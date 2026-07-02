Kāpēc pēc 40 pēkšņi pazūd enerģija? Ārste skaidro, kas notiek organismā
Nogurums, miega traucējumi, garastāvokļa svārstības vai karstuma viļņi ne vienmēr ir tikai stresa vai novecošanas sekas – tos var izraisīt hormonālās pārmaiņas. Ginekoloģe Ilona Kampara skaidro, kā hormoni ietekmē sievietes veselību dažādos dzīves posmos un kādas mūsdienīgas iespējas palīdz saglabāt labu pašsajūtu.
Ikdienā par hormoniem īpaši nedomājam, līdz brīdim, kad parādās nogurums, aizkaitināmība, miega traucējumi, PMS simptomi, cikla svārstības vai pirmās premenopauzes un menopauzes pazīmes. Šīs pārmaiņas nav jāuztver kā neizbēgams diskomforts. Kā hormoni ietekmē sievietes labsajūtu un novecošanos, un kādi risinājumi mūsdienās palīdz saglabāt dzīves kvalitāti un labsajūtu jebkurā vecumā?
Konsultē Ilona Kampara, ginekoloģe, dzemdību speciāliste, ultrasonogrāfijas speciāliste, “Fetal Medicine Foundation” (“FMF”) eksperte, “Veselības Centra 4” ginekoloģijas nodaļas vadītāja, Latvijas Estētiskās ginekoloģijas asociācijas valdes locekle.
Estrogēns, progesterons un testosterons
Galvenie hormoni, kas no ginekologa skatpunkta nosaka sievietes fizisko un emocionālo pašsajūtu, ir estrogēns, progesterons un testosterons. Šie hormoni ir iesaistīti ne tikai reproduktīvās sistēmas regulācijā, bet arī iedarbojas uz citām orgānu sistēmām, tādējādi būtiski ietekmējot sievietes vispārējo veselības stāvokli.
Estrogēns ir iesaistīts kalcija homeostāzes uzturēšanā, līdz ar to labvēlīgi ietekmē kaulu veselību. Tas piedalās arī holesterīna vielmaiņas regulācijā, nodrošinot zināmu aizsardzību pret sirds un asinsvadu slimībām. Estrogēna līmeņa svārstības ietekmē imūnsistēmas darbību, ādas stāvokli, gļotādu veselību, atmiņu, koncentrēšanās spējas un garastāvokli.
Progesterons būtiski ietekmē menstruālā cikla regulāciju un grūtniecības norisi. Tam piemīt nomierinoša iedarbība uz centrālo nervu sistēmu, tas veicina miega kvalitāti un samazina trauksmi.
Testosterons, lai gan tradicionāli tiek uzskatīts par “vīriešu hormonu”, nelielos daudzumos ir ļoti nozīmīgs arī sievietēm. Tas ietekmē libido, enerģijas līmeni un muskuļu masu.
Runājot par hormonālo līdzsvaru kopumā, būtiski ir pieminēt arī vairogdziedzera hormonus – TSH, tiroksīnu (T4) un trijodtironīnu (T3), kas regulē organisma vielmaiņas ātrumu, ķermeņa temperatūru, sirds darbību un enerģijas līmeni.
Ne mazāk nozīmīgi ir arī virsnieru hormoni, īpaši kortizols un dehidroepiandrosterons (DHEA). Kortizols regulē organisma atbildes reakciju uz stresu, ietekmē glikozes vielmaiņu, imūnsistēmu un asinsspiedienu. Savukārt DHEA kalpo kā priekštecis dzimumhormonu sintēzei un ir saistīts ar enerģijas līmeni un labsajūtu.
Organisma individuālā jutība
Premenstruālā sindroma (PMS) gadījumā novērojama plaša simptomu un to intensitātes variācija. Literatūrā aprakstīti aptuveni 150 dažādi simptomi, kas var būt saistīti ar PMS, un to izcelsme ir daudzveidīga, tāpēc līdz šim nav izveidota vienota šā sindroma etioloģijas teorija.
Tā kā PMS simptomiem raksturīgs ciklisks raksturs, agrāk uzskatīja, ka hormonāla disproporcija, proti, estrogēna pārsvars un progesterona nepietiekamība, varētu būt viens no galvenajiem PMS attīstības iemesliem. Tomēr zinātniskajos pētījumos nav iegūti pārliecinoši pierādījumi, kas apstiprinātu tiešu saistību starp konkrētu hormonu līmeni un PMS simptomu smagumu.
