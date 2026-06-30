Karstais laiks pasliktina ūdens kvalitāti, Bērnu slimnīcā pirmie infekciju gadījumi
Vēlme karstumā veldzēties ūdenī diemžēl var beigties ar saslimšanu. Vemšana, caureja, ādas iekaisumi – dažas no sekām, ko var izraisīt piesārņots ūdens. To rada arī cilvēku un dzīvnieku fekālijas. Veselības inspekcija šobrīd pastiprināti uzrauga ūdens kvalitāti. Bērnu slimnīcā nogādāti šīs sezonas pirmie divi bērni ar smagu zarnu infekciju, kas, iespējams, iegūta pēc peldēšanās. 360 Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Vienam Bērnu slimnīcā ievietotam bērniņam jau ir apstiprināta E. coli infekcija. Otram mazajam pacientam saslimšanas cēlonis vēl nav skaidrs. Inficēšanās avots var būt vau nu pārtika, vai nu piesārņots ūdens kādā peldvietā.
Bērnu slimnīcas bērnu infektologe Gunta Laizāne skaidro: “Bērni šļakstās, bāž galvu zem ūdens. Nonākot gremošanas traktā un elpceļos piesārņotam ūdenim veidojas tas pareizais ceļš, kā attīstās zarnu infekcija. Tā ir vemšana, tā ir caureja, tā ir augsta temperatūra, tas ir asins piejaukums vēdera izejai.”
Karstajās vasaras dienās ārsti aicina vecākus būt ļoti uzmanīgiem. Gan ar bērniem domātu pārtiku, kas var sabojāties, gaidot maltīti pludmalē, gan ar peldvietām, sākot ar piemājas baseiniem, un beidzot ar jūru.
Veselības inspekcija sākusi vākt šosezon jau otros ūdens paraugus Latvijas oficiālajās peldvietās. Paraugus ņem tur, kur ir vismaz vienu metru dziļš.
Veselības inspekcijas vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko skaidro: “Ja ūdenī ir konstatēts paaugstināts zarnu nūjiņu skaits, tad principa tur arī varētu būt viss kaut kas. Gan vīrusi, gan patogēnie mikroorganismi. Tāds netiešais rādītājs, kas vispār liecina par ūdens tīrību. Šodien bija lietus pa nakti. Tad principā visi lietus ūdeņi arī var nokļūt un piesārņot. Jo visi netīrumi, ka teritorijā, krūmiņos… Jūs paši saprotat, ka viena fekāliju kaudze var miljardiem zarnu nūjiņas ienest ūdenī.”
Sezonas laikā Veselības inspekcija reizi mēnesī pārbauda ūdens kvalitāti visās oficiālajās peldvietās. Līdz šim piesārņojums konstatēts vien Kolkas peldvietā.