Redzes speciālisti skaidro, kā pasargāt bērna redzi digitālajā laikmetā
Bērnu tuvredzības jeb miopijas gadījumu skaits pasaulē strauji pieaug. Speciālisti prognozē, ka līdz 2050. gadam tā varētu skart aptuveni 40 % bērnu un jauniešu. Arī Latvijā tuvredzība kļūst arvien aktuālāka problēma, tomēr mūsdienās ir pieejami risinājumi, kas palīdz būtiski palēnināt tās progresēšanu.
Kas ir miopija?
Miopija jeb tuvredzība rodas, kad bērna acs ābols aug pārāk strauji un kļūst garāks nekā nepieciešams. Tādēļ attāli objekti kļūst neskaidri un izplūduši. Jo agrāk tuvredzība sāk attīstīties, jo lielāks risks, ka tā progresēs līdz augstas pakāpes miopijai. Svarīgi saprast, ka tuvredzība nav tikai redzes asuma problēma. Augstas pakāpes miopija nākotnē var palielināt dažādu acu slimību risku, tostarp tīklenes bojājumu, glaukomas un citu nopietnu redzes traucējumu attīstību.
Kāpēc bērni kļūst tuvredzīgi?
Tuvredzības attīstību ietekmē gan ģenētika, gan dzīvesveids. Ja viens no vecākiem ir tuvredzīgs, bērnam risks ir aptuveni divreiz lielāks, bet, ja tuvredzīgi ir abi vecāki – pat piecas reizes lielāks. Tomēr nozīmīga loma ir arī ikdienas paradumiem: pārāk mazam laikam ārā, ilgstošai redzes slodzei tuvumā un biežai viedierīču lietošanai.
Stellest – inovatīvs risinājums bērnu tuvredzības kontrolei
Pasaules redzes aprūpes līdera EssilorLuxottica izstrādātās Stellest briļļu lēcas ir radītas tieši bērnu tuvredzības kontrolei. Tās ir pirmās un pašlaik vienīgās šāda veida briļļu lēcas, ko apstiprinājusi ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA).
Lēcu darbības pamatā ir unikāla H.A.L.T. tehnoloģija, kas palīdz radīt īpašu perifēro miopisko defokusu un palēnināt acs pārmērīgu augšanu. Klīniskie pētījumi liecina, ka divu gadu laikā bērniem tuvredzības progresēšana var palēnināties vidēji pat par 71 %.
Tagad pieejamas arī jaunākās paaudzes Stellest 2.0. lēcas, kuru efektivitāte ir vēl augstāka. Pētījumos pierādīts, ka bērniem, kuri lietoja Stellest 2.0., acs ass garuma pieaugums bija gandrīz divas reizes lēnāks nekā bērniem ar pirmās paaudzes Stellest lēcām.
Ar lēcām vien nepietiek
Lai sasniegtu labākos rezultātus, svarīgi ievērot arī veselīgus redzes paradumus. Speciālisti iesaka bērnam brilles nēsāt visas dienas garumā, katru dienu vismaz divas stundas pavadīt ārā, ierobežot ekrānos pavadīto laiku un regulāri veikt redzes pārbaudes. Ne mazāk svarīga ir arī pareiza briļļu pielāgošana. Ietvaram jābūt vieglam, stabilam un atbilstošam bērna sejas formai, lai lēcas darbotos maksimāli efektīvi.
Neatlieciet redzes pārbaudi
Ja jūsu bērnam ir 7 gadi vai vairāk, viņš jau nēsā brilles vai ir sūdzības par redzi, neatlieciet redzes pārbaudi uz rudeni un pierakstieties Fielmann optikā uz redzes pārbaudi jau tagad! Savlaicīgi atklāta tuvredzība un piemērots risinājums var būtiski ietekmēt bērna redzes veselību nākotnē.
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