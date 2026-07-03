Nepatīkama slimība, no kuras cieš 190 miljoni sieviešu - kā ārstē endometriozi
Pasaules Veselības organizācijas dati vēsta, ka no endometriozes cieš 10 % sieviešu reproduktīvajā vecumā, tātad 190 miljoni sieviešu visā pasaulē. Šai slimībai ir ārkārtīgi nepatīkami un arī psihiski grūti panesami simptomi. Situāciju pasliktina arī tas, ka skaidri nav zināms, kas slimību izraisa, līdz ar to nav iespējams iedarboties uz tās cēloni.
Konsultē Dr. Valerijas Aglonietes privātklīnikas ginekoloģe-endokrinoloģe, reproduktoloģe Valerija Agloniete.
Estrogēns uztur pie dzīvības
Endometrioze ir dzemdes iekšējam slānim jeb endometrijam līdzīgu audu nonākšana ārpus šī slāņa. Endometrija dziedzeri aug, pateicoties estrogēnam, un stabilizējas, pateicoties progesteronam, tātad bez estrogēna endometrioze nav iespējama. Šī iemesla dēļ grūtniecības laikā tā samazinās, tas pats notiek menopauzes periodā, un pēc tam slimība pazūd pavisam.
Sāpes, asiņošana, neauglība
Slimība var veidoties gan dzemdē, gan citur vēdera dobumā. Ja endometrioze ir dzemdē, tā ieaug dzemdes muskulārajā slānī. Ir divas dzemdes endometriozes formas – mezglainā un difūzā. Mezglainā veido miomai līdzīgus mezglus, bet atšķirībā no miomas šiem mezgliem nav noteiktu kontūru. Tā bieži kombinējas ar miomu, vēl vairāk – miomas mezglos var būt endometriozes šūnas.
Savukārt difūzā forma nozīmē, ka endometrioze ir pa visu dzemdes muskulāro slāni. Par to liecina trīs simptomi: asiņošana, sāpes, neauglība. Var būt pārāk spēcīga asiņošana menstruāciju laikā. Ja asiņošana mēnešreižu laikā vienmēr bijusi ilgstoša, tas nenozīmē, ka tā ir endometrioze, bet, ja mēnešreizes vienmēr bijušas 2–3 dienas, bet pēkšņi sāk asiņot nedēļu, turklāt spēcīgi, ir pamats aizdomām par šo slimību. Nereti novēro arī asiņošanu vai smērēšanos arī starp mēnešreizēm. Sāpes var būt tikai mēnešreižu laikā vai pastāvīgi, un tās ir viļņveidīgas. Pastāvīgo sāpju dēļ daudzām sievietēm attīstās depresija. Endometrioze ir viens no galvenajiem neauglības cēloņiem, no tās cieš 5–10 % sieviešu reproduktīvajā vecumā.
Sāpīga dzimumdzīve
Endometrioze var būt arī olnīcās. Tādā gadījumā organisma aizsargreakcija ir to norobežot, lai tā neizdala asinis un neveido iekaisumu, tāpēc ap slimības šūnām izveidojas saistaudu slānis, radot pseidocistas. Tipiskākais simptoms šādās situācijās ir sāpīga dzimumdzīve. Var būt pat tik sāpīgi, ka dzimumdzīve nav iespējama.
Slimības šūnas vēdera dobumā
Ārpus dzemdes endometriozei ir divas formas – virspusējā un dziļā. Ja slimība ir virspusēja, endometriozes šūnas visbiežāk ieaug vēderplēvē, bet dziļās formas gadījumā tās izaug cauri vēderplēvei un ieaug citos orgānos – zarnās (visbiežāk taisnajā zarnā), urīnpūslī, urīnvados un citur. Simptomi atkarīgi no skartajiem orgāniem. Ja tā ieaugusi taisnajā zarnā, var būt sāpīga vēdera izeja. Endometrioze urīnpūslī un urīnvados rada sāpīgu urinēšanu.
Tikai pavisam retos gadījumos endometriozei nav simptomu.
Trīs diagnostikas metodes
Ja endometrioze attīstījusies ilgstoši, regulārās vizītes laikā pie ginekologa, veicot ultrasonogrāfiju (USG), ārsts saslimšanu redzēs. Nesen parādījušos endometriozi, kas rada nepatīkamus simptomus, liekot pēc iespējas ātrāk doties pie ginekologa, USG var arī neuzrādīt. Tad nepieciešams veikt histeroskopiju – dzemdē ievada endoskopu, kas aprīkots ar kameru; ārsts palielinājumā apskata dzemdi.
Savukārt, lai diagnosticētu ārējo jeb ārpusdzemdes endometriozi, izmanto laparoskopiju. Ievadot endoskopu vēdera dobumā, var apskatīt visus orgānus un arī veikt operāciju.
Vai jāoperē?
Viens no grūtāk paciešamajiem šīs slimības simptomiem ir sāpes, un to samazināšanai nereti izmanto progestīnu, kas var būt tablešu vai dzemdes spirāles formā. Ievadot progestīnu dzemdē, var panākt ne tikai sāpju mazinošu efektu, bet arī samazināt asiņošanu.
Tomēr pamatā endometriozi ārstē ķirurģiski, citādi no tās pilnībā atbrīvoties nav iespējams. Mūsdienās pat plašu endometriozi ārstē ar laparoskopisku operāciju, kas pacientei ļauj ātrāk atveseļoties un atgriezties ikdienas dzīvē. Ja endometrioze ieaugusi citos orgānos, tad operē ārstu komanda – ginekologs un citu jomu ķirurgi.
Ir pieejami arī medikamenti – hormonu agonisti, kas atdarina dabisko hormonu darbību, un hormonu antagonisti, kas bloķē hormonu darbību. Šīs zāles visbiežāk izmanto pirms operācijas, lai endometriozi samazinātu. Tās mēdz lietot arī pēc operācijas, lai nepieļautu slimības atkārtošanos. Hormonu antagonisti jālieto kopā ar estrogēnu un progesteronu, lai nesāktos mākslīgā menopauze un pasargātu kaulus no demineralizēšanās, kas tos padara ārkārtīgi trauslus.
Nekādā gadījumā slimību nedrīkst atstāt bez ievērības, jo neārstēta endometrioze organismā rada hronisku nebakteriālu iekaisumu. Ilgtermiņā tas palielina risku saslimt ar olnīcu vēzi – ļoti agresīvu audzēju.