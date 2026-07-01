Ārsti paveic neiespējamo: pēc unikālas operācijas paciente no jauna atgūst spēju elpot un runāt
Vairāk nekā pusgadu pēc Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) veiktas Latvijā līdz šim nebijušas balsenes plastiskās rekonstrukcijas operācijas paciente ar smagu balsenes sašaurinājumu atguvusi elpošanu un runu, informēja slimnīcā.
Operācija veikta aizvadītā gada nogalē. Pēc tās pacientei atjaunota elpošana caur dabīgajiem elpceļiem, vairs nav nepieciešama traheostoma un atgūta runas funkcija. Slimnīcā norāda, ka vairāk nekā sešus mēnešus pēc operācijas pacientes stāvoklis ir stabils - viņa elpo caur dabīgajiem elpceļiem, brīvi runā un ir atgriezusies ierastajā dzīves ritmā.
Pacientei jau kopš bērnības bijušas elpošanas problēmas un balss piesmakums, kas pēdējos gados pakāpeniski progresējis. Sākotnēji viņai bija paredzēta cita veida plānveida operācija, tomēr izteikti apgrūtinātas intubācijas dēļ to nebija iespējams veikt. Pēc tam pacientes elpošanas stāvoklis pasliktinājās, viņa nonāca Intensīvās terapijas nodaļā, un turpmāko ārstēšanu pārņēma Stradiņa slimnīcas otolaringologu komanda.
Izmeklējumos pacientei konstatēts izteikts balsenes zemsaišu līmeņa sašaurinājums. Sadarbībā ar torakālajiem ķirurgiem tika paņemti audu paraugi no skartās zonas un trahejas augšējās daļas. Sākotnēji speciālisti centās pacientes stāvokli stabilizēt bez traheostomas kaniles, tomēr elpošanas funkcija turpināja pasliktināties, tāpēc tika pieņemts lēmums veikt traheostomiju, lai pacientei nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi elpot.
Stradiņa slimnīcas otolaringologs Romāns Dzalbs skaidro, ka balsene ir viens no anatomiski un funkcionāli sarežģītākajiem orgāniem cilvēka organismā. Atšķirībā no daudziem citiem orgāniem to patlaban nav iespējams ne pārstādīt, ne mākslīgi izaudzēt, tāpēc šādu pacientu ārstēšana vienmēr ir īpašs izaicinājums.
"Ārstēšanas mērķis bija ne tikai atjaunot elpceļu caurlaidību, bet arī saglabāt visas svarīgākās balsenes funkcijas - elpošanu, rīšanu un runāšanu," norāda Dzalbs.
Pēc rūpīgas izmeklēšanas paciente tika sagatavota balsenes plastiskajai rekonstrukcijai. Operācijas laikā balsene tika pilnībā atvērta, īpaši saudzējot nervus, mazo skrimšļu, locītavu un muskuļu mehānismu, kas nodrošina balsenes funkcionalitāti. Balsenes paplašināšanai izmantoti pacientes ribu skrimšļi, savukārt jaunizveidotās struktūras stabilizēšanai ievietots speciāls stents, uz kura tika veidots jaunais balsenes skelets. Zemāk tika saglabāta traheostomas kanile, lai pēcoperācijas periodā nodrošinātu drošu elpošanu.
Operāciju veica otolaringologi Dzalbs un Elza Rāte, kā arī torakālie ķirurgi Artjoms Špaks un Krista Grigoroviča. Operācijā piedalījās arī operāciju māsa Anita Innus, anestezioloģe Sarmīte Plūme un anestēziste Nataļja Matvejeva.
Ārstēšana norisinājās vairākos posmos. Pēc balsenes rekonstrukcijas pacientei tika veikta stenta izņemšana, bet noslēdzošajā ārstēšanas posmā - traheostomas slēgšana. Turpmākā rehabilitācija notiek audiologopēdes Tinces Strazdiņas vadībā.
Dzalbs uzsver, ka tā bijusi sarežģīta ārstēšana, kuras panākumi balstījās ciešā dažādu specialitāšu komandas sadarbībā. Balsenes rekonstrukcijas gadījumos viens no svarīgākajiem mērķiem ir atjaunot dabīgu elpceļu funkciju un izvairīties no pastāvīgas traheostomas.