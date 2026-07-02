Ja mugura sāp trīs nedēļas un ilgāk, tad obligāti jāiet pie ārsta
Pēc naktsmiera grūti piecelties no gultas, jūtams stīvums un asas sāpes jostas daļā, kas pastiprinās klepojot vai šķaudot. Kustoties stīvums pamazām samazinās un arī sāpes kļūst vieglāk panesamas. Vai ir pamats satraukumam, un kā rīkoties pareizi? Konsultē traumatologs ortopēds Sergejs Zadorožnijs.
Dziļā muskulatūra – svarīgs balsts mugurai
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt un novērst sāpes muguras lejasdaļā, ir dziļās muskulatūras stiprināšana. Šie muskuļi atrodas tuvāk mugurkaulam un darbojas kā dabīga korsete – stabilizē ķermeni, palīdz uzturēt pareizu stāju un samazina slodzi uz mugurkaulu un starpskriemeļu diskiem.
Muguras lejasdaļa ikdienā uzņem lielu slodzi, tāpēc mazkustīgs dzīvesveids, vāji vēdera muskuļi un ilgstoša sēdēšana bieži rada saspringumu un sāpes jostasvietā. Raksturīgākie simptomi ir stīvums pēc sēdēšanas, diskomforts pieceļoties vai noliecoties, kā arī velkošas sāpes pēc darbadienas.
Regulāri dziļās muskulatūras treniņi palīdz stabilizēt mugurkaulu, uzlabo stāju un samazina atkārtotu sāpju risku. Īpaši efektīvi ir fizioterapijas vingrinājumi, pilates un funkcionālie treniņi, kuros tiek stiprināti ne tikai muguras, bet arī dziļie vēdera, iegurņa un sēžas muskuļi.
Svarīgi ir arī ikdienas paradumi – regulāra izkustēšanās, ergonomiska darba vide un pareiza slodzes sadale.
Ikdienā svarīgi
Sēžot ceļiem jābūt aptuveni 90 grādu leņķī, pēdām pilnībā balstoties uz grīdas, un datoram jāatrodas acu līmenī. Nepareiza darba poza ir viens no biežākajiem muguras sāpju iemesliem.
Palīdzi sev!
* Trenē vēdera muskulatūru, tad arī mugurai kļūs vieglāk.
* Izpildi vingrojumus, kas palīdz pastiept saīsinātos muguras lejasdaļas muskuļus.
* Stāvot turi viegli sasprindzinātus vēdera muskuļus un iegurni neitrālā pozīcijā. *
* Ilgstoši nesēdi vienā pozā – ik pēc stundas piecelies un izkusties.
Vērtīgi ieteikumi
* Katru reizi, kad nepieciešams celt kaut ko smagu, turi ievilktu vēderu un sasprindzinātu vēderpresi, lai mazāk kaitētu mugurkaulam. Smagumus cel no tupus pozīcijas, nevis noliecoties uz priekšu.
* Pildot vēderpreses vingrojumus, muguras lejasdaļai vienmēr jābūt piespiestai pie zemes.
* Vingrojumi jāizpilda tā, lai vingrošanas laikā sāpes nebūtu jūtamas.
Pazīmes, kad jādodas pie ārsta
* Ja muguras sāpes ir īpaši izteiktas naktīs.
* Ja sāpes izstaro uz kāju, parādās tirpšana, vājums kājā, šķiet, ka pēda neklausa.
* Sāpēm pievienojas jušanas traucējumi starpenē, urinēšanas traucējumi.
* Ir paaugstināta temperatūra.
* Agrāk bijusi onkoloģiska saslimšana.
* Ja mugura sāp jau trīs nedēļas un ilgāk.
* Bijusi trauma.
Gādā, lai sāpes pārietu
* Lieto kādu pretsāpju un pretiekaisuma līdzekli: iekšķīgi dzeramas zāles vai ārīgi lietojamus medikamentus – gelus, ziedes, plāksterus. Tomēr bezrecepšu medikamentus bez konsultācijas ar ārstu nevajadzētu lietot ilgāk par nedēļu. Ja sāpes nenorimst un pieņemas spēkā, noteikti jādodas pie ārsta, lai noskaidrotu sāpju iemeslus.
* Sildīt vai atvēsināt? Akūtas sāpes nevajag sildīt. Sildīšana vairāk piemērota hroniskām sāpēm un muskuļu spazmām. Akūtā fāzē, piemēram, tikko traumētai vietai, labāk palīdz aukstums.