Mūsdienās tiek uzskatīts, ka PMS simptomu izpausmju smagumu nosaka nevis absolūtais hormonu līmenis, bet gan organisma individuālā jutība pret hormonālajām svārstībām menstruālā cikla laikā. Pastiprinātu jutību var veicināt vairāki faktori, tostarp ģenētiskie, serotonīna deficīts, paaugstināts stresa līmenis, liekais svars un aptaukošanās, smēķēšana, kā arī vispārējais veselības stāvoklis un fiziskās un psihiskās blakusslimības. Tas var izskaidrot, kāpēc vienām sievietēm PMS norit gandrīz nemanāmi, savukārt citām tas izpaužas ar izteiktiem emocionāliem un fiziskiem simptomiem.
Fiziskas un psihoemocionālas izmaiņas
Nelielas fiziskās un psihoemocionālās izmaiņas menstruālā cikla laikā var tikt uzskatītas par fizioloģiskām. Tomēr gadījumos, kad PMS simptomi ir izteikti, pastāvīgi un būtiski traucē ikdienas dzīvi, kā arī nereaģē uz nemedikamentozām ārstēšanas metodēm, piemēram, dzīvesveida korekcijām, ir nepieciešama padziļināta medicīniska izvērtēšana. Īpaši svarīgi vērsties pie ārsta, ja PMS simptomi kombinējas ar izteikti sāpīgām vai pastiprinātām menstruācijām, jo tas var liecināt par reproduktīvās sistēmas patoloģiju.
Praktiski ieteikumi PMS simptomu samazināšanai
• Sabalansēts uzturs
• Regulāras fiziskās aktivitātes
• Miega režīms
• Stresa vadība
• Kaitīgo ieradumu ierobežošana
Atsevišķos gadījumos simptomu samazināšanai var tikt rekomendēti arī uztura bagātinātāji, piemēram, B6 vitamīns, E vitamīns, magnijs, triptofāns, kā arī augu valsts preparāti, tostarp naktssveces vai prīmulu eļļu saturoši līdzekļi un asinszāle. Šo līdzekļu lietošana būtu jāizvērtē individuāli.
Svarīgi!
Sievietei ir kritiski jāizvērtē savas sūdzības un izmaiņas pašsajūtā un nepieciešamības gadījumā laikus jāvēršas pie ārsta, lai piemeklētu atbilstošu un efektīvu terapiju.
Var sākties 35–45 gadu vecumā
Premenopauze ir pārejas periods pirms menopauzes iestāšanās, kad olnīcās pakāpeniski notiek hormonālās aktivitātes samazināšanās, tādējādi samazinās progesterona līmenis, savukārt estrogēna līmenis sākotnēji svārstās un vēlāk samazinās. Premenopauzes simptomi var būt ļoti dažādi, visbiežāk ir neregulāras menstruācijas, karstuma viļņi, nakts svīšana, garastāvokļa izmaiņas, miega traucējumi, samazināts libido, nogurums un koncentrēšanās grūtības. Daudzas sievietes šo pārejas periodu neatpazīst, jo simptomi bieži ir nespecifiski un var līdzināties ikdienas nogurumam, stresam vai citām veselības problēmām.
Hormonālās pārmaiņas var sākties 35–45 gadu vecumā, visbiežāk – ap 40 gadiem. Sākumā tās bieži paliek nepamanītas, jo olnīcas estrogēna un progesterona ražošanu samazina pakāpeniski. Premenopauzes laikā notiekošās pārmaiņas var turpināties vidēji 5–10 gadus, līdz iestājas menopauze.
Pirms vairāk nekā 2000 gadiem
Sengrieķu filozofs un dabas zinātnieks Aristotelis jau pirms vairāk nekā 2000 gadiem rakstīja, ka ap 40 gadu vecumu sievietēm pakāpeniski izsīkst menstruālā un reproduktīvā funkcija un parādās pašsajūtas izmaiņas, piemēram, pastiprināta svīšana, sejas sarkšana un nervozitāte. Tomēr līdz pat 19. gadsimtam menopauzei netika pievērsta liela uzmanība, jo sieviešu vidējais dzīves ilgums bija ap 48 gadiem un daudzas līdz šim dzīves posmam nemaz nenodzīvoja.
