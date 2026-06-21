Kāpēc cilvēki joprojām ignorē zarnu vēža skrīningu?
Kolorektālais jeb zarnu vēzis ir viens no biežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem gan pasaulē, gan Latvijā. Taču tas nav nenovēršams “spriedums”, ja to laikus atklāj, saka gastroenterologs Eduards Krustiņš.
Tomēr, lai arī slimību mūsdienās ir iespējams atklāt agrīni un ārstēt veiksmīgi, daudzos gadījumos tā tiek diagnosticēta vēlīnā stadijā. Iemesli ir dažādi – gan sabiedrības nepietiekama informētība, gan bailes un aizspriedumi pret izmeklējumiem.
Konsultē Eduards Krustiņš, Dr. Federa Vācijas–Latvijas Kardioloģijas centra gastroenterologs.
Kādi ir galvenie riska faktori kolorektālā jeb zarnu vēža attīstībai?
Daļa no riska faktoriem – iedzimtība, vecums, nedaudz arī dzimums, citu slimību esamība – nav ietekmējami. Bet būtiskākie ir tieši novēršamie riska faktori, un domāju, ka lielu daļu no tiem mēs katrs klusībā lieliski apzināmies, bet noliekam maliņā kā ne tās svarīgākās lietas dzīvē, kas var pagaidīt.
Viens no galvenajiem riska faktoriem ir šķiedrvielu trūkums un augsts pārstrādātās pārtikas (highly processed food) īpatsvars uzturā – tie ir pārtikas produkti, kas ražošanas procesā būtiski pārveidoti, pievienojot, piemēram, cukuru, sāli, taukus, mākslīgās piedevas, stabilizatorus, ne tikai garšas īpašību uzlabošanai, bet arī tekstūras un derīguma termiņa dēļ. Un tie nav tikai gaļas pusfabrikāti, bet arī dažādi piena produkti (jogurti, saldējumi), arī konditorejas izstrādājumi, būtībā liela daļa no tā, ko piedāvā modernā pārtikas rūpniecība.
Saistībā ar uzturu nozīmīgs riska faktors ir arī sarkanās gaļas patēriņš, jo īpaši pārstrādātas gaļas.
Lai cik tas šķistu paradoksāli, bet Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC) pārstrādātu gaļu klasificē kā pirmās kategorijas karcinogēnu – vienā grupā ar azbestu, tabaku un alkoholu.
Otrs vaininieks, cieši saistīts ar pirmo, viennozīmīgi ir aptaukošanās. Gan no tā viedokļa, ka tā arī skar lielu cilvēku skaitu, gan arī kā veicinošs apstāklis citiem riska faktoriem – kustību trūkumam un otrā tipa cukura diabētam. Veidojas apburtais loks – jo lielāks svars, jo mazāk mēs kustamies, jo ātrāk aug svars. Tā ir pieaugoša sabiedrības problēma, kas skar ļoti daudzus. Un te jāatgādina, ka aptaukošanās nav tikai kolorektālā vēža riska faktors, tas ir pierādīts riska faktors vairāk nekā desmit dažādām onkoloģiskām slimībām.
Trešais būtiskais riska faktors ir regulāra alkohola lietošana, jo īpaši vairāk nekā 15 g etanola dienā sievietēm un 30 g dienā vīriešiem, kas vidēji atbilst attiecīgi vienai un divām glāzēm vīna. Un atkal jāatgādina, ka alkohols šādās devās ir arī vairāku citu ļaundabīgu audzēju riska faktors.
Un, ja no šā visa kādā brīdī jāatsakās, kaut vai no tās pašas gaļas, kas vienam otram ir ikdienas uztura sastāvdaļa, vai jāatmet smēķēšana un jāsāk domāt par svara regulēšanu, tad, protams, daudziem to nav nemaz tik viegli realizēt, jo tas prasa ne tikai zināmu piespiešanos un disciplīnu, bet arī nozīmīgas ikdienas dzīvesveida pārmaiņas.
