“Gan jau pāries” - piecas ausu, kakla un deguna sūdzības, kuras nevajadzētu ignorēt
Otolaringologs dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne skaidro, kuras ausu, kakla un deguna sūdzības nevajadzētu norakstīt uz saaukstēšanos, nogurumu vai cerību, ka tās pāries pašas no sevis.
Cilvēki bieži domā, ka pie LOR ārsta jādodas tikai tad, kad situācija kļuvusi nopietna. Aizlikts deguns vairākas nedēļas, atkārtotas ausu sāpes bērnam vai krākšana, kas traucē apkārtējiem, nereti tiek uztvertas kā sīkas neērtības, ar kurām vienkārši jāsadzīvo.
Tomēr tieši šādas ikdienā bieži sastopamas sūdzības var signalizēt par problēmām, kurām nepieciešama precīzāka diagnostika. Jo agrāk tiek noskaidrots cēlonis, jo skaidrāks kļūst arī turpmākais rīcības plāns – novērošana, medikamentoza terapija, papildu izmeklējumi vai atsevišķos gadījumos arī ķirurģiska ārstēšana.
Operējošss otolaringologs, LORENT klīnikas vadītājs dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne ikdienā sastop daudz pacientu, kuri pēc vizītes atzīst, ka “vajadzēja atnākt ātrāk.” Viņš nosauc piecas situācijas, kurās konsultāciju pie LOR speciālista nevajadzētu atlikt.
1. Deguns ir aizlikts ilgāk nekā dažas nedēļas
Ja deguns ilgstoši neelpo brīvi un tas nav saistīts tikai ar īslaicīgu saaukstēšanos, ir vērts noskaidrot iemeslu. Aizlikts deguns var būt saistīts ar alerģisku iekaisumu, hronisku gļotādas tūsku, deguna starpsienas deformāciju, palielinātām deguna gliemežnīcām vai deguna polipiem.
Svarīgākais ir nevis gadiem lietot deguna pilienus vai pierast pie sliktas elpošanas, bet saprast, kas šo problēmu izraisa. LOR ārsts var veikt deguna un aizdegunes endoskopisku izmeklēšanu, izvērtēt gļotādu un deguna anatomiju, kā arī nepieciešamības gadījumā nozīmēt papildu izmeklējumus.
“Cilvēki ļoti bieži pierod pie aizlikta deguna un sāk to uztvert kā normu. Taču elpošana caur degunu ietekmē miegu, fizisko slodzi, koncentrēšanos un pašsajūtu kopumā. Jo precīzāk saprotam cēloni, jo mērķtiecīgāk varam palīdzēt,” skaidro dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne.
2. Bērnam atkārtojas vidusauss iekaisumi vai pasliktinās dzirde
Ja bērnam atkārtojas vidusauss iekaisumi, bieži veidojas šķidrums aiz bungplēvītes vai rodas aizdomas, ka dzirde vairs nav tik laba kā iepriekš, šīs sūdzības nevajadzētu atstāt bez ievērības.
Viens no biežākajiem iemesliem ir adenoīdi jeb palielināta aizdegunes mandele, kas var traucēt normālu vidusauss ventilāciju. Rezultātā aiz bungplēvītes uzkrājas šķidrums, kas var pasliktināt dzirdi pat tad, ja bērnam nav sāpju vai citu izteiktu sūdzību.
Dzirde agrīnā vecumā ir cieši saistīta ar runas un valodas attīstību. Tāpēc svarīgi pievērst uzmanību pazīmēm, kas var liecināt par dzirdes traucējumiem. Bērns var biežāk pārprasīt teikto, skatīties multfilmas skaļāk, šķist neuzmanīgs vai runāt mazāk, nekā būtu sagaidāms attiecīgajā vecumā.
LORENT klīnikā bērniem pieejamas otolaringologa konsultācijas, deguna un aizdegunes endoskopija, dzirdes pārbaudes un, ja nepieciešams, arī audiologopēda konsultācija. Mērķis ir savlaicīgi noskaidrot sūdzību cēloni un sniegt vecākiem skaidru un saprotamu rīcības plānu.
3. Krākšana apvienojas ar nogurumu vai elpas pauzēm miegā
Krākšana pati par sevi ne vienmēr liecina par slimību. To var veicināt aizlikts deguns, gulēšana uz muguras, alkohola lietošana, nogurums vai liekais svars. Taču krākšanu nevajadzētu uztvert tikai kā neērtu skaņu, ja tai pievienojas elpas pauzes, nemierīgs miegs, rīta galvassāpes, izteikta miegainība dienā vai sajūta, ka miegs nav devis atpūtu.