Mūsdienās ar terminu “menopauze” apzīmē periodu, kad ir pagājuši 12 mēneši kopš pēdējām menstruācijām. Vidējais vecums, kad sievietēm notiek pēdējā menstruācija, ir ap 51,5 gadiem.
Menopauze ir dabisks bioloģisks process sievietes organismā, ko nosaka pakāpeniska hormonu, īpaši estrogēnu, līmeņa samazināšanās. Tas izraisa dažādas fiziskas un emocionālas pārmaiņas: karstuma viļņus, svīšanu, miega traucējumus, locītavu sāpes.
Parasti šis posms neiestājas pēkšņi – menstruālais cikls kļūst neregulārs, asiņošanas intensitāte var gan samazināties, gan pastiprināties, līdz ar laiku olnīcas zaudē hormonālo aktivitāti un menstruācijas izzūd pavisam.
Estrogēnu daudzuma kritums ietekmē arī maksts gļotādu: tā kļūst plānāka un jutīgāka, samazinās tās apasiņošana un kolagēna daudzums, zūd elastība un parādās izteikts sausums. Nereti pievienojas kairinājums, nieze un sāpes dzimumakta laikā (dispareūnija), kas var ietekmēt arī seksuālo aktivitāti. Estrogēna deficīts izraisa gan agrīnus, gan vēlākus menopauzes simptomus, kā arī ilgtermiņa komplikācijas, kuru attīstību veicina hormonu trūkums. Protams, jāizslēdz citi iespējamie amenorejas iemesli, kuru dēļ sievietei ir garastāvokļa maiņas, karstuma viļņi, svīšana.
Citi iespējamie amenorejas iemesli
• Grūtniecība
• Hiperprolaktinēmija
• Vairogdziedzera slimības
• Hipotalāmiska amenoreja (anoreksija u. c.)
• Dzelzs deficīta anēmija
• Otrā tipa cukura diabēts
Estrogēnu nepietiekamība
Menopauzi raksturo olnīcu hormonālās aktivitātes izsīkšana, kā rezultātā sievietes organismā veidojas estrogēnu nepietiekamība. Estrogēns iedarbojas uz daudzām orgānu sistēmām, tāpēc šā hormona izmaiņas bieži atspoguļojas gan fiziskajā, gan emocionālajā pašsajūtā.
Karstuma viļņi un nakts svīšana parasti ir vispamanāmākie menopauzes simptomi, taču tie ir tikai daļa no plašākām hormonālām pārmaiņām organismā. Estrogēna līmeņa samazināšanās ietekmē vielmaiņu, uroģenitālo sistēmu, izraisot maksts sausumu, diskomfortu dzimumakta laikā un biežākas urīnceļu infekcijas, kā arī centrālās nervu sistēmu darbību, veicinot miega traucējumus, garastāvokļa svārstības, trauksmi, atmiņas traucējumus un koncentrēšanās grūtības.
Būtiskas izmaiņas notiek arī kaulu vielmaiņā, jo estrogēns piedalās kaulu masas saglabāšanā – tā trūkums palielina osteoporozes un lūzumu risku.
Tāpat estrogēna samazināšanās ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, veicinot nelabvēlīgas izmaiņas lipīdu profilā un paaugstinot kardiovaskulāro slimību risku.
Hormonālās pārmaiņas var ietekmēt arī ādas elastību, muskuļu masu un ķermeņa kompozīciju, kā arī vispārējo enerģijas līmeni.
Par to, ka menopauze sāk ietekmēt ilgtermiņa veselību, var liecināt vairāki simptomi un izmaiņas, kas ne vienmēr tiek uzreiz saistītas ar hormonālajām pārmaiņām. Tās ietver pakāpenisku kaulu masas samazināšanos, muskuļu spēka un izturības mazināšanos, kā arī ķermeņa kompozīcijas izmaiņas, īpaši tauku uzkrāšanos vēdera apvidū.
Tāpat par hormonālo pārmaiņu ietekmi var liecināt asinsspiediena izmaiņas, nelabvēlīgas izmaiņas lipīdu profilā un samazināta fiziskās slodzes tolerance.
Uroģenitālie simptomi, piemēram, maksts sausums, diskomforts dzimumakta laikā un biežākas urīnceļu infekcijas, liecina par ietekmi uz gļotādu veselību.
