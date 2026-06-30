Ierēdņi noraida pārmetumus par īpaši pret Rīgas Dzemdību namu vērstu finansējuma samazinājumu
Šogad Rīgas Dzemdību namam piemērotais finansējuma ieturējums veido 8% no kopējā šai ārstniecības iestādei piešķirtā valsts finansējuma 2026. gadam, un tas skaidrojams ar dzemdību skaita samazinājumu, kā arī ilgstoši nepietiekamo valsts finansējumu veselības aprūpes nozarei, pavēstīja Nacionālais veselības dienests (NVD).
NVD skaidrojumu sniedza saistībā ar šorīt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) izplatīto paziņojumu par Rīgas Dzemdību namam plānotā valsts finansējuma samazinājumu. ZZS paziņojumā norādīja, ka saskaņā ar NVD finansējuma paziņojumu Rīgas Dzemdību namam 2026. gadā kopējais finansējums samazināts par 753 659 eiro, ko veido vairākas pozīcijas.
Pēc ZZS paustā, šo summu veido 126 685 eiro finanšu korekcija, kas piemērota NVD kļūdaini aprēķinātā finansējuma dēļ 2025. gadā, 253 569 eiro par neapmaksātu neatliekamās medicīniskās palīdzības posteni uzņemšanas nodaļā, kā arī 373 405 eiro samazinājums diagnozēm saistīto grupu jeb DRG koeficienta dēļ, atbilstoši kuram NVD veic samaksu par pakalpojumiem.
ZZS savā paziņojumā aicināja valdību atlikt Veselības ministrijas (VM) virzīto jautājumu par finansējuma pārdali seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra izveidei. Jautājums šodienas sēdē tika atlikts. ZZS norādīja, ka esošajā demogrāfiskajā situācijā neesot pieļaujama finansējuma samazināšana Rīgas Dzemdību namam. Šodien atliktais rīkojuma projekts paredzēja no 2027. gada un turpmāk ik gadu seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra darbībai novirzīt 173 934 eiro no apakšprogrammas "Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot izdevumus saistībā ar prognozēto finanšu līdzekļu atlikumu dzemdību palīdzības nodrošināšanai.
Pēc NVD sniegtās informācijas, Rīgas Dzemdību namam šim gadam plānotais valsts finansējums pēc NVD ieturējuma ir 9 278 090 eiro, savukārt 2025. gadam plānotais finansējums bija 9 778 145 eiro.
Dienestā norāda, ka šogad visām slimnīcām samazināts DRG koeficients. Tas darīts, ņemot vērā ierobežoto valsts finansējumu veselības aprūpei.
NVD skaidro, ka finansējuma plānošanā tiek ņemts vērā iepriekšējā gadā faktiski sniegto pakalpojumu apjoms un pieejamais valsts finansējums. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu un dzemdību skaita samazinājumu, ārstniecības iestādei esot jāplāno pakalpojumu sniegšana atbilstoši aktuālajai situācijai.
Rīgas Dzemdību namā valsts apmaksāto dzemdību skaits pēdējos gados būtiski samazinājies. Piemēram, 2019. gadā iestādē notika 5839 valsts apmaksātas dzemdības, 2020. gadā - 5312, 2021. gadā - 5761, 2022. gadā - 5071, 2023. gadā - 4422, 2024. gadā - 3895, bet 2025. gadā - 3665 dzemdības. Šogad prognozētais valsts apmaksāto dzemdību skaits ir 3552, bet piecos mēnešos Dzemdību namā bijušas 1478 dzemdības.
NVD uzsver, ka, neskatoties uz ilgstošu dzemdību skaita samazinājumu, līdz 2024. gadam nav veiktas būtiskas izmaiņas finansējumā attiecībā uz uzņemšanas nodaļas posteņu apmaksu no valsts budžeta.
Skaidrojot DRG samazinājumu, NVD norāda, ka 2025. gada decembrī Ministru kabineta (MK) noteikumos veiktas izmaiņas, kas paredz finansējuma plānošanas procesā visiem pakalpojumu sniedzējiem piemērot koeficientu DRG bāzes tarifam tādā apmērā, lai iekļautos kopējā pieejamajā finansējumā.
Lai visām ārstniecības iestādēm pakalpojumu apmaksā nepiemērotu DRG koeficienta samazinājumu, veselības aprūpes budžetā papildus būtu nepieciešami nepilni 15 miljoni eiro, norāda NVD.
Dienestā uzsver, ka sākotnējais DRG aprēķins visām ārstniecības iestādēm tiek veikts pēc vienādiem principiem. Ja nepieciešams samazināt finansējumu, tas tiek darīts proporcionāli vienādi visām slimnīcām, nevis tikai universitātes slimnīcām. Finansējuma izmaiņas neesot vērstas pret konkrētām ārstniecības iestādēm, bet saistītas ar kopējo pieejamo finansējumu veselības aprūpes budžetā un nepieciešamību esošos līdzekļus taisnīgi sadalīt starp visām slimnīcām.
Par neatliekamās medicīniskās palīdzības posteņa finansējumu NVD skaidro, ka 2025. gadā atklāta neprecizitāte finanšu aprēķinos. Vairākus mēnešus Rīgas Dzemdību nams no valsts budžeta saņēmis lielāku maksājumu par darba nodrošināšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības postenī uzņemšanas nodaļā, nekā paredzēts atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. NVD atzīmē, ka posteņa slodze - 4,5 cilvēki, kuri nodrošina pakalpojumus visu diennakti - MK noteikumos noteikta no 2024. gada maija un līdz šim nav mainīta.
Pēc NVD paustā, 2025. gada vidū dienests informēja Rīgas Dzemdību namu par konstatēto neprecizitāti un vēlāk noslēdza vienošanos par šīs summas pakāpenisku ieturējumu vairāku mēnešu garumā, tai skaitā 2026. gada pirmajā pusgadā. Šādi mazināta ietekme uz ārstniecības iestādes finanšu plūsmu.
ZZS savā izplatītajā paziņojumā arī norādīja, ka papildu finansējuma samazinājums radies, sniedzot dzemdību palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājām, jo līdz šim šī palīdzība tika finansēta kā atsevišķa grupa, bet 2026. gadā iekļauta kopējā finansēšanas modelī.
Savukārt NVD skaidro, ka no šā gada 1. janvāra Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus, tostarp dzemdību palīdzību, visām ārstniecības iestādēm apmaksā kopējā ārstniecības iestādēm plānotā valsts finansējuma ietvaros, un tas netiek izdalīts atsevišķā finansējuma programmā.
Vienlaikus NVD norāda, ka slimnīcu tīkla reformas projekta dokumentos valsts demogrāfija noteikta kā viena no prioritātēm. Līdz ar to Rīgas Dzemdību namam ir pārskatīts un paaugstināts gultasdienas tarifs, ko plānots ieviest no 2027. gada.
Patlaban Rīgas Dzemdību namam par vienu gultasdienu valsts maksā 128,87 eiro, savukārt no 2027. gada 1. janvāra maksājumu plānots palielināt līdz 142,57 eiro, informē NVD. Tāpat paredzēts mehānisms, ka apmaksa par gultasdienām tiktu nodrošināta 100% apmērā, līdzīgi kā klīniskajām universitātes slimnīcām.