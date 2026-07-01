Dace Matule: “Sievietei nav jābūt supersievietei katru dienu”
Ginekoloģes Daces Matules kabinetā valda neierasta atmosfēra. Kamēr ārste šķirsta ģimenes fotoalbumus un stāsta par dzimtu, kurā mediķi bijuši vairākās paaudzēs, līdzās mierīgi guļ bišons Zipo – klīnikas “četrkājainais darbinieks”, kurš pacientēm nereti palīdz mazināt satraukumu labāk par jebkuru sarunu. Šķiet, arī pati ārste ir cilvēks, kura klātbūtne rada mieru.
Četrdesmit gadu laikā Dace Matule palīdzējusi pasaulē nākt tūkstošiem bērnu. Daudzi no viņiem jau ir pieauguši un tagad pie ārstes ierodas kopā ar savām ģimenēm. Taču, runājot par savu darbu, viņa daudz labprātāk stāsta nevis par sasniegumiem, bet par cilvēkiem. “Cilvēku izpratne, izpalīdzība un vēlme palīdzēt mums ģimenē ir gēnos.”
Tam ir savs pamats. Medicīna viņas dzimtā nav tikai profesija – tā ir vairāku paaudžu dzīves izvēle. Daces vectēvs Roberts Šiliņš bija ārsts, kurš strādāja Rīgas 1 slimnīcā un vēlāk izveidoja savu privātpraksi. Arī vecāki bija mediķi, un ģimenes lokā netrūka ne ārstu, ne sarunu par palīdzēšanu cilvēkiem. Varbūt tāpēc Dace jau agri saprata, ka viņas ceļš būs medicīna. Savukārt par ginekoloģijas izvēli viņa joprojām ar pateicību atceras savas mammas draudzeni, izcilo ārsti docenti Ēbeli, kura savulaik palīdzēja viņai nākt pasaulē.
Būt klāt īpašos brīžos
Šogad aprit 25 gadi, kopš Dace Matule kopā ar trim kolēģēm izveidoja savu ginekoloģijas praksi ēkā, kur savulaik strādājis viņas vectēvs. “Mūsos bija jaunība, aizrautība un arī mazliet dumpinieciskuma,” viņa pasmaida. Šajā laikā piedzīvoti neskaitāmi satraukuma, prieka un laimes brīži. “Viens no skaistākajiem mūsu profesijas brīžiem ir iespēja būt klāt cilvēkam dzīves svarīgākajos notikumos.” Īpaša vieta viņas atmiņās ir kādai pacientei, kuru Dace iepazina vēl 1986. gadā, strādājot Stradiņa slimnīcā. Toreiz jaunā ārste palīdzēja iznēsāt ilgi gaidītu grūtniecību. Kopš tā laika viņu ceļi nav šķīrušies. “Katru gadu atzīmējam, cik ilgi esam pazīstamas. Drīz būs jau 40 gadu. Tā ir īpaša sajūta.”
Ģimenes spēks un tradīcijas
Runājot par ģimeni, Daces acis iemirdzas. Viņa rāda albumu, kuros bērnības vasaras, vecvecāki, radi un draugi joprojām dzīvo fotogrāfijās. Pie katras bildes ir savs stāsts. Daudzās fotogrāfijās redzams brālēns, arī ārsts pēc profesijas, Pēteris Apinis, ar kuru bērnībā pavadītas garas vasaras laukos. Savukārt vakaros ģimenē valdījusi īpaša tradīcija – zolītes spēlēšana. “Mēs to saucām par roku pūtināšanu. Tradīcija dzīvo joprojām.”
Varbūt tieši šīs ģimeniskās vērtības palīdzējušas saglabāt līdzsvaru arī darbā, kur ik dienu jāuzklausa citu cilvēku satraukums un jāmeklē risinājumi. Par līdzsvaru Dace Matule runā bieži – ne tikai par hormonālo, bet arī par emocionālo, kas mūsdienās daudzām sievietēm kļūst arvien grūtāk sasniedzams. “Sievietes audzina bērnus, veido karjeru, rūpējas par ģimeni un bieži vien aizmirst par sevi.” Nereti aiz noguruma, miega traucējumiem vai citām sūdzībām slēpjas ne tikai medicīniski iemesli, bet arī ilgstoša pārslodze, stress un sajūta, ka jāspēj izdarīt visu. Tāpēc viens no svarīgākajiem vēstījumiem, ko ārste cenšas nodot savām pacientēm, ir pavisam vienkāršs: “Sievietei nav jābūt supersievietei katru dienu.”
Hobijs – teniss
Pēc darba Dace Matule visbiežāk dodas uz tenisa laukumu. Sports viņas dzīvē ir jau kopš jaunības – savulaik viņa kļuva par septiņkārtēju Latvijas čempioni vieglatlētikā un sasniedza Latvijas junioru rekordu lodes grūšanā. “Mīlestība pret tenisu izaugusi no mīlestības pret kustību,” saka ārste. Teniss viņai ir iespēja atslēgties no ikdienas, izkustēties un uzkrāt enerģiju. “Vasarā vari iziet kortā, apkārt smaržo ceriņi, esi izskrējies, un ir tāda laba gandarījuma sajūta.” Viņa ir pārliecināta, ka sportot nekad nav par vēlu, “vajag tikai vēlmi, labu treneri un cilvēkus, ar kuriem kopā spēlēt”. Jaunībā svarīgas bija uzvaras, taču tagad daudz lielāku prieku sagādā pati spēle. “Man liekas, uzvaras palika vieglatlētikas stadionā,” viņa smejas.
Uzticamais draugs Zipo
Darba dienās Dacei Matulei līdzās ir īpašs palīgs – bišons Zipo. Viņš klīnikā ierodas kopā ar saimnieci katru dienu un jau sen kļuvis par pilntiesīgu komandas locekli. Lai varētu atrasties medicīnas iestādē, Zipo kopā ar saimnieci izgājis īpašu apmācību un nokārtojis kanisterapijas eksāmenu, iegūstot sertificēta terapijas suņa statusu. “Suns palīdz mazināt stresu. Un viņš ļoti mīl bērnus,” stāsta Dace. Ārste novērojusi, ka pacientu reakcija uz Zipo gandrīz vienmēr ir pozitīva. Dažkārt viņu sākumā pat nepamana, taču, ieraugot mazo bišonu, sejā uzreiz parādās smaids. Pēc vairāku pacientu domām, viņa ieguldījums klīnikas ikdienā ir ne mazāk vērtīgs kā daudzu cilvēku darbs.
Atgādinājums un novēlējums sievietēm
Sarunas noslēgumā Dace Matule atgriežas pie sieviešu veselības. Viņa aicina izmantot valsts apmaksāto dzemdes kakla vēža skrīningu, vakcinēties pret cilvēka papilomas vīrusu un nebaidīties uzdot ārstam jautājumus. Tomēr svarīgākais novēlējums nav saistīts ar analīzēm vai diagnozēm, bet gan – lai katrai sievietei ir ārsts, kuram viņa uzticas. Lai pietiek laika sev, atpūtai un savam ķermenim. “Bet, ja jūtat, ka spēki sāk izsīkt, apstājieties. Jo, tikai mīlot sevi, mēs spējam patiesi mīlēt arī citus.