Ne mazāk nozīmīgas ir arī kognitīvās un psihoemocionālās izmaiņas, tostarp atmiņas un koncentrēšanās grūtības, miega traucējumi, trauksme vai nomākts garastāvoklis, kas var būtiski ietekmēt darbspējas un dzīves kvalitāti.
Definīcijas - kas ir kas
• Dabiskā menopauze ir neatgriezeniska menstruāciju pārtraukšanās, ko izraisa olnīcu folikulārās aktivitātes izsīkšana. Tā iestājas pēc 12 mēnešu amenorejas (menstruāciju neesamības), ja nav citas patoloģijas vai fizioloģisku cēloņu. Menopauze iestājas līdz ar pēdējo menstruāciju, ko var konstatēt tikai retrospektīvi, gadu vai vairāk pēc pēdējās menstruācijas. Menopauzei nav pietiekamu bioloģisko marķieru – nav viena precīza asinsanalīžu rādītāja vai testa, ar kuru droši var pateikt, ka ir iestājusies menopauze.
• Inducēta menopauze ir menstruāciju pārtraukšanās pēc ķirurģiskas olnīcu izņemšanas (ar vai bez histerektomijas) vai jatrogēnas olnīcu funkciju pārtraukšanas (piemēram, ķīmijterapijas vai staru terapijas ietekmē).
• Perimenopauze jeb klimaktērijs ietver laikposmu īsi pirms menopauzes, kad endokrinoloģiskās, bioloģiskās un klīniskās pazīmes liecina par menopauzes tuvošanos.
• Menopauzes pārejas periods ir laiks pirms pēdējā menstruālā cikla, kad parasti palielinās menstruālo ciklu variabilitāte (ciklu garuma, regularitātes un asiņošanas rakstura svārstības).
• Premenopauze aptver reproduktīvā perioda beigu posmu līdz pēdējai regulārajai menstruācijai.
• Postmenopauze ir laiks pēc pēdējā menstruālā cikla – neatkarīgi no tā, vai menopauze ir inducēta vai spontāna.
• Priekšlaicīgs olnīcu izsīkums attiecas uz menstruālās funkcijas izsīkumu līdz 40 gadu vecumam un saistīts ar paaugstinātu folikulstimulējošā hormona līmeni asinīs.
• Priekšlaicīga menopauze – ja nav ticamu aprēķinu par menopauzes vecuma izplatību populācijā, 40 gadu vecums bieži tiek pieņemts kā robeža, pirms kuras menopauze tiek uzskatīta par priekšlaicīgu.
Menopauzes terapija
Hormonu līmeņa pazemināšanās izraisītos menopauzes simptomus un traucējumus iespējams ārstēt un atvieglot.
Hormonālā terapija
Lai novērstu menopauzes izraisītas sūdzības, par visefektīvāko uzskata hormonālo terapiju – estrogēna un progesterona lietošanu. Tā samazina menopauzes simptomus, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti sievietēm, kurām šie simptomi bez terapijas ir nepanesami. Vislabāk to sākt pirmo 10 gadu laikā pēc menopauzes iestāšanās un vēlams lietot līdz 60 gadu vecumam. Līdz pat 96 % sieviešu estrogēnu terapijas rezultātā samazinās vazomotorie un citi biežāk sastopamie menopauzes simptomi. Turklāt efektīva var būt arī zemu devu terapija.
Menopauzes hormonālā terapija samazina arī iespējamās nelabvēlīgās agrīnā estrogēnu trūkuma sekas: koronārās sirds slimības risku, osteoporozes risku, kognitīvo funkciju pavājināšanās risku un priekšlaicīgas nāves risku.
Lokāli lietojamie maksts estrogēnu saturošie medikamenti efektīvi ārstē uroģenitālo atrofiju. Tos lietojot, nav novērota to ietekme uz endometriju, tādēļ nav nepieciešamības kombinēt ar progesteronu.
Der zināt!
• Sievietēm pēc histerektomijas piemērota ir terapija tikai ar estrogēnu saturošiem medikamentiem.
• Sievietēm, kurām ir dzemde, terapijā jāpievieno perorāli vai intrauterīni lietojamie progesteronu saturošie preparāti. Estrogēnu saturošos preparātus var lietot ilgstoši kopā ar progesteronu saturošajiem, ko izmanto cikliski (14 cikla dienas) vai arī nepārtrauktā režīmā, lietojot abus hormonus katru dienu.
