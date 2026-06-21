Mamma satraukta: iespējams, Jēkabpils slimnīcā zīdainim dozēšanai lietota netīra šļirce. Sākta izmeklēšana
Veselības inspekcija (VI) izmeklēs pacientes sūdzību par iespējamu atkārtotu vienreizlietojamās šļirces izmantošanu zāļu dozēšanai nepilnu gadu vecam bērnam Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".
Bērna māte Laima raidījumam stāstīja, ka jūnija sākumā ar mazuli nogādāta Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kur bērnam tika nozīmētas inhalējamās zāles "Ventolin". Vienā no medikamentu dozēšanai paredzētajām šļircēm viņa pamanījusi baltas nogulsnes un daļiņas. Pēc aizrādījuma medicīnas personāls zāļu šķīdumu nomainījis.
Vēlāk sieviete pie šļirces virzuļa pamanījusi baltu vielu un nofotografējusi to. Baidoties par zāļu kvalitāti, viņa medikamentus neizmantoja un vērsās pie personāla, lai noskaidrotu situāciju.
Kā raidījumam norādīja paciente, viena no medmāsām apstiprinājusi, ka šļirces zāļu dozēšanai tiekot dezinficētas un lietotas atkārtoti. Pēc Laimas lūguma viņai izsniegta jauna, iepakojumā esoša šļirce un sagatavots jauns medikamentu šķīdums.
VI Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļas vecākā tehniskās uzraudzības inspektore Guna Bonzaka raidījumam uzsvēra, ka vienreizlietojamās šļirces nav paredzētas ne sterilizēšanai, ne dezinfekcijai vai citai apstrādei un tās drīkst izmantot tikai vienu reizi.
Paciente par notikušo informējusi vairākus slimnīcas darbiniekus, tostarp pediatri un uzņemšanas nodaļas ārstu. Pediatre, atsaucoties uz pacientu datu aizsardzības prasībām, situāciju nekomentēja, savukārt ārsts raidījumam norādīja, ka konkrētā gadījuma detaļas neatceras.
VI raidījumam apstiprināja, ka notikušo izvērtēs. Pārbaudes gaitā inspekcija var analizēt medicīnisko dokumentāciju un veikt neplānotas vizītes ārstniecības iestādē, taču plašākus komentārus līdz izmeklēšanas noslēgumam nesniegs.
Savukārt Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs raidījumam norādīja, ka slimnīca no pacientes nav saņēmusi oficiālu iesniegumu, tādēļ par notikušo nav veikta iekšējā pārbaude. Slimnīca gaidīšot VI informācijas pieprasījumu un pēc tam izvērtēšot situāciju.
Zvērināta advokāte un pacientu tiesību eksperte Solvita Olsena raidījumam pauda viedokli, ka pacientu drošības incidentus Latvijā nereti izmeklē nepietiekami aktīvi un pacientiem ir grūti panākt savu sūdzību pilnvērtīgu izvērtēšanu. Pēc viņas teiktā, šajā gadījumā būtiska nozīme varētu būt pacientes uzņemtajai fotogrāfijai.