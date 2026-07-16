Pētījums: atklāti faktori, kas palielina zarnu vēža risku
Lai gan zarnu polipu noņemšanu uzskata par vienu no efektīvākajām kolorektālā vēža profilakses metodēm, šiem pacientiem joprojām pastāv paaugstināts šīs slimības risks. Jauns pētījums liecina, ka atbilde uz šo ilgstošo medicīnisko noslēpumu varētu slēpties mūsu zarnu mikrobiomā.
Zinātnieki atklājuši, ka cilvēkiem, kuriem iepriekš tika noņemti zarnu polipi, zarnu mikrobioms (mikroorganismu kopiena) būtiski atšķiras no tiem, kuriem polipi nekad nav konstatēti.
Pētījumā parādījās negaidīta saikne: lai gan polips jau bija noņemts, organismā un zarnu mikrobiomā joprojām bija pazīmes, kas liecināja par paaugstinātu vēža risku.
Papildus mikrobu DNS zinātnieki analizēja arī vielmaiņas procesā veidojošās vielas un atklāja trīs nozīmīgus trauksmes signālus:
- Līdzība ar vēža pacientiem: Zarnās cilvēkiem, kuriem noņēma polipu, tika atrasti 31 mikroorganismu celmi, kuru daudzuma izmaiņas atgādināja tās, kas novērotas kolorektālā vēža pacientiem.
- Paaugstināta iekaisuma līmeņa pazīmes: Sievietēm, kurām tika noņemts polips, organismā bija vairāk vielu, kas veicina iekaisuma procesus, nekā parasti.
- Vāja dabiskā aizsardzība: Tajā pašā laikā šīm sievietēm organismā bija pārāk maz karotinoīdu — antioksidantu, kas aizsargā šūnas un ko parasti iegūst no krāsainiem augļiem un dārzeņiem.
Dzīvesveids ir izšķirošs
Rezultāti uzrādīja ciešu saikni starp mikrobiomu, uzturu un dzīvesveidu.
Zinātnieki norāda, ka mikrobioms sievietēm pēc polipa noņemšanas visvairāk līdzinājās vēža pacientu mikrobiomam tieši tad, kad viņas patērēja vairāk sarkano gaļu un saldinātus dzērienus, maz kustējās un bija ar augstāku ķermeņa masas indeksu.
Pētījums skaidri parādīja, ka zarnu mikrobioms cieši saistīts ar uzturu un dzīvesveidu. Sievietēm pēc polipa noņemšanas mikrobioms tendēja kļūt līdzīgs vēža pacientu mikrobiomam tieši noteiktu paradumu kombinācijas ietekmē, raksta "EatingWell" un "Cell Host & Microbe".
Divas skaidras tendences
Riska faktori, kas padarīja mikrobiomu līdzīgāku vēža pacientu mikrobiomam:
Zarnu stāvoklis bija vissliktākais tām sievietēm, kas ēda vairāk sarkano gaļu un saldinātus dzērienus, maz kustējās un kurām bija augstāks ķermeņa masas indekss.
Aizsardzības faktori, kas uzturēja zarnu veselību: Būtiski labāks mikroorganismu līdzsvars bija tieši saistīts ar regulāru fizisko aktivitāti un lielāku augļu, dārzeņu, pilngraudu un citu šķiedrvielām bagātu produktu patēriņu.
Pētījuma konteksts un ierobežojumi
Kolorektālais vēzis ir viens no visbiežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem pasaulē un viena no galvenajām nāves no vēža cēloņiem. Lielākā daļa gadījumu attīstās no adenomu jeb polipu - nelielu šūnu veidojumu uz zarnu gļotādas, kas laika gaitā var kļūt ļaundabīgi. Tieši tāpēc kolonoskopija ir dzīvībai svarīga, jo ļauj noņemt polipus pirms vēža attīstības.
Jaunais pētījums balstās uz ilgtermiņa amerikāņu projekta "Nurses' Health Study II" datiem. Tajā kopumā piedalījās 708 sievietes, no kurām 354 bija iepriekš piedzīvojušas polipu noņemšanu.
Viņu dati un fēču paraugi tika salīdzināti ar 354 sievietēm līdzīgā vecumā un izcelsmē, kurām polipu nebija. Rezultāti tika papildus salīdzināti ar 14 iepriekšējiem kolorektālā vēža pētījumiem, kuros piedalījās aptuveni 2100 cilvēki.
Pētījuma ierobežojumi
Tā kā visas dalībnieces bija sievietes, rezultāti ne vienmēr attiecināmi uz vīriešiem. Fēču paraugi tika ņemti tikai vienu reizi, tāpēc nebija iespējams sekot mikrobioma izmaiņām ilgtermiņā. Dati par uzturu un dzīvesveidu balstījās uz pašu dalībnieču sniegto novērtējumu.