• Visām sievietēm, kuras lieto menopauzes hormonālo terapiju, ir nepieciešama apskate vienu reizi gadā. Tā ietver slimību anamnēzi, vispārējo apskati un krūšu izmeklēšanu. Izmeklējumi jāizvērtē individuāli, un vismaz reizi divos gados ir jāveic mamogrāfija.
Uzmanību!
Sākot terapiju, pirmā atkārtotā vizīte nepieciešama pēc trim mēnešiem, lai izvērtētu terapijas efektivitāti un iespējamās blakusparādības.
Par drošākajiem atzīti transdermāli lietojamie estrogēna preparāti
• Tie ir pieejami gela, plākstera un izsmidzināma aerosola veidā.
• Tie uzreiz nonāk asinsritē.
• Tiem ir pierādīts augstāks drošības profils, kas saistīts ar samazinātu iekaisuma, trombotisko un citu faktoru izdali.
• Pretstatā perorāli lietojamiem estrogēnu saturošiem medikamentiem tie minimāli ietekmē asinsreces faktorus, lipoproteīnus, SHBG, aknu enzīmus un C-reaktīvo proteīnu.
Medikamentozā terapija
Daļai sieviešu vazomotoros menopauzes simptomus palīdz samazināt arī medikamenti, kas ietekmē serotonīna un noradrenalīna darbību, piemēram, paroksetīns. Tie var uzlabot gan pašsajūtu, gan garastāvokli, taču efekts nav vienāds visām.
Lāzerterapija
Maksts sausumu un iekaisumu premenopauzē un menopauzē, kā arī vieglu vai vidēji smagu slodzes tipa urīna nesaturēšanu var ārstēt ar mūsdienīgu neinvazīvu metodi – frakcionēta CO₂ lāzera terapiju.
10 jautājumi ginekologam par hormonu aizstājterapiju
Atbild ILONA KAMPARA, “Veselības Centra 4” ginekoloģijas nodaļas vadītāja.
1. Kāds ir hormonu aizstājterapijas mērķis? Ko tā dod sievietes pašsajūtai un veselībai?
Hormonu aizstājterapijas (HAT) mērķis ir aizstāt hormonus, kuru ražošana sievietes organismā dabiski samazinās, iestājoties menopauzei. Ar HAT saprot preparātus, kas satur estrogēnu vai estrogēna un progestīnu kombināciju. Šie preparāti ir pieejami dažādās lietošanas formās, piemēram, tabletēs, vaginālo krēmu, svecīšu un vaginālo tablešu veidā, kā arī uz ādas lietojamu gelu un plāksteru veidā.
HAT galvenokārt paredzēta sievietēm ar vidēji smagiem vai smagiem menopauzes simptomiem. To lieto arī uroģenitālās atrofijas un priekšlaicīga olnīcu izsīkuma gadījumā. Pirms HAT sākšanas ārsts vienmēr rūpīgi izvērtē, vai sievietei nav kontrindikāciju šīs terapijas lietošanai. Terapijas rezultātā iespējams panākt menopauzes simptomu samazināšanu vai novēršanu, būtiski uzlabojot sievietes dzīves kvalitāti.
2. Vai HAT nepieciešama visām sievietēm vai kādai pietiek ar dzīvesveida korekcijām?
HAT noteikti nav nepieciešama visām sievietēm, īpaši, ja menopauzes simptomi ir viegli vai mēreni. Daudzām sievietēm pilnīgi pietiek ar alternatīvu terapiju jeb dzīvesveida korekcijām, kas vērstas uz vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanu. Ieteicams sabalansēts uzturs, regulāru fizisko aktivitāšu un miega režīma ievērošana, kā arī smēķēšanas, alkohola un kofeīna ierobežošana. Papildus var tikt rekomendēta vitamīnu lietošana, piemēram, polivitamīni un D vitamīns, sekojot līdzi tā līmenim asinīs. Kā papildu līdzekli menopauzes simptomu samazināšanai iespējams izmantot fitoestrogēnus, kas dabiski sastopami sojas pupiņās un to produktos, kā arī ir pieejami bezrecepšu preparātu veidā.
