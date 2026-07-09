"Nevainīgs" simptoms? Kad ādas nieze var liecināt par slēptu vēzi
Ik pa laikam parādās ādas nieze ir bieži sastopama parādība, un visbiežāk tās cēlonis ir sausa āda vai nekaitīga alerģiska reakcija. Taču retākos gadījumos nepārejoša nieze var liecināt par daudz nopietnāku problēmu - organismā slēpti attīstījušos ļaundabīgu audzēju.
Lai gan ādas nieze nav viens no raksturīgākajiem vēža simptomiem, ilgstošu niezi nevajadzētu ignorēt. Onkologi uzsver, ka ir ļoti svarīgi noskaidrot patieso problēmas cēloni, ja ierastie krēmi un ādas kopšanas līdzekļi vairs nepalīdz un diskomforts nepāriet.
Kādu veidu vēzis var izraisīt niezi?
Pastāvīga nieze var būt saistīta ar vairākiem vēža veidiem, taču izteiktu niezi nereti izraisa arī pretvēža ārstēšanā lietotās zāles, īpaši imūnterapija.
Pēc onkologa Džeimsa Aizeksa (James Isaacs) teiktā, pacientiem, kuri saņem imūnterapiju, tā ir viena no biežākajām blakusparādībām. Nieze var būtiski pasliktināt dzīves kvalitāti un radīt ievērojamu diskomfortu.
Lielākajā daļā gadījumu ilgstošas niezes cēlonis tomēr nav vēzis. Taču, ja nieze nepāriet, noteikti jāvēršas pie ārsta, īpaši tad, ja tā:
- ir ļoti spēcīga un traucē ikdienas dzīvi;
- izplatās pa visu ķermeni;
- saglabājas ilgstoši;
- to pavada citi satraucoši simptomi, piemēram, neizskaidrojams svara zudums vai izteikts nogurums.
Pēc ārstu teiktā, ir vairāki konkrēti vēža veidi, ar kuriem ādas nieze var būt saistīta.
Asins vēzis
Dažas asins vēža šūnas organismā izdala ķīmiskas vielas, piemēram, histamīnu, kas kairina ādas nervu galus. Pastāvīga nieze bieži pavada tādas asins vēža formas kā Hodžkina limfoma, policitēmija vera (īstā policitēmija), T šūnu limfoma, primārā ādas B šūnu limfoma un akūta mieloleikoze.
Gremošanas trakta audzēji
Gremošanas traktā attīstījušies audzēji var nosprostot žultsvadus, tādēļ organisms vairs nespēj normāli izvadīt bilirubīnu - pigmentu, kas veidojas žults noārdīšanās procesā. Paaugstināts bilirubīna līmenis var izraisīt ādas niezi un dzelti, kuras gadījumā dzeltenīga kļūst āda un acu baltumi.
Džeimss Aizekss skaidro, ka bilirubīna līmeni var paaugstināt jebkurš gremošanas trakta audzējs, kas nosprosto žultsvadus. Vislielākais risks ir audzējiem, kas skar žultsvadus, žultspūsli, aknas un aizkuņģa dziedzeri.
Krūts vēzis
Niezei krūšu apvidū var būt simtiem nekaitīgu iemeslu, taču retos gadījumos tā var liecināt arī par krūts vēzi. Nieze un izsitumiem līdzīgas izmaiņas visbiežāk ir saistītas ar divām slimības formām - reto iekaisīgo krūts vēzi, kas skar krūts limfvadus un izraisa ādas pārmaiņas, un krūts Pageta slimību, kas skar krūtsgala ādu.
Onkologs uzsver, ka tad, ja plankums uz krūts ādas niez, ir neregulāras formas vai sāp, tas noteikti jāparāda ārstam.
Ādas vēzis
Ādas vēzi var pavadīt nieze, taču visbiežāk tā nav vienīgā slimības pazīme. Labdabīgam dzimumzīmēm nevajadzētu sāpēt, asiņot, niezēt vai mainīt formu un izmēru.
Ļaundabīga audzēja gadījumā dzimumzīmes vietā var parādīties traucējoša nieze. Satraucošas pazīmes ir arī neregulāra forma, robainas malas, nevienmērīga krāsa un liels izmērs.
Pie ārsta ieteicams vērsties arī tad, ja aizdomīga dzimumzīme neniez. Kā norāda Džeimss Aizekss, visbīstamākā ādas vēža forma - melanoma - patiesībā niezi izraisa salīdzinoši reti, raksta "Cleveland Clinic".
Metastātisks vēzis
Metastāzes nepatīkamu niezi visbiežāk izraisa tad, ja vēzis ir izplatījies uz aknām vai ādu. Šādos gadījumos primārais audzējs visbiežāk ir krūts, plaušu vai resnās zarnas vēzis, melanoma vai gremošanas trakta audzējs.
Kā atpazīt ar vēzi saistītu niezi?
Vēlreiz jāuzsver - lielākā daļa ādas niezes gadījumu nav saistīti ar vēzi. Tomēr ir pazīmes, kas ārstiem liek rūpīgāk meklēt iespējamu nopietnu saslimšanu.
Ar vēzi saistīta nieze parasti ilgst vairākas nedēļas vai pat mēnešus un nepāriet, lietojot ādas kopšanas līdzekļus. Tā bieži aptver plašas ķermeņa zonas bez redzamiem izsitumiem, un to var pavadīt neizskaidrojams nogurums, apetītes zudums vai svara samazināšanās.
Kādas ir šīs niezes sajūtas?
Pacienti ar vēzi saistītu niezi raksturo dažādi. Bieži tā tiek aprakstīta kā ļoti dziļa un intensīva sajūta, kas līdzinās dedzināšanai vai sajūtai, it kā zem ādas rāpotu kukaiņi.
Šis grūti panesamais diskomforts ir pastāvīgs, bieži pastiprinās pēc vannas vai cita kontakta ar ūdeni un īpaši mokošs kļūst naktīs.
Pastāvīgu niezi nedrīkst ignorēt
Nepārejoša ādas nieze ne tikai traucē gulēt un apgrūtina koncentrēšanos, bet arī kļūst par nopietnu slodzi visam organismam. Tā ir pazīme, ka organismā varētu būt kāda problēma, kurai jāpievērš uzmanība.
Papildus vēzim neizskaidrojama nieze var liecināt arī par citām nopietnām veselības problēmām, piemēram, alerģiju, ekzēmu, aknu vai nieru slimībām, vairogdziedzera darbības traucējumiem vai negaidītu reakciju uz kādu medikamentu.
Ja diskomforts nepāriet, visprātīgāk ir vērsties pie ārsta. Rūpīga izmeklēšana palīdz izslēgt gan ļaundabīgu audzēju, gan citas slēptas saslimšanas, sniedz lielāku drošības sajūtu un nepieciešamības gadījumā ļauj sākt ārstēšanu agrīnā stadijā.