Kādi ir agrīnie zarnu vēža simptomi, kam būtu jāpievērš uzmanība?
Diemžēl tādu nav. Ar to ir jārēķinās, ka šī slimība ilgstoši var neradīt nekādas izmaiņas pašsajūtā. Sūdzības par kuņģa un zarnu trakta veselību ir daudziem cilvēkiem, un savā praksē sastopos ar to, ka pacienti tādos gadījumos arī raizējas, vai tikai nav kāda onkoloģiska saslimšana. Bet te man jāteic, ka no visiem tiem, kuriem ir, piemēram, sāpes vēderā vai vēdera pūšanās, onkoloģiska slimība ir proporcionāli pavisam niecīgai daļiņai. Un gana daudziem, kuriem kolonoskopija slimību diagnosticē, nav nekādu sūdzību.
Protams, tajā brīdī, kad slimība attīstītās arvien tālāk un tālāk, var būt vājums, pasliktināta vispārējā pašsajūta, var parādīties kādas izmaiņas zarnu darbībā, piemēram, pēkšņa caureja vai asins piejaukums fēcēs. Kādam šie simptomi parādās agrīnāk, citam – vēlīnāk.
Bet arī pēkšņa caureja un vēdera izejas izmaiņas nekādā gadījumā neliecina, ka cilvēkam noteikti ir ļaundabīga slimība. Tāpat, ja cilvēkam nav nekādu sūdzību, nevar simtprocentīgi apgalvot, ka viņam nav onkoloģiska slimība.
Tādēļ vienīgais veids, kā aktīvi šīs ļaundabīgās slimības risku samazināt, ir kolorektālais jeb zarnu vēža skrīnings?
Jā, un tas ir apstiprināts valstiskā līmenī. Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem tiek nodrošinātas bezmaksas profilaktiskās pārbaudes reizi divos gados. To nozīmē ģimenes ārsts.
Kolorektālais jeb zarnu vēža skrīnings ir slēpto jeb vizuāli neredzamo asiņu izmeklējums fēcēs ar imūnķīmisko metodi, kas sniedz iespēju diagnosticēt zarnu slimības, to skaitā zarnu vēzi agrīnā stadijā pirms simptomu parādīšanās. Ja tests ir negatīvs, to atkārtoti veic pēc diviem gadiem, bet, ja tas ir pozitīvs, pacients tiek nosūtīts tālāk uz kolonoskopiju. Lai to veiktu, pēc rezultātu saņemšanas pacientam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.
Bet atcerieties – pozitīvs zarnu vēža skrīninga testa rezultāts ne vienmēr nozīmē tūlītēju vēža diagnozi! Tas ir tikai kā indikators, kas norāda, ka, salīdzinot ar to, kuram šis tests ir negatīvs, risks ir nedaudz augstāks. Tāpēc šādā gadījumā ir nepieciešams papildu izmeklējums – kolonoskopija.
Tā ļauj laikus atrast un, ja nepieciešams, noņemt zarnu polipus, kuri nākotnē potenciāli varētu radīt veselības problēmas. Polipi ir dažādi, ne visi ir vienādi, un ne visi rada vienādu risku. Bet, ja pacientam ir vairāki polipi, šie riski summējas.
Neviens tests, neviens izmeklējums nav simt procentu drošs, bet tie spēj samazināt kopējo risku un saslimšanas gadījumu skaitu. Arī kolonoskopijā kādi polipi var tikt palaisti garām vai ļaundabīga slimība var attīstīties īsākā laikposmā, nekā ir pieņemtais intervāls starp bezmaksas skrīninga izmeklējumiem.
Varbūt ne pats korektākais salīdzinājums, bet ar automašīnu ir līdzīgi – ja to regulāri ved uz servisu, pārbauda un acīmredzamu problēmu tai nav, tas vēl negarantē, ka pa ceļam nekas nevar salūzt. Bet, ja pārbaudes ir regulāri veiktas, risks ir mazāks.
