasaras dienās tas var būt viens no iemesliem, kāpēc odi tevi “atrod”.
- Stāvi vai sēdi vietās ar vēju. Odiem nepatīk kustīgs gaiss, tāpēc vējš vai ventilators var būt ļoti efektīvs aizsargs.