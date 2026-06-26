Populārākais vitamīns pret zobu jutīgumu un smaganu asiņošanu
Ir klāt ilgi gaidītā vasara – pludmales, “vējš matos”, minikleitiņu, saldējuma un atsvaidzinošo dzērienu sezona. Tā vien gribas smaidīt un ļauties bezrūpīgam priekam, bet… Mani zobi ir kļuvuši ļoti jutīgi – ik reizi, tos tīrot, smaganas asiņo, lai gan lietoju vismīkstāko zobu birsti. Kāpēc tā? Varbūt kāds zobs ir caurs?
Steigšus devos meklēt atbildes pie savas zobārstes. Viņa veica rūpīgu mutes dobuma apskati, apliecināja, ka zobi ir veseli, caurumu nav, bet – ir smaganu iekaisums. Daktere jautāja, vai ikdienā pietiekamā daudzumā uzņemu C vitamīnu saturošus produktus, jo tieši C vitamīns ir atbildīgs par zobu un smaganu veselību. Nācās atzīt, ka manā ēdienkartē patiešām nav daudz C vitamīnu saturošu produktu, jo, piemēram, ēdot citrusaugļus, zobi ir kā “nolobīti”, arī papildus C vitamīnu sen vairs nelietoju, jo manam kuņģim nepatīk skābi produkti. Atceros, ka bērnībā mamma gan deva man dzeltenās askorbīnskābes bumbiņas.
Zobārste strikti ieteica tomēr uzņemt papildu C vitamīnu, ja vēlos “sakārtot” savu mutes veselību. Viņa uzsvēra, ka mūsdienās C vitamīns ir pieejams arī bezskābes formā (L-askorbīnskābe), un ieteica man izvēlēties tādu, kas ir kopā ar bioflavonoīdiem, jo smaganu veselībai ļoti labs ir rutīns. To vispār vajadzētu lietot kampaņveidā – gadā trīs mēnešus pēc kārtas.
Zobārste pastāstīja, ka pasaulē ir veikti dažādi pētījumi, kas apliecina, ka smaganu asiņošana, kas ir mikrovaskulāra trausluma izpausme, ir C vitamīna deficīta pazīme. Par saikni starp smaganu asiņošanu un C vitamīna līmeni tika runāts jau pirms vairāk nekā 30 gadiem – jau 1986. un 1991. gadā bija publicēti pētījumi, kas identificēja smaganu asiņošanu kā C vitamīna līmeņa bioloģisko marķieri.
Vēlāk mājās, papētījusi internetā pieejamo informāciju par C vitamīna saikni ar mutes veselību, atradu kādu pētījumu, kas veikts ASV. Pētījuma autors Filips Hujoels, kurš ir praktizējošs zobārsts un profesors, kas pēta mutes veselību, iesaka regulāri (!) sekot līdzi C vitamīna uzņemšanai, gan uzturā iekļaujot neapstrādātus pārtikas produktus, piemēram, lapu kāpostus, papriku vai kivi, gan uzņemt C vitamīnu papildus. [1]
Izlasīju, ka rutīnam, kas ir pazīstams arī kā P vitamīns un ir plaši izplatīts dabā (augu saknēs, kātos, lapās, ziedos, augļos un sēklās), ir plaša ārstnieciskā ietekme – tas stiprina kapilārus un mazina asinsvadu sieniņu caurlaidību, novērš un ārstē smaganu asiņošanu, iedarbojas kā antioksidants. [2]
Interesanti, ka lielākā daļa augu un dzīvnieku var sintezēt C vitamīnu no D-glikozes un D-galaktozes, taču cilvēkiem un dažām dzīvnieku sugām (piemēram, pērtiķiem, jūrascūciņām, sikspārņiem un putniem) nav enzīma L-gulonolaktona oksidāzes, un tie nespēj radīt C vitamīna endogēnās formas. Šī iemesla dēļ cilvēkiem C vitamīns ir jāuzņem ar uzturu un/vai papildus jālieto uztura bagātinātāji. Jo C vitamīna deficīts var izraisīt ne tikai smaganu asiņošanu, bet padarīt sausu arī ādu, radīt brūču dzīšanas traucējumus un veicināt vaļēju čūlu veidošanos ādā, kā arī izraisīt nogurumu un depresiju.
Turklāt C vitamīns cilvēka organismā netiek uzkrāts – tieši tāpēc tas ir jālieto regulāri. Visvairāk C vitamīna ir svaigos dārzeņos, piemēram, brokoļos, zaļajos un sarkanajos piparos, tomātos, zaļajos lapu dārzeņos, ziedkāpostos un kāpostos. Ar C vitamīnu bagāti ir arī apelsīni, ananasi, papaijas, avenes, citroni, zemenes, ķirši, greipfrūti un arbūzi.
Pētījumos pierādīts, ka C vitamīnam var būt būtiska nozīme kariesa attīstības novēršanā, jo starp C vitamīnu un Streptococcus mutans pastāv no koncentrācijas atkarīga inhibējoša iedarbība – S. mutans ir galvenā baktērija, kas saistīta ar kariesa attīstību, bet C vitamīns veicina kolagēna sintēzi, kas ir svarīgs proteīns zobu struktūras, atbalsta un uzturēšanas nodrošināšanai. [3]
Izpētījusi C vitamīna saikni ar zobu un mutes veselību, devos uz aptieku, lai iegādātos C vitamīnu, taujājot pēc tāda, kas ir bezskābes un kura sastāvā ir arī rutīns. Farmaceite man iedeva maigas persiku krāsas kastīti, sakot, ka manām prasībām atbilst Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produkts LYL premium C.
Tas ir bezskābes, bagātināts ar bioflavonoīdiem – kvercetīnu, rutīnu un hesperidīnu –, kam piemīt pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības. Viņa arī izstāstīja, ka organismam draudzīgais C vitamīna uzsūkšanās veids un LYLsmart™ tehnoloģija nodrošina C vitamīna iedarbību visas dienas garumā – kapsula izšķīst pamazām astoņu stundu laikā, līdz ar to organisms uzņemto vitamīnu var maksimāli izmantot. Tādējādi tiek novērsts kuņģa kairinājums un citi iespējamie gremošanas trakta traucējumi.
Turklāt divas LYL premium C kapsulas satur 1004 mg C vitamīna, kas ir ideāla deva, lai ātri atgūtu smaganu veselību. Zinošā farmaceite vēl noteica, ka kalcija askorbātam, kas veido LYLsmart™ formulu, ir ievērojami augstāka uzsūkšanās spēja nekā askorbīnskābei, ko parasti izmanto citi C vitamīna ražotāji. Man svarīgi, ka LYL premium C nesatur konservantus, dzīvnieku valsts izejvielas un ir piemērots veģetāriešiem un vegāniem.
Es savu izvēli par labu bezrūpīgai vasarai esmu izdarījusi, un tas nozīmē, ka varēšu iet tai pretim ar skaistu smaidu. Lai saule, prieks un skaists smaids raksturo arī jūsu vasaru!
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.