Kāpēc zarnu vēzis bieži tiek atklāts vēlīnās stadijās? Vai iemesls ir nepietiekama līdzdalība valsts apmaksātajos skrīninga pasākumos?
Jā, zarnu vēža skrīninga aptvere ir zema. Ļoti, ļoti zema. Tā nav problēma tikai pie mums, Latvijā, zināmā mērā problēma ir visā pasaulē. Tomēr Latvijā skrīninga atsaucības rādītāji, lai arī pēdējos gados ir pieauguši, joprojām nesasniedz to līmeni, kas ir iekļauts Eiropas Komisijas vēža skrīninga vadlīnijās, lai skrīninga programmas varētu uzskatīt par efektīvām.
Kas kavē cilvēkus laikus pārbaudīties?
Iespējams, cilvēki paši tajā nav ieinteresēti, jo uzskata: kāpēc to darīt, ja nekas nekaiš?! Kāpēc darīt to, kas subjektīvi sagādā nepatīkamas emocijas?!
Kolonoskopija nav tas izmeklējums, ko katrs sapņo veikt. To nealkst pat tie, kuri citkārt salīdzinoši apzinīgi izturas pret savu veselību. Tāpat kolonoskopija prasa pārplānot ikdienu, sagatavoties. Mums ir arī būtiskas problēmas ar izmeklējumu pieejamību – cilvēkiem šie plāni jāveido diezgan tālu uz priekšu, kas ne visiem ir viegli izdarāms.
Pat ja ģimenes ārsts saviem pacientiem to iesaka, vai tas tiek akceptēts? Domāju, tas ir līdzīgi kā ar medikamentu lietošanu – tas, ka ārsts pacientam tos izraksta, vēl negarantē, ka tie tiks iegādāti un lietoti.
Visbeidzot, jautājums ir, vai informācija par zarnu vēža skrīningu sasniedz visus tos, kuriem tas būtu rekomendējams. Iespējams, ir cilvēki, kuri veselības žurnālus nelasa un sabiedrisko mediju informāciju nepatērē, bet kuri ar savu dzīvesveidu ir riska grupā. Kā lai sasniedz, piemēram, smēķējošu, alkoholu lietojošu pusmūža vīrieti ar lieko svaru? Var jau teikt, ka tā ir katra paša atbildība, bet ārstēšanas izdevumi pēc tam gulstas uz visas sabiedrības pleciem.
Kāpēc kolorektālo jeb zarnu vēža skrīningu iesaka veikt cilvēkiem tieši no 50 gadu vecuma? Jaunākus cilvēkus šī problēma neskar?
Šī problēma var skart cilvēku jebkurā vecumā. Arī 18 un 25 gadu vecumā var saslimt ar kolorektālo vēzi, bet šajā vecuma grupā šo gadījumu skaits ir tik niecīgs, ka nav racionāli mēģināt to laikus atklāt ar kādām skrīninga metodēm. Kolorektālā vēža gadījumu skaits strauji aug cilvēkiem pēc 40–50 gadu vecuma sasniegšanas. Šobrīd robeža ir novilkta pie 50 gadiem. To samazinot, mēs palielinātu cilvēku skaitu, kuri jāizmeklē. Vai mums ir tam resursi? Visas skrīninga programmas ir arī ekonomikā balstītas, aprēķinot, kura ir tā robeža, ko valstij ir racionāli apmaksāt, mēģinot atrast līdzsvaru starp ieguvumiem – novērstiem slimības gadījumiem –, risku un neērtībām, ko izmeklējums rada veseliem cilvēkiem, un izmaksām. Domāju, daudzi piekritīs, ka nebūtu racionāli tērēt resursus, izmeklējot lielu daudzumu veselu cilvēku, lai atrastu varbūt vienu ļaundabīgā audzēja gadījumu vecuma grupā ap 20 gadiem. Tajā pašā laikā neapmaksāt skrīningu nevienam un tad maksāt par vēža ārstēšanu būtu otra galējība. Bet viena skaidra robeža šeit nav novelkama – nav tā, ka 49 gadu vecumā nav riska saslimt ar kolorektālo vēzi, un 50 gadu vecumā risks pēkšņi parādās.
