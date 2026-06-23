Ar mākslīgo intelektu radīta vakcīna, kuru nevajag injicēt. Tagad to testē uz cilvēkiem
Kembridžas Universitātes zinātnieki ir radījuši, viņuprāt, principiāli jauna veida vakcīnu. Interesanti, ka vakcīnas galvenā sastāvdaļa, kas pašlaik tiek testēta uz cilvēkiem, tika izveidota, lietojot tikai mākslīgo intelektu, ziņo The Conversation.
Pašlaik zinātnieki visā pasaulē strādā pie ambicioza mērķa: izveidot vienotu vakcīnu, kas aizsargātu ne tikai pret visiem zināmajiem cilvēka koronavīrusa variantiem, bet arī pret radniecīgiem sikspārņu vīrusiem, kas nākotnē varētu pāriet no dzīvniekiem uz cilvēkiem un izraisīt pandēmijas.
Izstrādā vienotu vakcīnu
Tradicionālās vakcīnas "iemāca" imūnsistēmai atpazīt vienu konkrētu vīrusu. Tomēr pastāv viena problēma – vīrusu mutācijas. Kad tie mainās, vakcīna pārstāj darboties – šī iemesla dēļ ir nepieciešams katru gadu vakcinēties pret gripu, un Covid-19 vakcīnas ir atkārtoti atjauninātas kopš 2021. gada.
Mākslīgais intelekts ļauj apiet šo problēmu. Analizējot tūkstošiem radniecīgu vīrusu ģenētiskos datus, tas var identificēt daļas, kas paliek nemainīgas dažādos celmos un, visticamāk, nemainīsies laika gaitā. Koncentrējoties uz šīm stabilajām iezīmēm, ir iespējams iegūt vakcīnu, kurai vajadzētu būt efektīvai pret visu vīrusu saimi, nevis pret vienu celmu.
Kembridžas Universitātes pētnieki ir izvēlējušies šo ceļu. Izmantojot mākslīgo intelektu, viņi pētīja sarbekovīrusu dzimtas vīrusus, kas ietver vīrusus, kas izraisa gan SARS, gan Covid, kā arī dažādus dzīvnieku koronavīrusus, meklējot kopīgas iezīmes, kas evolūcijas gaitā praktiski nav mainījušās. Šīs iezīmes kļuva par vakcīnas pamatu.
Kas atklāts izmēģinājumu laikā
Pirmā klīnisko pētījumu fāze ar cilvēkiem, kuras laikā tika vakcinēti 39 brīvprātīgie, parādīja, ka ar mākslīgo intelektu izstrādātā vakcīna spēja stimulēt imūnsistēmu ražot antivielas, kas varētu atpazīt dažāda veida sarbekovīrusus. Tehnoloģija tika atzīta par drošu un labi panesamu.
Tas ir iespaidīgs sasniegums, kas parāda, ka mākslīgais intelekts var palīdzēt izstrādāt vakcīnas, kas ir izturīgas pret vīrusu mutācijām, palīdzot cīnīties pret turpmākiem pandēmiju draudiem. Turklāt bezinjekcijas ievadīšanas sistēma (kur organismā caur ādu tiek ievadīta augstspiediena šķidruma strūkla) varētu atvieglot tās ievadīšanu un izplatīšanu visā pasaulē.
Tomēr vēl ir daudz darāmā. Lai gan šī pētījuma rezultāti ir iepriecinoši, imūnreakcija pēc vakcinācijas nav spēcīga. Tāpat vēl nav skaidrs, cik ilgi saglabāsies aizsardzība un vai būs nepieciešamas revakcinācijas devas. Turklāt ir nepieciešami plašāki pētījumi, lai noteiktu, vai vakcīna var novērst vai samazināt vīrusu infekciju izplatību reālos apstākļos.