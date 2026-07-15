Ko ēst, lai D vitamīns nebūtu jālieto kapsulās? Pieci labākie produkti
D vitamīns ir viena no svarīgākajām uzturvielām cilvēka organismam. Tas palīdz uzturēt stiprus kaulus, stiprina muskuļus, veicina normālu imūnsistēmas darbību un ir svarīgs arī vispārējai veselībai. Pietiekams D vitamīna līmenis organismā palīdz mazināt vairāku slimību risku.
Vietne "Verywell Health" apkopojusi produktus, kas ir vieni no labākajiem dabīgajiem D vitamīna avotiem. Saraksta pirmajā vietā ir dažādas trekno zivju sugas.
Treknās zivis ir bagātākais dabiskais D vitamīna avots. Turklāt savvaļā nozvejotās zivīs D vitamīna parasti ir vairāk nekā zivīs, kas audzētas zivju fermās.
Ja uzturā vienu vai divas reizes nedēļā iekļauj porciju treknu zivju, iespējams uzņemt ievērojamu daļu no ieteicamās D vitamīna diennakts devas. Turklāt zivis ir arī vērtīgs omega-3 taukskābju avots.
Jāņem vērā, ka zivju eļļa ir īpaši bagāts D vitamīna avots - viena ēdamkarote satur aptuveni 1360 starptautiskās vienības (SV) D vitamīna. Lai gan ne visiem patīk tās garša, zivju eļļu var pievienot smūtijiem vai izvēlēties kapsulu veidā.
Ar D vitamīnu bagātināti produkti
Cilvēkiem, kuri uzturā nelieto zivis, labs risinājums var būt ar D vitamīnu bagātināti pārtikas produkti. Bagātināšana nozīmē, ka plaši lietotiem produktiem tiek pievienotas organismam nepieciešamās uzturvielas. Piemēram, labi zināms piemērs ir jodētais sāls, kas palīdz nodrošināt organismu ar jodu.
Ar D vitamīnu bieži tiek bagātināti šādi pārtikas produkti:
- govs piens un augu izcelsmes dzērieni;
- jogurti;
- apelsīnu sula;
- brokastu pārslas.
Viena glāze vājpiena, kas bagātināts ar D vitamīnu, parasti satur aptuveni 98 starptautiskās vienības (SV) D vitamīna. Tomēr tā daudzums dažādu ražotāju produktos var atšķirties, tāpēc ieteicams pārbaudīt informāciju uz iepakojuma.
Kādi vēl produkti satur D vitamīnu?
D vitamīns ir atrodams arī olu dzeltenumos. Viena liela ola satur aptuveni 50 SV D vitamīna, taču tā daudzums var ievērojami atšķirties atkarībā no vistu barības un turēšanas apstākļiem.
Tomēr ar olām vien nepietiek, lai nodrošinātu ieteicamo D vitamīna diennakts devu. Tās drīzāk ir vērtīga sabalansēta uztura sastāvdaļa un viens no papildu D vitamīna avotiem.
D vitamīnu var uzņemt arī ar sēnēm, kas apstrādātas ar ultravioleto (UV) starojumu. Šādā veidā apstrādā, piemēram, šampinjonus. Parasti uz iepakojuma ir norāde, ka produkts apstrādāts ar UV starojumu. Viena glāze šādu sēņu var saturēt līdz pat 1022 starptautiskajām vienībām (SV) D vitamīna.
Tomēr ir kāda būtiska nianse. Zinātnieki norāda, ka sēnēs veidojas D2 vitamīns, kas D vitamīna līmeņa paaugstināšanā asinīs tiek uzskatīts par mazāk efektīvu nekā D3 vitamīns, ko var uzņemt, piemēram, ar treknām zivīm vai olām.
Neskatoties uz to, ar UV starojumu apstrādātas sēnes var būt nozīmīgs D vitamīna avots cilvēkiem, kuri ievēro augu valsts uzturu.