Nepatīkams ķermeņa aromāts: kad tas ir normāli un kad - nopietnas slimības vēstnesis
Katram ir savs ķermeņa aromāts, un tā ir normāla parādība. Ja mēs neciešam kāda cilvēka aromātu, tas nebūt nenozīmē, ka šis cilvēks "smird". Problēma rodas tikai tad, ja smaka ir patiešām spēcīga vai nepatīkama, un reizēm tā ir nopietnas slimības priekšvēstnesis.
Tas ir normāli, ka cilvēku ķermeņa aromāti ir atšķirīgi, atsaucoties uz dermatoloģi un bestselleru autori Jaelu Adleri, ziņo Focus.de.
"Galu galā tas mums palīdz, piemēram, izvēloties partneri. Ja mēs neciešam kāda cilvēka aromātu, tas nebūt nenozīmē, ka šis cilvēks "smird". Tas varētu vienkārši nozīmēt, ka starp mums nav labas ķīmijas," viņa atzīmē.
Pēc J. Adleres teiktā, daudzi cilvēki uztraucas, ka viņu intīmā zona "smird". Taču arī šeit viņa mierina: intīmajā zonā mums ir aromātu dziedzeri, kas darbojas kā sava veida mūsu ķermeņa "mārketinga instruments", kas paredzēts potenciālo partneru piesaistīšanai.
Kāpēc ķermeņa aromāts varētu būt nepatīkams?
Problēma rodas tikai tad, ja aromāts ir patiešām spēcīgs vai nepatīkams. To bieži izraisa nepareiza kopšana: sārmainas ziepes vai agresīvi mazgāšanas līdzekļi, kas bojā ādas dabisko skābo aizsargslāni, kas var izraisīt baktēriju augšanu un nepatīkamas smakas. Arī sintētisks apģērbs veicina nepatīkamas smakas, jo tas aiztur baktērijas un bieži vien to var mazgāt tikai zemā temperatūrā.
Ūdens un etiķis palīdz
Var palīdzēt maiga mazgāšana – vēlams, tikai ar ūdeni vai maigu, pH neitrālu dušas želeju. Pārbaudīts mājas līdzeklis ir etiķūdens: vienkārši pievienojiet vienu vai divas ēdamkarotes ābolu sidra etiķa litram ūdens. Tas maigi attīra ādu un kavē smakas izraisošo baktēriju vairošanos.
Dažas smakas var liecināt par nopietnām slimībām
Tomēr ne katru ķermeņa smaku izraisa slikti higiēnas ieradumi. Daži nepatīkami aromāti var brīdināt arī par nopietnām slimībām. "Ārsta deguns vienmēr ir iesaistīts arī izmeklēšanā," skaidro Jaela Adlere. Tas nozīmē, ka, izmeklējot pacientus, ārsti pamana arī viņu smaku un to novērtē.
Piemēram, cilvēka ķermeņa sliktais aromāts var liecināt par vielmaiņas slimībām vai audzējiem. Tāpēc, ja, neskatoties uz labu higiēnu, pēkšņi vai pastāvīgi rodas neparasts ķermeņa aromāts, jākonsultējas ar ārstu – dažreiz smaka ir svarīgs brīdinājuma signāls, kuru raida organisms.