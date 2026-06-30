No 1. jūlija par daļu recepšu zāļu būs jāmaksā mazāk
No 2026. gada 1. jūlija iedzīvotājiem, iegādājoties recepšu zāles, kuru cena nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu, vairs nebūs jāmaksā farmaceita pakalpojuma maksa - to pilnā apmērā segs valsts.
Šis ir vēl viens solis Veselības ministrijas īstenotajā zāļu pieejamības politikā, kuras mērķis ir samazināt pacientu izdevumus par medikamentiem un nodrošināt, ka finansiāli apsvērumi nekļūst par šķērsli ārstēšanās uzsākšanai vai turpināšanai.
Atbalsts attieksies uz:
• nekompensējamām recepšu zālēm un zālēm ar 75 % kompensāciju, ja to cena aptiekā nepārsniedz 10 eiro;
• grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri ir gandarīts par mērķtiecīgu medikamentu pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošanu: “Zāļu pieejamības uzlabošana ir viena no manām galvenajām prioritātēm veselības ministra amatā. Mēs mērķtiecīgi īstenojam pasākumus, lai samazinātu pacientu izdevumus par medikamentiem – esam ieviesuši recepšu zāļu cenu reformu, palielinājuši individuālās kompensācijas iespējas, būtiski palielinājuši kompensējamo zāļu budžetu un turpinām paplašināt valsts atbalstu, sedzot arī farmaceita pakalpojuma maksu. Tā nav tikai sociālā politika – tā ir investīcija cilvēku veselībā un valsts attīstībā. Starptautiskie veselības ekonomikas pētījumi liecina, ka katrs eiro, kas ieguldīts medikamentu pieejamībā, var radīt līdz pat septiņu eiro ieguvumu ekonomikai, jo cilvēki retāk nonāk slimnīcās, ilgāk saglabā darbspējas un dzīvo veselīgāku dzīvi."
Farmaceita pakalpojuma maksas segšana ir turpinājums zāļu pieejamības uzlabošanas pasākumiem un recepšu zāļu cenu veidošanas modelim, kas stājās spēkā 2025. gada 1. janvārī. Pirmie rezultāti liecina, ka iedzīvotāju izdevumi par medikamentiem ir samazinājušies – analizējot 200 biežāk izrakstīto recepšu zāļu cenas, to vidējā cena aptiekās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājusies par 17 %. Visizteiktākais cenu kritums novērots medikamentiem, kuru cena pārsniedz 10 eiro.
Vienlaikus reformas izvērtēšanā tika identificēts, ka papildu atbalsts nepieciešams tieši lētāko recepšu zāļu segmentā, kur farmaceita pakalpojuma maksa veido salīdzinoši lielāku daļu no kopējās cenas. Tāpēc no 1. jūlija valsts pārņem šīs maksas segšanu pacientiem, kuri iegādājas recepšu zāles līdz 10 eiro vērtībā.
Savukārt no 2025. gada 1. septembra valsts farmaceita pakalpojuma maksu segs arī personām ar I grupas invaliditāti neatkarīgi no recepšu zāļu cenas.
Veselības ministrija aicina iedzīvotājus izmantot pieejamo atbalstu un atgādina, ka laicīgi un pareizi lietoti medikamenti var būtiski uzlabot ārstēšanas rezultātu, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu par piemērotākajiem ārstēšanās risinājumiem.
Jau ziņots, ka 2025. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns uzcenojuma modelis recepšu zālēm. Reforma radīja caurspīdīgu cenu veidošanas sistēmu, ieviešot fiksētu uzcenojumu mehānismu gan lieltirgotavām, gan aptiekām, un nosakot, ka ražotāja cena Latvijā nedrīkst pārsniegt Lietuvas un Igaunijas līmeni.