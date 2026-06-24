Kāpēc karstā laikā guļam sliktāk un ko darīt lietas labā?
Šķiet, ka Jāņu brīvdienas šogad atnesušas sev līdzi arī svelmi. Daudzi, iespējams, būs pamanījuši, ka šādā laikā aizmigt ir grūtāk un miegs sutīgajās naktīs ir krietni trauslāks nekā citkārt. Savukārt no rīta pamostoties, nogurums ir atstājis manāmu nospiedumu uz sejas.
Arī šai problēmai ir pavisam vienkāršs skaidrojums. Lai organisms varētu sagatavoties miegam, ķermeņa temperatūrai vakarā dabiski nedaudz jāsamazinās. Karstā laikā un karstās telpās šis process notiek lēnāk, tādēļ aizmigšana var notikt ilgāk nekā ierasts. Dažkārt pietiek ar to, lai telpa būtu vien par dažiem grādiem siltāka par ierasto normu, lai arī miega kvalitāte ievērojami pasliktinātos.
"Sleep Foundation" eksperti norāda, ka karstums ietekmē ne tikai aizmigšanu, bet arī miega kvalitāti. Karstās naktīs cilvēki biežāk mostas, vairāk grozās un retāk sasniedz dziļā miega fāzi. Tieši dziļā miega laikā organisms visefektīvāk atjaunojas pēc dienas slodzes. Ja šī miega fāze tiek traucēta, nākamajā dienā var būt grūtāk koncentrēties, ātrāk rasties nogurums un pasliktināties garastāvoklis.
Lai uzlabotu miega kvalitāti karstā laikā, eksperti iesaka guļamistabu izvēdināt vēlu vakarā vai agri no rīta, kad ārā ir vēsāks. Dienas laikā vēlams aizvērt aizkarus vai žalūzijas, lai telpas mazāk uzkarstu. Tāpat ieteicams izvēlēties vieglu gultasveļu no dabīgiem materiāliem. Var palīdzēt arī remdena duša pirms pašas gulētiešanas, kas palīdzēs organismam vieglāk atdot lieko siltumu.
Speciālisti paliek pie tā, ka būtiska nozīme ir arī cilvēka paradumiem pirms miega, kurus būtu vēlams pārskatīt vismaz tad, kad ārā valda svelme.
5 lietas, ko nevajadzētu darīt pirms gulētiešanas karstā laikā
- Dzert lielu daudzumu kafijas vai enerģijas dzērienu pēcpusdienā;
- Ēst kalorijām bagātas, treknas maltītes vēlu vakarā;
- Intensīvi sportot tieši pirms naktsmiera;
- Lietot alkoholu cerībā ātrāk aizmigt;
- Doties gulēt piekarsušā, neizvedinātā telpā.