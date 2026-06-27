26. jūnijā E-veselības sistēmai vairāku stundu garumā bija darbības traucējumi, ko izraisīja SIA "Tet" optikas kabeļu bojājumi.
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Šodien 17:05
E-veselība atkal darbojas
E-veselības darbība ir pilnībā atjaunota piektdien, 26. jūnijā, kā rezultātā atkal ir iespējams izrakstīt e-receptes, e-nosūtījumus un aptiekā iegādāties recepšu zāles, pavēstīja Latvijas Digitālās veselības centra (LDVC) pārstāve Zane Gorškova.
Viņa skaidro, ka piektdien E-veselības sistēmai vairāku stundu garumā bija darbības traucējumi, ko izraisīja SIA "Tet" optikas kabeļu bojājumi.
Gorškova norāda, ka piektdien būvdarbu laikā pie Mūkusalas apļa tika bojāti divi maģistrālie "Tet" optikas kabeļi, tādējādi ietekmējot arī E-veselības darbības nepārtrauktību. Kamēr "Tet" palīdzības dienests veica kabeļu atjaunošanas darbus, E-veselības darbības atjaunošanai tika piemērots pagaidu risinājums, lai datu apmaiņu novirzītu caur citiem kanāliem. Tādējādi E-veselības darbība tika atjaunota pirms optikas kabeļu bojājumu novēršanas.
"Tet" informēja, ka bojāto optikas kabeļu remontdarbi tika pabeigti piektdien plkst. 22.