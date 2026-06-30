Nosaukts galvenais vēža riska faktors - un tā nav smēķēšana, alkohols vai saule
Ja cilvēkiem jautā, kas izraisa vēzi, visbiežāk tiek minēta smēķēšana, alkohola lietošana vai pārmērīga uzturēšanās saulē.
Taču patiesībā galvenais un vienlaikus neizbēgamais vēža riska faktors ir novecošana. Tā kā sabiedrība strauji noveco, veselības aprūpes sistēmai arvien steidzamāk jāpielāgo onkoloģiskā ārstēšana gados vecāku pacientu vajadzībām.
Tā kā vēzis ir viena no izplatītākajām saslimšanām gados vecāku cilvēku vidū, eksperti uzskata, ka pienācis laiks nopietni domāt par to, kā nodrošināt šiem pacientiem iespējami labāko ārstēšanu.
Pēc zinātnieku un ārstu vērtējuma pašreizējā situācija nav apmierinoša, taču vienlaikus tā paver plašas iespējas jauniem risinājumiem un inovācijām.
Ārstēšanas vadlīnijas iesaka veikt geriatrisko izvērtēšanu
Starptautiskās ārstēšanas vadlīnijas, tostarp Amerikas Klīniskās onkoloģijas biedrības (ASCO) ieteikumi, paredz, ka visiem gados vecākiem pacientiem pirms lēmuma pieņemšanas par vēža ārstēšanu jāveic visaptveroša geriatriskā izvērtēšana.
Sadarbība ar geriatru ļauj onkologam un pacientam kopīgi pārrunāt gaidāmo ārstēšanu. Tiek izvērtēts, kā vēža terapija var ietekmēt pacienta kognitīvās spējas, ikdienas dzīvi, paredzamo dzīves ilgumu un citas saslimšanas, kas jau bijušas pirms vēža diagnozes noteikšanas.
Svarīgi, ka geriatriskā pieeja ir vērsta uz to, kas pašam pacientam ir vissvarīgākais. Tā palīdz ārstēšanas lēmumus saskaņot ar gados vecāku cilvēku vēlmēm un viņu tuvinieku vai aprūpētāju iespējām sniegt atbalstu.
Lai gan vēža diagnostikā pacientiem tiek veikti daudzi izmeklējumi un analīzes, pētījumi liecina, ka tie ne vienmēr spēj atklāt slēptās veselības problēmas tik precīzi kā specializēta geriatriskā izvērtēšana.
Palīdz samazināt izmaksas un saglabāt dzīves kvalitāti
Tomēr specializētas geriatriskās onkoloģijas klīnikas joprojām ir retums. Kanādā darbojas tikai dažas šādas ārstniecības iestādes. Pazīstamākās no tām ir vecākā geriatriskās onkoloģijas klīnika Monreālā un gados vecāku pacientu onkoloģijas klīnika Princeses Mārgaretas Vēža centrā Toronto, raksta "The Independent".
Šādu klīniku vērtība nav tikai pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošana. Toronto klīnikas vadītāja, zinātnieka Šabira Alibeja (Shabbir Alibhai) pētījums liecina, ka specializēta pieeja ļauj ietaupīt aptuveni 7000 ASV dolāru uz katru gados vecāku pacientu.
Ņemot vērā lielo gados vecu onkoloģisko pacientu skaitu, tas nozīmē ievērojamus ietaupījumus valsts veselības aprūpes sistēmai. Tomēr, neraugoties uz pārliecinošiem pierādījumiem, šāda ārstēšanas pieeja joprojām nav kļuvusi par ierastu praksi.
Nepieciešamību pēc jaunas sistēmas apstiprina arī zinātnieces Kristenas Hāses (Kristen Haase) pētījums, kurā tika aptaujāti vairāk nekā simts onkoloģijas jomas pārstāvju.
Gan gados vecāki pacienti, kuri saņem ārstēšanu, gan viņu tuvinieki un aprūpētāji, kā arī medicīnas darbinieki – no onkologiem līdz sociālajiem darbiniekiem – atzina, ka pašreizējā sistēma steidzami jāpapildina ar risinājumiem, kas labāk atbalstītu gados vecākus pacientus.
Kas kavē jaunu ārstēšanas modeļu ieviešanu?
Lai gan par pirmo šķērsli parasti tiek minētas izmaksas, pierādījumi par ievērojamiem finanšu ietaupījumiem šo argumentu atspēko.
Pēc ekspertu domām, galvenie šķēršļi ir:
- Speciālistu trūkums. Pieprasījums pēc geriatriem ir liels, taču jauno speciālistu skaits ir nepietiekams.
- Sistēmas inerce. Ārstēšanas modelis, kas galvenokārt balstās uz viena ārstējošā ārsta darbu, būtiski nav mainījies vairāk nekā 30 gadus. Sistēmā ir vieglāk ieviest jaunas pretvēža zāles nekā mainīt visu ārstēšanas organizācijas modeli.
- Vecuma diskriminācija. Situāciju raksturo šāds salīdzinājums: "Iedomāsimies, ka bērni ar vēža diagnozi nevarētu nokļūt pie pediatra. Tas visus sašutinātu. Taču mēs samierināmies ar līdzīgu situāciju, ja runa ir par gados vecākiem cilvēkiem."
Tā kā tuvākajos gados strauji pieaugs to senioru skaits, kuriem tiks diagnosticēts vēzis, nav reāli nodrošināt specializētu geriatrisko onkoloģisko aprūpi pilnīgi visiem.
Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi veidot inovatīvus ārstēšanas modeļus, kas paredzēti tiem pacientiem, kuriem tie nepieciešami visvairāk – visneaizsargātākajiem cilvēkiem, kuru dzīves kvalitāti pielāgota ārstēšana var uzlabot visbūtiskāk. Tieši šāda mērķtiecīga pieeja sniegs arī vislielāko ekonomisko ieguvumu.