3. Kādas kļūdas sievietes visbiežāk pieļauj, pašas mēģinot “sakārtot hormonus”?
Viena no biežākajām kļūdām ir pašdiagnostika un pašārstēšanās, balstoties uz interneta avotiem vai citu cilvēku pieredzi. Menopauzes simptomi un hormonālie traucējumi var būt ļoti individuāli, un vienai sievietei efektīvi līdzekļi citai var izrādīties neefektīvi vai pat kaitīgi.
Vēl viena bieži sastopama kļūda ir hormonālo analīžu veikšana bez ārsta norādījuma un rezultātu nepareiza interpretācija. Hormonālo rādītāju līmenis var svārstīties atkarībā no vecuma, cikla fāzes un citiem faktoriem, tādēļ izolēti analīžu rezultāti ne vienmēr atspoguļo reālo klīnisko situāciju.
Jāatzīmē, ka daļa sieviešu atliek vai izvairās no ārsta konsultācijas, cerot simptomus kontrolēt tikai ar dabīgiem līdzekļiem, pat gadījumos, kad simptomi ir izteikti un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Tas savukārt var rezultēties ar nevajadzīgām ciešanām un novēlotu atbilstošas ārstēšanas sākšanu.
4. Daudzas sievietes jauc hormonālo spirāli ar HAT. Vai to var uzskatīt par HAT? Vai tomēr tās mērķis un iedarbība ir pavisam cita?
Hormonālā spirāle pati par sevi netiek uzskatīta par pilnvērtīgu HAT līdzekli. Hormonālā spirāle satur progestīnu un galvenokārt paredzēta lietošanai kā kontracepcijas līdzeklis, kā arī noteiktu stāvokļu ārstēšanai un profilaksei, piemēram, pārmērīgas menstruālās asiņošanas vai endometrija hiperplāzijas gadījumā. Savukārt HAT pamatā ir vērsta uz hormona estrogēna aizvietošanu, kura ražošana menopauzes laikā dabiski samazinās.
Sievietēm ar saglabātu dzemdi, kurām nepieciešams sākt HAT, estrogēns endometrija vēža riska dēļ tiek lietots tikai kombinācijā ar progestīnu. Tādēļ, kombinējot hormonālo spirāli ar estrogēnu saturošu preparātu, šo terapiju var uzskatīt par hormonu aizstājterapiju.
5. Vai hormonālā spirāle nodrošina pietiekamu hormonālu aizsardzību premenopauzes/menopauzes periodā vai tā darbojas tikai lokāli un līdzsvaram var būt vajadzīga papildu terapija?
Hormonālā spirāle darbojas galvenokārt lokāli dzemdē un nodrošina lokālu hormonālo aizsardzību noteiktos gadījumos, piemēram, kontracepcijai, menstruālā cikla traucējumu samazināšanai un endometrija aizsardzībai, samazinot tā biezumu. Tomēr spirāle nepalīdz novērst simptomus, kas saistīti ar estrogēna deficītu. Tāpēc, ja sievietei parādās izteikti menopauzes simptomi, tiek apsvērta papildu terapija.
Terapijas nepieciešamību rūpīgi izvērtē ārsts, ņemot vērā vairākus aspektus, piemēram, sievietes sūdzības un to smagumu, esošās un pārciestās saslimšanas, ikdienā lietotos medikamentus, ģimenes anamnēzi un citus faktorus. Papildu izvērtēšanai var tikt izmantotas diagnostiskas metodes, piemēram, ginekoloģiskā apskate un izmeklēšana, krūšu izmeklēšana, hormonu līmeņa noteikšana, lipīdu profila pārbaude, vairogdziedzera izvērtēšana, kaulu blīvuma noteikšana. Lēmums par papildu terapijas nepieciešamību vienmēr ir individuāls.
6. Kāpēc HAT joprojām apvīta ar bailēm un pretrunīgiem uzskatiem?
Sieviešu bailes attiecībā uz HAT lielā mērā saistāmas ar sabiedrībā izplatītiem maldīgiem priekšstatiem par tās lietošanu. Šie priekšstati bieži balstās uz pētījumu nepareizu interpretāciju, kā arī uz nepilnīgu vai novecojušu informāciju. Jāuzsver, ka mūsdienu HAT ir būtiski mainījusies – tās sastāvā tiek izmantots dabisks estrogēns, kas gan pēc ķīmiskās struktūras, gan bioloģiskās darbības ir līdzīgs sievietes organismā producētajiem estrogēniem, kā arī tiek lietotas zemākas un fizioloģiskākas preparātu devas.
