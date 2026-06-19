Latvijas e-recepšu pārrobežu sistēmai pievienojas vēl viena valsts
No 2026. gada 19. jūnija Latvijas iedzīvotāji, viesojoties Kiprā, var atprečot savas e-receptes. Vienlaikus ārstniecības personas Kiprā, sniedzot medicīnisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, nepieciešamības gadījumā varēs piekļūt pacienta pamatdatiem – noteiktām diagnozēm un informācijai par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām –, kas pieejami valsts E-veselības sistēmā, E-recepšu un veselības pamatdatu apmaiņa notiks abos virzienos, tāpēc Kipras iedzīvotāji, viesojoties Latvijā, varēs izmantot līdzvērtīgas priekšrocības.
Kopš 2024. gada 4. marta Latvijā izrakstītas e-receptes zāles nepieciešamības gadījumā, piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā, var iegādāties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, ar kuru Latvija nodrošina e-recepšu pārrobežu datu apmaiņu.
Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijusi iespēja savas e-receptes izmantot Čehijā, Igaunijā, Horvātijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un daļā Spānijas. Tagad šo valstu sarakstam pievienojas arī Kipra. Vienlaikus arī šo ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties sev nepieciešamās zāles Latvijas aptiekās.
2026. gada piecos mēnešos kopā ārvalstīs izmantotas 1074 Latvijā izrakstītas e-receptes, savukārt Latvijā ārzemnieki atprečojuši 657 citās valstīs izrakstītas e-receptes.
Tāpat Latvija nodrošina pārrobežu veselības pamatdatu apmaiņu ar noteiktām ES dalībvalstīm – Čehiju, Igauniju, Franciju, Horvātiju, Maltu, Nīderlandi, Portugāli, Somiju, Spāniju. Tagad šo dalībvalstu pulkam pievienojas arī Kipra.
Iedzīvotāju veselības pamatdatu apmaiņa starp dalībvalstīm uzlabo veselības datu pieejamību, ārstniecības kvalitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Šādu datu pieejamība – kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā – ļauj pieņemt ārstniecības personālam kvalitatīvākus un ātrākus lēmumus. Īpaši situācijās, kad pacientam ir ierobežotas saziņas iespējas vai viņš atrodas, piemēram, bezsamaņā un ir pieejams viņa personu apliecinošs dokuments.
Veselības datu apmaiņa starp dalībvalstīm tika ieviesta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Tādējādi nodrošinot ES iedzīvotāju tiesības iegādāties izrakstītās e-receptes zāles arī citās dalībvalstīs, kā arī nodrošinot piekļuvi ārstniecības personām ES iedzīvotāju veselības pamatdatiem. Par veikto datu apmaiņu tiek fiksēti auditācijas pieraksti E-veselības sistēmā.