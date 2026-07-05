Ārsts brīdina: šis populārais dzēriens ir īsta "šķidrā nāve". Un tas nav alkohols
Vadošais ķirurgs un citi veselības aprūpes eksperti brīdina par viena no pasaulē populārākajiem dzērieniem lietošanu, dēvējot to par "šķidro nāvi". Viņi norāda, ka šis dzēriens pārslogo organismu ar dažādām piedevām un ir saistīts ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību, vielmaiņas traucējumu un pat vēža risku.
Vispārējās, asinsvadu un torakālās ķirurģijas speciālists doktors Džeremijs Londons regulāri dalās ar veselības ieteikumiem sociālajos tīklos un televīzijas intervijās.
Vienā no saviem jaunākajiem vēstījumiem viņš kategoriski brīdināja par kādu dzērienu, kuru, viņaprāt, nevajadzētu lietot uzturā. "Vienkārši nedzeriet to. Punkts. Ar to viss ir pateikts," viņš sacīja.
Savā ierakstā platformā "Instagram" Londons nosauca četras lietas, no kurām viņš kā sirds ķirurgs apzināti izvairās ikdienā.
- Pirmkārt, smēķēšana, kas, pēc viņa teiktā, ir "bez šaubām, sliktākais, ko varat nodarīt savam organismam", jo tā bojā plaušas un būtiski palielina infarkta un insulta risku.
- Otrajā vietā viņš minēja alkoholu, raksturojot to kā indi ikvienai organisma šūnai.
- Tāpat ārsts ieteica atteikties no produktiem, kas gatavoti no rafinētiem miltiem, tostarp baltmaizes un makaroniem.
Viņš uzsvēra, ka ķermeņa masas kontrole par aptuveni 80 % ir atkarīga no uztura un tikai par 20 % - no fiziskajām aktivitātēm.
Kas tad ir ceturtais drauds, ko viņš nodēvējis par "šķidro nāvi"?
Pēc Londona domām, tie ir saldināti gāzētie dzērieni. Vēlāk intervijā izdevumam "Today" viņš atzina, ka apzināti lietojis apzīmējumu "šķidrā nāve", lai pievērstu cilvēku uzmanību, tomēr uzskatīja to par atbilstošu, raksta "Express".
"Es uzskatu, ka gāzētie saldie dzērieni ir īsta mūsu sabiedrības sērga, tāpēc centos pievērst cilvēku uzmanību," skaidroja ārsts. "Ir skaidrs, ka kalorijām bagāti dzērieni un liela daudzuma kaloriju uzņemšana, ko cilvēki bieži pat neapzinās, dzerot saldinātus dzērienus, veselībai nenāk par labu."
Londons nav vienīgais atzītais medicīnas eksperts, kurš uzskata, ka saldinātie gāzētie dzērieni rada nopietnu risku veselībai.
Pazīstamais ārsts un zinātnieks doktors Viljams Lī nesen veselībai veltītajā podkāstā ZOE norādīja, ka kritika par saldinātajiem gāzētajiem dzērieniem ir pamatota.
"Lielākā daļa klīnisko un epidemioloģisko pētījumu liecina, ka liels saldināto gāzēto dzērienu patēriņš ir saistīts ar paaugstinātu vielmaiņas slimību, sirds un asinsvadu slimību, kā arī vēža risku," viņš skaidroja.
Tomēr, pēc doktora Lī teiktā, problēma nav tikai cukurs. "Vai glikoze ir tas dēmons, kas vainojams visās problēmās? Atbilde ir - nē. Gāzēts saldināts dzēriens nav tikai ūdens, citādi tas būtu vienkārši gāzēts ūdens. Tas satur dažādas pārtikas piedevas, krāsvielas, aromatizētājus, konservantus un stabilizatorus. Bažas rada šo vielu ilgstošā kopējā ietekme uz organismu. Runa nav par vienreizēju iedarbību, bet gan par ilgstošu iedarbību laika gaitā," brīdināja doktors Lī.
Ekspertu bažas atspoguļojas arī veselības iestāžu ieteikumos. Piemēram, Apvienotās Karalistes Nacionālais veselības dienests (NHS) iesaka bērniem izvairīties no saldinātiem gāzētiem un sulu saturošiem dzērieniem, jo tie veicina zobu bojāšanos. Turklāt jauniešiem, kuri regulāri lieto daudz saldinātu dzērienu, ir paaugstināts aptaukošanās risks.
Lai nodrošinātu organismu ar nepieciešamo šķidruma daudzumu, par veselīgāko un drošāko izvēli joprojām tiek uzskatīts tīrs dzeramais ūdens.