HAT ir pieejama dažādos ievadīšanas veidos, un terapijas nepieciešamība tiek izvērtēta individuāli katrai pacientei, ņemot vērā personīgo riska profilu. Terapijas laikā sieviete tiek regulāri uzraudzīta, un ārstēšana tiek periodiski pārskatīta, pielāgota vai pārtraukta, ja tas ir klīniski pamatoti. Kopumā šāda pieeja ir vērsta uz iespējamo komplikāciju riska samazināšanu un terapijas drošuma uzlabošanu.
7. Vai HAT palielina onkoloģisko risku?
Mūsdienu izpratnē HAT pati par sevi nav uzskatāma par onkoloģisku slimību izraisītāju. Onkoloģiskais risks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – izmantotā hormona veida, terapijas kombinācijas, devas, lietošanas ilguma, sākšanas laika, kā arī sievietes individuālajiem riska faktoriem.
Pareizi izvēlēta un individuāli pielāgota HAT var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti, samazinot menopauzes simptomus, uzlabojot miega kvalitāti, psihoemocionālo stāvokli un vispārējo funkcionēšanu ikdienā. Turklāt HAT var labvēlīgi ietekmēt kaulu veselību, samazinot osteoporozes un ar to saistītu lūzumu risku, kā arī noteiktos gadījumos sniegt kardiovaskulāru aizsardzību, ja terapija sākta atbilstošā vecumā un bez kontrindikācijām.
Attiecībā uz onkoloģisko risku būtiski ir nošķirt dažādus vēža veidus. Kombinēta estrogēna un progestīnu terapija var nedaudz palielināt krūts vēža risku ilgstošas lietošanas gadījumā, savukārt estrogēna monoterapija sievietēm pēc dzemdes izņemšanas šo risku nepalielina un atsevišķos pētījumos pat uzrāda neitrālu vai samazinātu ietekmi. Savukārt endometrija vēža risks estrogēna terapijas gadījumā tiek efektīvi novērsts, pievienojot progestīnus sievietēm ar saglabātu dzemdi.
Svarīgi!
HAT lietošana vienmēr tiek izvērtēta individuāli, ņemot vērā personīgo riska profilu. Terapija netiek rekomendēta sievietēm ar noteiktām onkoloģiskām saslimšanām vai augstu riska pakāpi.
8. Kad saka, ka HAT palīdz attālināt novecošanos, ko tas nozīmē medicīniski, nevis kosmētiski? Vai runa ir par izskatu vai vairāk par organisma bioloģisko vecumu?
HAT nav vērsta uz mērķtiecīgu kosmētisko uzlabojumu panākšanu. Šīs terapijas galvenais mērķis ir kompensēt estrogēna līmeņa samazināšanos, kas ietekmē vairākus organisma fizioloģiskos procesus, kā arī sievietes psihoemocionālo stāvokli.
Estrogēnam ir nozīmīga loma arī kalcija vielmaiņas regulācijā un kaulu masas saglabāšanā, tādējādi tas pasargā no osteoporozes attīstības vai aizkavē tās progresēšanu. Turklāt estrogēnam piemīt kardioprotektīvas un vazoprotektīvas īpašības, kas zināmā mērā samazina sirds un asinsvadu slimību attīstības risku. Līdz ar to individuāli un pareizi piemeklēta HAT palīdz saglabāt organisma funkcijas, nodrošina kontroli pār ikdienā traucējošiem menopauzes simptomiem un samazina noteiktu hronisku slimību risku, tādējādi būtiski uzlabojot sievietes dzīves kvalitāti. Novecošanas procesu attālināšana šajā kontekstā tiek panākta netieši – uzlabojoties vispārējam veselības stāvoklim un pašsajūtai, nevis tiešas kosmētiskas iedarbības rezultātā.
9. Kādas analīzes palīdz izvērtēt hormonālo veselību, un pie kādiem simptomiem, sūdzībām un kurā vecumā tās iesaka?
Nav universāla vecuma, kurā būtu ieteicams veikt hormonālās analīzes, jo indikācijas šo izmeklējumu veikšanai ir atkarīgas no sievietes sūdzībām, pašsajūtas un konkrētā izmeklēšanas mērķa. Jāuzsver, ka hormonālās analīzes nav skrīninga metode, bet gan palīginstruments diagnostikā, kas jāizmanto mērķtiecīgi un klīniskā kontekstā. Pirms hormonālo analīžu veikšanas vienmēr nepieciešama ārsta konsultācija, lai izvēlētos atbilstošu izmeklējumu apjomu un nodrošinātu korektu rezultātu interpretāciju.
