Veselīgs svars: vairāk nekā skaitlis uz svariem. Kāpēc ceļš uz labāku pašsajūtu sākas ar individuālu pieeju?
Daudzi no mums vismaz reizi dzīvē ir apņēmušies zaudēt lieko svaru. Jauna diēta, sporta zāles abonements, atteikšanās no saldumiem vai solījums "no pirmdienas sākt veselīgāk dzīvot" – tas viss šķiet pazīstams. Nereti sākotnējie rezultāti patiešām iepriecina, tomēr pēc kāda laika svars atgriežas, reizēm pat kļūstot lielāks nekā iepriekš. Šādas situācijas rada vilšanos un liek domāt, ka pietrūkst gribasspēka vai disciplīnas.
Tomēr mūsdienu medicīna uz svara regulāciju raugās daudz plašāk. Aiz liekā svara var slēpties dažādi faktori – dzīvesveids, hormonālās izmaiņas, vielmaiņas īpatnības, hroniskas saslimšanas, medikamentu lietošana, miega traucējumi, ilgstošs stress un pat ģenētiska nosliece. Tāpēc arvien biežāk tiek uzsvērts, ka svara samazināšana nav tikai estētikas jautājums vai cīņa ar ieradumiem – tā ir rūpes par veselību kopumā.
Tieši tāpēc arī pieeja svara samazināšanai pēdējos gados ir būtiski mainījusies. Universālas diētas vietā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta individuālam veselības izvērtējumam un ārstēšanas plānam, kas pielāgots konkrētam cilvēkam.
Dr. Kristīne Ducena, kas ir endokrinoloģe Dr. Federa Centrā, komentē:
"Aptaukošanās ārstēšana nav vērsta tikai uz svara samazināšanu – tās mērķis ir uzlabot cilvēka veselību kopumā. Mūsdienās pieejamie medikamenti palīdz regulēt apetīti un vielmaiņas procesus, tomēr vislabākos un noturīgākos rezultātus iespējams sasniegt, ja ārstēšana notiek ārsta uzraudzībā un tiek apvienota ar sabalansētu uzturu, regulārām fiziskajām aktivitātēm un ilgtermiņa dzīvesveida pārmaiņām."
Kāpēc diētas tik bieži beidzas ar vilšanos?
Informācijas par svara samazināšanu mūsdienās netrūkst. Sociālajos tīklos un internetā pieejami simtiem padomu, ēdienreižu plānu un "ātro risinājumu". Daļa no tiem sola ievērojamu svara zudumu dažu nedēļu laikā, tomēr ilgtermiņā šādi rezultāti bieži vien nav noturīgi.
Tas skaidrojams ar organisma dabiskajiem aizsargmehānismiem. Strauji samazinoties uzņemtajam kaloriju daudzumam, organisms cenšas pielāgoties – samazinās enerģijas patēriņš, pastiprinās izsalkuma sajūta un kļūst grūtāk saglabāt sasniegto rezultātu. Ja pēc stingras diētas cilvēks atgriežas pie iepriekšējiem paradumiem, svars nereti atgriežas.
Turklāt katram cilvēkam liekā svara cēloņi var būt atšķirīgi. Vienam galvenā problēma ir mazkustīgs dzīvesveids, citam – emocionāla ēšana, trešajam – hormonālas izmaiņas vai citas veselības problēmas. Tieši tāpēc viena metode nevar būt piemērota visiem.
Daudzi pacienti uz pirmo konsultāciju ierodas ar sajūtu, ka izmēģināts jau viss. Taču sarunas laikā nereti atklājas, ka līdz šim nav izvērtēti vairāki būtiski faktori – miega kvalitāte, stress, ikdienas režīms, blakusslimības vai medikamenti. Tie visi var ietekmēt organisma spēju samazināt svaru.
Svarīgi zināt
- Straujas diētas biežāk rada īslaicīgu rezultātu.
