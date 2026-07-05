Tirpšana un dedzināšana kājās - par ko liecina šie nepatīkamie simptomi
Tirpšana, dedzināšana, durstīšana vai nejutīgums kājās nav tikai īslaicīgs diskomforts – tās var būt pirmās pazīmes nervu bojājumiem, kas bez savlaicīgas ārstēšanas var progresēt un būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti.
Lai mudinātu laikus atpazīt neiropātiskas sāpes un vērsties pēc palīdzības, “Veselības centru apvienība” (VCA) jau piekto gadu īsteno sabiedrības izglītošanas projektu “Atpazīsti savas sāpes”. Šogad uzmanības centrā ir diabētiskā polineiropātija un citas ar nervu bojājumiem saistītas neiropātijas, akcentējot agrīnas diagnostikas un ārstēšanas nozīmi.
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2024. gadā Latvijā cukura diabēts bija reģistrēts vairāk nekā 103 tūkstošiem pacientu, un ik gadu tiek reģistrēti aptuveni 7 000 jaunu saslimšanas gadījumu. SPKC reģistrā kā viena no diabēta komplikācijām 2024. gadā perifērā neiropātija bija norādīta 8,71 % pacientu, kuriem veikta pēdu pārbaude. Vienlaikus starptautiskie dati liecina, ka dzīves laikā diabētiskā neiropātija var attīstīties līdz pat pusei cilvēku ar cukura diabētu.
Jānis Mednieks, neirologs, VCA Neiroloģijas un neiroķirurģijas virziena vadītājs: “Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka cilvēki bieži neatpazīst neiropātiskas sāpes un mēģina tās ārstēt paši. Tomēr dedzināšana, tirpšana, durstīšana, elektriskas strāvas sajūta vai nejutīgums var liecināt par nervu bojājumu. Šādas sāpes atšķiras no muskuļu, locītavu vai iekaisuma izraisītām sāpēm, tāpēc arī to ārstēšanai nepieciešama cita pieeja. Tāpēc ir svarīgi laikus vērsties pie ārsta, nevis paļauties tikai uz bezrecepšu pretsāpju līdzekļiem.”
Diabētiska polineiropātija var ietekmēt gan pašsajūtu, gan miegu, kustības, darba spējas un dzīves kvalitāti. Ja simptomi netiek laikus pamanīti un netiek uzsākta ārstēšana, tie var progresēt – sāpes un jušanas traucējumi var pastiprināties, savukārt samazināta jutība pēdās var palielināt traumu, brūču un citu komplikāciju risku. Tieši tāpēc projekta ietvaros iedzīvotāji tiek mudināti neatlikt sarunu ar ārstu un izvērtēt simptomus savlaicīgi.
“Bieži pacienti ilgstoši mēģina sadzīvot ar tirpšanu, dedzināšanu, nejutīgumu vai sāpēm kājās, cerot, ka šīs sajūtas ar laiku pāries pašas no sevis vai ir tikai noguruma sekas. Tomēr īpaši cilvēkiem ar cukura diabētu šādus simptomus nevajadzētu ignorēt, jo tie var liecināt par nervu bojājumu jeb diabētisko neiropātiju. Jo agrāk šīs pazīmes tiek atpazītas un pārrunātas ar ārstu, jo lielākas ir iespējas savlaicīgi uzsākt nepieciešamo terapiju, mazināt simptomu progresēšanu un samazināt nopietnu komplikāciju risku. Tāpēc aicinu diabēta pacientus regulāri pievērst uzmanību savu pēdu un kāju veselībai un nekautrēties konsultēties ar speciālistu, ja parādās neparastas sajūtas,” norāda VCA endokrinoloģe Maija Gureviča.
“Atpazīsti savas sāpes” ietvaros ikviens ir aicināts VCA mājaslapā aizpildīt vienkāršu pašpārbaudes testu https://www.vca.lv/atpazistisapes.html, kas palīdz novērtēt, vai kājās jūtamā tirpšana, dedzināšana, durstīšana vai nejutīgums varētu liecināt par neiropātiskām sāpēm. Ja testa rezultāti vai pašsajūta rada bažas, ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu, neirologu vai endokrinologu. Lai palīdzētu laikus atpazīt pirmās nervu bojājuma pazīmes un mudināt savlaicīgi vērsties pie ārsta, ikvienam būs pieejami arī bezmaksas izglītojoši materiāli – īsi video ar ārstu skaidrojumiem, tiešsaistes paneļdiskusija un pašpārbaudes tests, kas palīdzēs saprast, vai tādi simptomi kā tirpšana, dedzināšana, durstīšana vai nejutīgums kājās varētu liecināt par neiropātiskām sāpēm. Jo agrāk tiek noteikts sāpju cēlonis un uzsākta atbilstoša ārstēšana, jo lielāka iespēja mazināt simptomus, uzlabot dzīves kvalitāti un novērst nopietnas diabēta komplikācijas nākotnē.
Izglītojošo materiālu saturā īpaša uzmanība pievērsta jautājumiem:
- kā atšķirt dažādus sāpju veidus,
- kāpēc parastās pretsāpju zāles ne vienmēr palīdz,
- kā rīkoties, ja ir tirpšana vai dedzināšana kājās,
- kāpēc neiropātisku sāpju terapija bieži ir ilgstoša.