Ir arī kāda laba ziņa? Vai zarnu vēzis, diagnosticēts agrīni, ir izārstējams?
Tas atkarīgs no slimības stadijas, no vēža izplatības. Zarnu vēzis nav visiem vienāds izmērāms lielums. Hipotētiski runājot, zarnu vēzis var būt gan viena šūna, no kuras tālāk attīstās, kā tautā saka, audzējs, vai var jau būt izplatījies pa visu ķermeni. Ja slimību izdodas atklāt brīdī, kad visas ļaundabīgā audzēja šūnas var izņemt jeb iznīcināt, prognoze ir ļoti laba. Bet, ja audzējs skar plašāku apvidu, atrodams limfmezglos vai jau izveidojušās metastāzes, tad, protams, iespēja ar šo slimību cīnīties ir daudz mazāka. Laikus atklātam zarnu vēzim ārstēšanas rezultātu prognoze un attiecīgi dzīvildze ir ļoti laba. Ja runājam par audzēju pirmajā stadijā, tad, pilnībā noņemot polipu, no kura ļaundabīgās šūnas tālāk nav izplatījušās, slimība var tikt izārstēta bez kādām papildu metodēm. Pēc tam pacients tiek novērots, un, iespējams, tālāk nekādu problēmu vairs arī nav. Jāuzsver, ka zarnu vēzis visiem nav vienāds, un tas jebkurā stadijā ir ārstējams, pat ja ne vienmēr izārstējams.
Zarnu vēzis skaitļos un faktos
● Zarnu vēzis ir trešā biežākā onkoloģiskā slimība Latvijā.
● Latvijā katru gadu ar zarnu vēzi saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku, ap 70 % no tiem tas tiek noteikts novēloti.
● Valsts apmaksāts kolorektālā vēža skrīnings Latvijā pieejams kopš 2009. gada. To reizi divos gados var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem.
● 2024. gadā izmeklējumu veikušo personu skaits bija 84 922, kas ir 26,5 % no reģistrēto skaita īpatsvara.
● Zarnu vēža skrīninga atsaucības rādītāji 2025. gada 3 mēnešos: izmeklētās personas no reģistrēto skaita īpatsvara (%) – 11 415 (8,2 %) vīriešu un 15 833 (9,1 %) sieviešu.
Vairāk informācijas par zarnu vēzi
par zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanu var iegūt:
● jautājot sava ģimenes ārsta praksē, kur tiek izsniegts testa komplekts un sniegta informācija par izmeklējuma veikšanu mājas apstākļos; šīs pārbaudes veikšanai uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta;
● NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv.
Riska faktori
● Vecums pēc 50 gadiem.
● Neveselīgs uzturs (mazs šķiedrvielu daudzums, augsts pārstrādāto produktu, sarkanās gaļas īpatsvars uzturā).
● Mazkustīgs dzīvesveids.
● Liekais svars.
● Smēķēšana.
● Ģenētiskā pārmantotība (ja kāds asinsradinieks iepriekš slimojis ar zarnu vēzi).
● Alkohola lietošana.
Zarnu vēža pazīmes
● Vēdera izejas izmaiņas.
● Asins piejaukums fēcēs.
● Pasliktināta vispārējā pašsajūta.
● Neizskaidrojams svara zudums.
● Krampjveida vai pastāvīgas sāpes vēderā.
Profilaktiskie pasākumi
● Regulāras fiziskas aktivitātes (vismaz 30 minūtes dienā).
● Kalciju saturošu produktu lietošana.
● Dārzeņu un citu šķiedrvielu regulāra iekļaušana uzturā.
● Pietiekams D un citu vitamīnu līmenis.
● Regulāra zarnu vēža skrīninga profilaktisko pārbaužu veikšana.