Hormonālās izmaiņas var izpausties ar dažādām, nereti nespecifiskām sūdzībām. Pie simptomiem un sūdzībām, kas var liecināt par hormonālām svārstībām, pieder menstruālā cikla traucējumi, neizskaidrojamas svara izmaiņas, ādas problēmas, hirsūtisms jeb pārmērīga matu augšana pēc vīrišķā tipa, pastiprināta matu izkrišana, hronisks nogurums, kas nesamazinās pēc atpūtas, vairogdziedzera disfunkcijas pazīmes, kā arī neauglība vai grūtības iestāties grūtniecībai.
Hormonālās analīzes ir jēgpilnas tikai tad, ja tās tiek veiktas mērķtiecīgi un interpretētas kopā ar sievietes sūdzībām, vecumu un klīnisko ainu. Pareizi izvēlēti izmeklējumi palīdz precizēt diagnozi, savukārt pārmērīga analīžu veikšana bez indikācijām var radīt nevajadzīgu satraukumu un maldinošus secinājumus.
10. Ko jūs ieteiktu sievietēm, kuras vēlas saglabāt dzīves kvalitāti jebkurā vecumā?
Neatkarīgi no vecuma veselīgs dzīvesveids ir viens no būtiskākajiem faktoriem labas pašsajūtas un dzīves kvalitātes saglabāšanā, kā arī hronisku slimību profilaksē. Sabalansēts un daudzveidīgs uzturs nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām, savukārt atsevišķos periodos, īpaši ziemā un agrā pavasarī, var būt nepieciešama vitamīnu un minerālvielu papildu uzņemšana, izvērtējot to lietošanu individuāli.
Regulāras fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas gan fiziskās, gan psihoemocionālās veselības uzturēšanai. Ieteicams izvēlēties sev piemērotu un patīkamu kustību veidu, piemēram, peldēšanu, ātru soļošanu, nūjošanu, skriešanu, vingrošanu vai citus fiziskās slodzes veidus, kas veicina muskuļu spēka, kaulu blīvuma un sirds un asinsvadu veselības saglabāšanu.
Ne mazāk būtiska ir arī savlaicīga un regulāra vēršanās pie ārsta, veicot profilaktiskās pārbaudes un reaģējot uz jebkādām izmaiņām pašsajūtā. Laikus atpazītas veselības problēmas un to ārstēšana ļauj saglabāt augstu dzīves kvalitāti arī vēlākos dzīves posmos.
Svarīgi!
Ieteicams ierobežot kaitīgos ieradumus, tostarp smēķēšanu, pārmērīgu alkohola un kofeīna lietošanu, jo tie būtiski ietekmē gan hormonālo līdzsvaru, gan vispārējo veselības stāvokli.
3 biežākie mīti par HAT
1. MĪTS: HAT izraisa krūts vēzi.
PATIESĪBĀ: iespējamais risks ir atkarīgs no izmantoto hormonu veida, devas, terapijas ilguma un sievietes individuālā riska profila. Daudzos gadījumos risks ir minimāls vai pat nepalielinās vispār.
2. MĪTS: HAT palielina sirds un asinsvadu slimību un trombu veidošanās risku.
PATIESĪBĀ: tas neatbilst mūsdienu zinātniskajiem pierādījumiem. HAT lietošana līdz 60 gadu vecumam var, tieši pretēji, samazināt sirds un asinsvadu slimību risku. Jāņem vērā, ka HAT tablešu veidā var nedaudz palielināt insulta un trombemboliju risku, tomēr šo risku iespējams būtiski samazināt, izvēloties alternatīvus ievadīšanas veidus – transdermālus plāksterus, gelus vai aerosolus.
3. MĪTS: HAT lietošana izraisa svara pieaugumu.
PATIESĪBĀ: svara pieaugums perimenopauzes un menopauzes laikā galvenokārt ir saistīts ar hormonālām izmaiņām, vielmaiņas palēnināšanos, vecumu un muskuļu masas samazināšanos, nevis ar HAT.