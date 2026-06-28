Vai esam mainījušies 100 gadu laikā? Saulkrastu iedzīvotājus aicina kļūt par daļu no vēstures, piedaloties antropoloģiskajā pētījumā
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki 21. un 22. jūlijā Saulkrastu sporta centrā aicina visa vecuma vietējos iedzīvotājus piedalīties vērienīgā antropoloģiskā pētījumā, kura laikā iegūtie dati tiks salīdzināti ar vēsturiskiem mērījumiem, kas fiksēti pirms teju simts gadiem, informē projekta rīkotāji.
"Jēkaba Prīmaņa Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās izpētes projekts" tika sākts 2024. gadā. Tas ir turpinājums ievērojamā latviešu antropologa profesora Jēkaba Prīmaņa darbam – viņš 20. gadsimta 30. gados organizēja plašas ekspedīcijas, lai pētītu Latvijas iedzīvotājus dažādos novados, tostarp Vidzemes jūrmalā. Pētījumu vada RSU profesors Jānis Vētra.
Piedaloties pētījumā, iedzīvotāji varēs ne tikai dot ieguldījumu zinātnē, bet arī iegūt vērtīgu informāciju par savu un savu bērnu veselības stāvokli. Mērījumu laikā tiks noteikts auguma garums, ķermeņa apkārtmēri, pēdas garums, plecu platums un roku garums, tādējādi palīdzot konstatēt varbūtējas balsta un kustības aparāta problēmas. Tāpat tiks veikta visa ķermeņa 3D skenēšana, asinsspiediena mērīšana un plaušu veselības rādītāju noteikšana. Pilngadīgajiem dalībniekiem būs iespēja nodot asinis ģenētikas pētījumiem.
Kā skaidro RSU pētnieki, projekta mērķis ir analizēt sabiedrības veselības stāvokli kopumā un novērot mūsdienu tendences, paralēli informējot katru dalībnieku par viņa individuālo fizisko veselību. Salīdzinot jaunos datus ar pirms gadsimta iegūtajiem Prīmaņa ekspedīciju rezultātiem, pētnieki iegūs unikālu materiālu analīzei par Latvijas iedzīvotāju fiziskajām izmaiņām laika gaitā.
Būtiska projekta sastāvdaļa ir arī demogrāfijas, mobilitātes un piesaistes savam novadam izpēte. Dalībniekiem būs jāaizpilda speciāli sagatavotas anketas, ko palīdzēs veikt Latvijas Kultūras akadēmijas studenti.
Pētījumā īpaši tiek gaidītas ģimenes ar bērniem, kuri jau spēj staigāt, kā arī seniori. Bērniem līdz 18 gadu vecumam nepieciešama klātesošu vecāku vai pilnvarotu personu piekrišana.
Visus mērījumus veiks sertificēti veselības aprūpes speciālisti. Rīkotāji aicina izvēlēties apģērbu un apavus, kas ir viegli novelkami, un parūpēties par piegulošu apakšveļu, jo mērīšanas procesā virsdrēbes būs jānovelk. Iepriekšēja pieteikšanās dalībai pētījumā nav nepieciešama, un mērījumi notiks rindas kārtībā, tāpēc jārēķinās ar iespējamu uzgaidīšanu. Viena cilvēka izpētei nepieciešamas vidēji 30 minūtes.