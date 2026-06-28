Kāpēc ekstremāls karstums izraisa dusmas, un kā smadzenes reaģē uz svelmi
Ekstremāls karstums kaitē ne tikai mūsu fiziskajai veselībai, bet atstāj arī būtiskas sekas uz psihi, izraisot dažādas reakcijas – no trauksmes un nervozitātes līdz pat pēkšņiem agresijas uzliesmojumiem.
Cilvēki kļūst agresīvāki
"Pētījumi liecina, ka tveicīgās dienās cilvēki kļūst agresīvāki un biežāk iesaistās konfliktos uz ceļa. Tāpat pieaug vardarbības gadījumu skaits, un neatliekamās palīdzības nodaļās daudz biežāk vēršas pacienti ar psihiskās veselības saasinājumiem," "Euronews Health" skaidro Klīvlendas klīnikas psiholoģe Sjūzana Albersa.
Viņa norāda, ka pārkarstot cilvēks jūtas fiziski slikti. "Kad izjūtam fizisku diskomfortu, mums zūd pacietība, kļūstam aizkaitināmāki un emocionāli reaģējam daudz asāk," skaidro eksperte. Psiholoģe norāda: ja smadzenes strādā pastiprinātā režīmā un piedzīvo karstuma stresu, cenšoties atdzesēt organismu, tām atliek mazāk resursu miera un koncentrēšanās spēju saglabāšanai.
Svelmes laikā vissvarīgākais ir uzturēt optimālu šķidruma līmeni organismā. Mediķi nerimst atgādināt par nepieciešamību dzert daudz ūdens. Arī Pasaules Veselības organizācija (PVO) atgādina – ieteicams izdzert vienu glāzi ūdens stundā, dienā patērējot vismaz divus līdz trīs litrus šķidruma. Dehidratēts organisms nespēj pilnvērtīgi regulēt savu temperatūru, un tas var izraisīt miegainību, reiboņus un galvassāpes, būtiski ietekmējot arī smadzeņu darbību.
"Pat neliels šķidruma trūkums ietekmē tās smadzeņu daļas, kas atbild par uzmanību, lēmumu pieņemšanu un emocijām. Cilvēks var izjust pastiprinātu trauksmi, apjukumu vai aizkaitināmību vēl pirms vispār apjauš, ka viņam slāpst," brīdina psiholoģe.
Vienkārši veidi, kā sev palīdzēt
Malkot vēsus dzērienus. Var pielikt aukstu dvieli vai ledus kompresi ķermeņa zonām, kur asinsvadi atrodas tuvu ādai (piemēram, pie kakla, plaukstu locītavām un potītēm). Tāpat ieteicams mainīt vidi. "Pārkaršana var radīt sajūtu, ka smadzenes ir pārslogotas ar stimuliem. Ja pamanāt, ka kļūstat nervozs, trauksmains vai jūtaties emocionāli pārsātināts, dodieties uz vēsākām telpām," iesaka Albersa.
Tāpat būtiska nozīme ir pilnvērtīgam miegam. Naktī organismam ir jāatjaunojas. Ja gaisa temperatūra nekrītas, pilnvērtīga atgūšanās nenotiek un ķermenis turpina strādāt pārslodzes režīmā.
"Miega laikā pazeminās mūsu iekšējā ķermeņa temperatūra, atpūšas sirds un asinsvadu sistēma, un svelmainajā dienā uzkrātais stress pamazām gaist," skaidro eksperts.
Slikts miegs ir vēl viens būtisks faktors, kas provocē garastāvokļa svārstības un emocionālo nestabilitāti. Pat viena negulēta vai vienkārši smaga nakts padara mūs emocionāli uzbudināmākus, nepacietīgākus un traucē adekvāti reaģēt uz ikdienas kairinātājiem.
Cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem ir neaizsargātāki
Cilvēki, kuriem jau ir diagnosticētas psihiskās veselības problēmas, uz ekstremālu svelmi reaģē vēl saasinātāk. Iepriekš veikti pētījumi apliecina, ka karstumam ir gan tūlītēja, gan aizkavēta ietekme – tas paaugstina pašnāvību risku, saasina šizofrēnijas, trauksmes un depresijas simptomus, kā arī pastiprina traucējumus, kas saistīti ar psihoaktīvo vielu lietošanu.
"Cilvēki ar trauksmes traucējumiem svelmi var uztvert īpaši saasināti, jo daudzas pārkaršanas fiziskās izpausmes – paātrināta sirdsdarbība, svīšana, elpas trūkums – spēcīgi atgādina panikas vai trauksmes simptomus. Tas var iedarbināt apburto loku, kad viens stāvoklis pastiprina otru," skaidro Albersa.
Viņa piebilst, ka atsevišķi medikamenti, tostarp daži antidepresanti, stimulanti, antihistamīna līdzekļi un zāles asinsspiediena mazināšanai, var apgrūtināt organisma dabisko atdzišanu vai palielināt dehidratācijas risku. Turklāt pārkaršanas vai šķidruma trūkuma apstākļos atsevišķas terapijas var kļūt mazāk efektīvas vai pat paaugstināt blakusparādību risku.