Šādās situācijās nepieciešams noskaidrot, vai nav miega elpošanas traucējumu, tostarp obstruktīvas miega apnojas. LOR ārsts palīdz noteikt, vai elpošanas traucējumus rada deguna, aizdegunes, rīkles vai citi augšējo elpoceļu faktori. Ja nepieciešams, tiek nozīmēta mājas poligrāfija – izmeklējums, ko pacients veic sev ierastā vidē mājās.
“Cilvēki bieži saka – visi taču krāc. Taču ir būtiska atšķirība starp neregulāru krākšanu un situāciju, kad miega laikā elpošana atkārtoti apstājas vai kļūst nepietiekama. To ir iespējams objektīvi izvērtēt,” uzsver dr. Vīksne.
4. Pēkšņi pasliktinās dzirde vai sākas izteikts reibonis
Pēkšņs dzirdes pasliktinājums, īpaši vienā ausī, nav situācija, kurā vajadzētu gaidīt vairākas dienas, cerot, ka viss pāries pats no sevis. Jo ātrāk tiek noskaidrots cēlonis un uzsākta ārstēšana, jo lielākas ir iespējas palīdzēt.
Arī reibonis var būt saistīts ar iekšējās auss un līdzsvara sistēmas darbības traucējumiem. Ja reibonis atkārtojas, ir saistīts ar galvas kustībām vai to pavada nestabilitāte, slikta dūša, troksnis ausīs vai dzirdes izmaiņas, nepieciešama speciālista konsultācija.
Neirootolaringologa konsultācija un vestibulārās sistēmas izmeklēšana palīdz noteikt, vai sūdzību cēlonis saistīts ar iekšējās auss darbību vai nepieciešama cita speciālista iesaiste.
Ja pēkšņam reibonim pievienojas runas traucējumi, sejas asimetrija, vājums vienā ķermeņa pusē, redzes traucējumi vai samaņas traucējumi, nekavējoties jāmeklē neatliekamā medicīniskā palīdzība.
5. Balss ir aizsmakusi ilgāk nekā divas nedēļas
Aizsmakums pēc saaukstēšanās, balss pārslodzes vai intensīvas runāšanas bieži pāriet dažu dienu laikā. Taču, ja balss ir aizsmakusi ilgāk par divām nedēļām, ieteicams apmeklēt LOR ārstu.
Ieilgušas balss izmaiņas var būt saistītas ar balss saišu pārslodzi, mezgliņiem, polipiem, refluksa izraisītu kairinājumu vai citiem balsenes stāvokļiem. LOR ārsts var veikt balsenes endoskopisku apskati, lai izvērtētu balss saišu stāvokli un noteiktu piemērotāko ārstēšanas taktiku.
Dažkārt pietiek ar balss režīmu un paradumu maiņu, citkārt nepieciešama medikamentoza terapija, audiologopēda iesaiste vai cita ārstēšana.
Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar balsi – pedagogiem, lektoriem, dziedātājiem, vadītājiem un klientu apkalpošanas speciālistiem. Balss ir darba instruments, un ilgstošu aizsmakumu nevajadzētu vienkārši paciest.
Viena vizīte var dot skaidrību
LOR sūdzības bieži sākas nemanāmi – ar aizliktu degunu, atkārtotu iekaisumu, krākšanu, reiboni vai nelielām dzirdes izmaiņām. Taču tieši savlaicīga diagnostika ļauj saprast, vai runa ir par pārejošu problēmu vai stāvokli, kam nepieciešama ārstēšana.
Nereti viena vizīte pie speciālista sniedz atbildes, kuras cilvēks meklējis mēnešiem vai pat gadiem.
LORENT klīnikā Mežaparkā ausu, kakla un deguna veselības jautājumi tiek izvērtēti vienuviet – no konsultācijas un endoskopiskās izmeklēšanas līdz dzirdes pārbaudēm, vestibulometrijai, mājas poligrāfijai, audiologopēda konsultācijām un ķirurģiskai ārstēšanai, ja tāda nepieciešama.
Klīniku vada operējošs otolaringologs dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne. LORENT pieeja balstās uz precīzu diagnostiku, saprotamu skaidrojumu un konkrētu rīcības plānu pēc vizītes.
Bērniem klīnikā tiek nodrošināta vecumam pielāgota un saudzīga pieeja – mierīgā tempā, ar skaidru skaidrojumu un principu “pastāsti, parādi, izdari”.
LORENT – ausu, kakla un deguna klīnika
Kokneses prospekts 18A, Rīga, Mežaparks
Ārstniecības iestādes kods: 001000433
LORENT. Sadzirdēt. Saprast. Dot skaidru plānu.