- Ilgtermiņa panākumi balstās pakāpeniskās un ilgtspējīgās pārmaiņās.
- Svara samazināšanas plānam jābūt pielāgotam konkrētajam cilvēkam, nevis populārākajām tendencēm internetā.
Ceļš uz veselīgu svaru sākas ar izpratni par savu veselību
Bieži vien cilvēki domā, ka konsultācija pie speciālista nozīmē gatavu uztura plānu vai konkrētu produktu sarakstu. Patiesībā pirmais solis ir daudz plašāks.
Lai izstrādātu piemērotāko svara samazināšanas plānu, vispirms nepieciešams saprast cilvēka veselības stāvokli kopumā. Tiek izvērtēta līdzšinējā pieredze, ēšanas paradumi, fiziskās aktivitātes, miega kvalitāte, ikdienas ritms, blakusslimības un citi faktori, kas var ietekmēt svara regulāciju.
Tikpat svarīgi ir saprast arī cilvēka mērķus. Vienam galvenais ir samazināt svaru pirms operācijas vai grūtniecības plānošanas, citam – uzlabot pašsajūtu, samazināt locītavu sāpes vai mazināt hronisku slimību risku.
Šāda pieeja ļauj izveidot ārstēšanas plānu, kas nav balstīts uz vispārīgiem ieteikumiem, bet gan uz konkrētā pacienta vajadzībām.
Daļai pacientu ar dzīvesveida pārmaiņām un regulāru speciālistu atbalstu pietiek, lai sasniegtu veselībai nozīmīgus rezultātus. Tomēr ir situācijas, kad ar to vien nepietiek. Ja iepriekšējie mēģinājumi nav devuši ilgstošu efektu vai liekais svars jau būtiski ietekmē veselību, ārsts kopā ar pacientu var apsvērt arī citas ārstēšanas iespējas. Viena no tām ir endoskopiskā bariatrija – mūsdienīga, mazinvazīva metode, kas piemērota noteiktām pacientu grupām un vienmēr tiek izvērtēta individuāli.
Veselīga svara programma: nevis diēta, bet ilgtermiņa sadarbība
Viens no lielākajiem izaicinājumiem svara samazināšanā ir rezultāta saglabāšana. Zaudēt kilogramus daudziem izdodas, taču daudz grūtāk ir nepieļaut to atgriešanos.
Tieši tāpēc arvien lielāka nozīme ir ilgtermiņa speciālistu atbalstam. Regulāras konsultācijas palīdz novērtēt progresu, savlaicīgi pamanīt šķēršļus un nepieciešamības gadījumā pielāgot ārstēšanas plānu.
Veselīga svara programma nav īstermiņa projekts ar stingriem aizliegumiem. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkam pakāpeniski ieviest pārmaiņas, kuras iespējams saglabāt arī pēc programmas noslēguma.
Svarīga loma ir arī izpratnei par ikdienas paradumiem. Nereti nelielas, bet konsekventas pārmaiņas sniedz daudz noturīgāku rezultātu nekā krasi ierobežojumi.
Kā skaidro Dr. Federa Centra ģimenes ārste Dr. Daniela Vinoja:
“Ģimenes ārsts visbiežāk saskaras ar pacientiem,kuriem ir liekais svars. Ikdienā veltu laiku pacientu izglītošanai gan pirmreizēju,gan atkārtotu vizīšu laikā,par veselīgu dzīvesveidu,aptaukošanās ietekmi uz organismu,kā arī iespējamām sekām. Ģimenes ārsts ir visvieglāk pieejamais speciālists,pie kura vērsties,ja ir liekais svars. Konsultācijas laikā tiek pacientam saprotamā veidā izskaidrots būtiskākais par aptaukošanos,sastādīts un izskaidrots izmeklēšanas plāns,sniegti dzīvesveida ieteikumi,nepieciešamības gadījumā uzsākta ārstēšana ar medikamentiem,kā arī norunāta nākamā konsultācijas reize. Ģimenes ārsta un pacienta sadarbība ir ilgtermiņa.”
