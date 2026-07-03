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Šodien 08:49
Daugavpilī 50+ gadu veciem iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas airēšanas nodarbības
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem pieteikties bezmaksas airēšanas nodarbībām, kas notiek Lielā Stropu ezera airēšanas bāzē Stropu ielā 40.
Nodarbību laikā dalībniekiem profesionālu treneru vadībā būs iespēja apgūt airēšanas pamatus, uzlabot fizisko sagatavotību, kustību koordināciju un izturību, kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā.
Pašvaldībā norāda, ka regulāra airēšana palīdz stiprināt muskulatūru, uzlabot elpošanas sistēmas darbību un locītavu kustīgumu, kā arī pozitīvi ietekmē emocionālo pašsajūtu. Tā ir arī iespēja iepazīt jaunus domubiedrus un pavadīt laiku aktīvā vidē.
Viena nodarbība ilgst aptuveni stundu. Vietu skaits ir ierobežots.
Pieteikties un saņemt plašāku informāciju iespējams pa tālruni 27021774.