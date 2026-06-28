Krējums, ledus vai alveja? Kā pareizi ārstēt saules apdegumu
Vasarā saules apdegumus gūst ne tikai tie, kuri visu dienu pavada pludmalē. Dažkārt pietiek ar pāris stundām dārzā, pastaigā vai laivu braucienā, lai vakarā āda kļūtu sarkana un sāpīga. Par to, vai apdegumu tiešām palīdz ārstēt krējums un kā rīkoties, lai āda sadzītu ātrāk, joprojām valda daudz mītu.
Mīts: uz apdegušas ādas jāsmērē krējums
Šis ir viens no populārākajiem tautas padomiem, taču ārsti to neiesaka. Krējums neveicina ādas dzīšanu, bet taukainā kārta var aizturēt siltumu ādā un pat palielināt diskomfortu. Turklāt piena produkti nav sterili, tāpēc uz bojātas ādas tie var radīt papildu kairinājumu.
Daudz labāk izvēlēties mitrinošu krēmu bez smaržvielām vai alvejas gelu, kas paredzēts tieši ādas nomierināšanai.
Vai palīdz ledus?
Ledu nevajadzētu likt tieši uz apdegušās ādas. Pārāk liels aukstums var vēl vairāk bojāt jau cietušo ādu. Labāk izvēlēties vēsu dušu vai uzlikt mitru, vēsu dvieli uz 10–15 minūtēm.
Vai drīkst pārdurt tulznas?
Tulznas darbojas kā dabiska aizsargbarjera pret infekcijām. Tās vajadzētu atstāt neskartas, līdz āda sadzīst pati.
Vai vajag dzert vairāk ūdens?
Saules apdegums izraisa iekaisumu, un organisms zaudē vairāk šķidruma. Tāpēc ir svarīgi padzerties vairāk nekā ikdienā, īpaši karstā laikā.
Vai var turpināt sauļoties?
Ja āda jau ir apdegusi, atkārtota uzturēšanās saulē tikai padziļinās bojājumu. Kamēr apsārtums nav pārgājis, ieteicams uzturēties ēnā un valkāt vieglu apģērbu, kas nosedz apdegušās vietas.
Vai pēc apdeguma āda pārvērtīsies skaistā iedegumā?
Tas ir vēl viens izplatīts mīts. Apdegums nenozīmē "labāku iedegumu" – tas ir ādas bojājums. Bieži pēc apsārtuma āda sāk lobīties, un bojātās šūnas tiek aizstātas ar jaunām.
Kad jādodas pie ārsta?
Medicīnisku palīdzību vajadzētu meklēt, ja:
- apdegums ir ļoti plašs;
- izveidojušās daudzas tulznas;
- ir paaugstināta temperatūra, drebuļi vai slikta pašsajūta;
- parādās stiprs reibonis, vemšana vai ģībšana;
- apdegumu guvis mazs bērns.
Pieci triki, kas palīdzēs ādai atgūties ātrāk
- Pēc vēsas dušas uzklāj mitrinošu krēmu, kamēr āda vēl ir nedaudz mitra.
- Valkā brīvu kokvilnas apģērbu, kas nekairina ādu.
- Dzer pietiekami daudz ūdens visas dienas garumā.
- Izvairies no karstām vannām un pirts, līdz āda sadzijusi.
- Nākamajās dienās lieto saules aizsargkrēmu ar SPF 30 vai augstāku, pat ja ārā nav ļoti karsts.
Speciālisti atgādina, ka katrs saules apdegums palielina ādas priekšlaicīgas novecošanās un ādas vēža risku, tāpēc vislabākā ārstēšana joprojām ir profilakse – ēna, cepure un saules aizsargkrēms.