Kāpēc diviem cilvēkiem ar vienādu svaru ārstēšana var būt pilnīgi atšķirīga?
Skaitlis uz svariem vien neizstāsta visu par cilvēka veselību. Diviem cilvēkiem ar vienādu ķermeņa masas indeksu var būt pilnīgi atšķirīgs veselības stāvoklis un līdz ar to arī atšķirīga ārstēšanas taktika.
Viens cilvēks var būt fiziski aktīvs un bez hroniskām saslimšanām, savukārt citam jau attīstījies paaugstināts asinsspiediens, cukura vielmaiņas traucējumi vai miega apnoja. Tieši tāpēc ārstēšanas plānu nevar balstīt tikai uz svaru vai ķermeņa masas indeksu.
Individuāla pieeja nozīmē, ka tiek ņemti vērā visi faktori, kas var ietekmēt ārstēšanas rezultātu. Tas palīdz izvēlēties piemērotāko risinājumu un sasniegt ne tikai svara samazināšanos, bet arī uzlabot vispārējo veselību.
Kad būtu vērts konsultēties ar speciālistu?
- Ja vairāki mēģinājumi samazināt svaru nav devuši noturīgu rezultātu.
- Ja liekais svars sāk ietekmēt pašsajūtu vai ikdienas aktivitātes.
- Ja parādās paaugstināts asinsspiediens, cukura līmeņa izmaiņas vai citas ar svaru saistītas veselības problēmas.
- Ja nepieciešams drošs un profesionāls atbalsts ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai.
Kad nepieciešami papildu ārstēšanas risinājumi?
Lai gan daudziem pacientiem pietiek ar dzīvesveida maiņu un speciālistu atbalstu, dažkārt ar to vien nepietiek. Ja liekais svars būtiski ietekmē veselību vai iepriekšējie mēģinājumi nav devuši vēlamo rezultātu, ārsts var ieteikt papildu ārstēšanas iespējas.
Mūsdienās svara ārstēšanā tiek izmantotas dažādas metodes – no dzīvesveida korekcijas un medikamentozas terapijas līdz endoskopiskai bariatrijai. Kura no tām ir piemērotākā, iespējams noteikt tikai pēc rūpīgas veselības izvērtēšanas un konsultācijas ar speciālistu.
Svarīgi saprast, ka neviena metode nav universāls risinājums. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti tad, ja izvēlētā ārstēšana tiek apvienota ar ilgtermiņa dzīvesveida pārmaiņām un regulāru speciālistu uzraudzību.
Mērķis nav tikai mazāks cipars uz svariem
Runājot par svara samazināšanu, bieži vien visa uzmanība tiek pievērsta kilogramiem. Tomēr patiesībā svarīgākais ieguvums ir uzlabota veselība un dzīves kvalitāte.
Pat salīdzinoši neliels svara samazinājums var palīdzēt mazināt hronisku slimību risku, uzlabot asinsspiediena un cukura līmeņa kontroli, atvieglot slodzi locītavām, uzlabot miega kvalitāti un vairot ikdienas enerģiju.
Veselīgs svars nav mērķis pats par sevi – tas ir līdzeklis, lai cilvēks justos labāk, varētu brīvāk kustēties un ilgtermiņā dzīvotu veselīgāku dzīvi.
Katra cilvēka ceļš uz veselīgāku svaru ir atšķirīgs. Vienam pietiks ar dzīvesveida pārmaiņām un veselīga svara programmu, citam būs nepieciešama medikamentoza terapija, bet atsevišķos gadījumos piemērotākais risinājums var būt arī endoskopiskā bariatrija. Svarīgākais ir nevis izvēlēties populārāko metodi, bet gan kopā ar speciālistiem atrast risinājumu, kas vislabāk atbilst konkrētā cilvēka veselības stāvoklim un ilgtermiņa mērķiem.